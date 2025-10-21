El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión del servicio de limpieza descarga residuos en el Centro de Tratamiento de Residuos.

Ver 13 fotos
Un camión del servicio de limpieza descarga residuos en el Centro de Tratamiento de Residuos. Rodrigo Ucero
Valladolid

La ampliación del centro de tratamiento permitirá reutilizar más de cien toneladas de basura al día

La planta, inaugurada tras una inversión de 43 millones de euros, reducirá a la mitad la cantidad de residuos que llegan al vertedero

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:37

Comenta

La vida útil de los residuos, que también tienen, comienza desde la bolsa de basura en casa. «Tirarlo al contenedor ya diferenciado es importante, porque ... eso facilita que se pueda actuar sobre los sólidos. Por eso hay que concienciar, para que lo que llegue aquí esté en las mejores condiciones posibles». La frase es del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el «aquí» es el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). ¿Por qué importa cómo llegue la basura? Pues porque de eso depende en parte la facilidad para su posterior transformación en recursos, o la cantidad de residuos que luego acaban en el vertedero, lo que reduce el impacto medioambiental. Es decir, que la decisión que tomen los vallisoletanos a la hora de tirar la basura tiene sus efectos. Y ahora más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer
  10. 10

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La ampliación del centro de tratamiento permitirá reutilizar más de cien toneladas de basura al día