Vehículos entrando a la ZBE desde el puente de Poniente. Carlos Espeso

Valladolid

La contaminación por ozono crece a los niveles prepandemia y sube un 20% los episodios de alerta

Desde Ecologistas en Acción denuncian el incumplimiento de los planes de mejora para la calidad del aire por parte del Ayuntamiento y de la Junta, un «problema de primer orden» que, estiman, causa 130 muertes» al año en la provincia

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 19:29

La activación de la situación preventiva de contaminación por ozono —que se produce cuando se superan valores de 100 microgramos por metro cúbico en las ... estaciones de medida— ha sido una constante durante este verano, con llamamientos desde el Consistorio a la población de riesgo para tomar medidas durante los episodios de concentraciones más elevadas, como el uso de mascarillas en la calle o la reducción del tiempo de las actividades al aire libre. Durante el mes de agosto, el más intenso en temperaturas y cuyos registros batieron todos los récords de la ciudad, el nivel 1 de situación preventiva se llegó a activar en más de 20 ocasiones, durante tres semanas consecutivas.

