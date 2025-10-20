El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policías y bomberos intentan sacar el camión. Aida Barrio

Valladolid

Los camiones de más de 12 toneladas tienen prohibido desde 2006 circular por el casco urbano sin permiso

Los transportes especiales deben pagar una tasa al Ayuntamiento para acceder

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:25

Comenta

El Ayuntamiento de Valladolid reguló a finales de 2006 la prohibición para que los camiones de más de doce toneladas circularan por el casco urbano. ... Este lunes, cuando un gran tráiler se ha quedado atascado entre Macías Picavea y Conde Ansúrez, a las puertas de la Iglesia de la Vera Cruz, cabe recordar que fue con León de la Riva en la Alcaldía cuando se aprobó este veto salvo para los vehículos que cuenten con una autorización expresa de acceso.

