Los camiones de más de 12 toneladas tienen prohibido desde 2006 circular por el casco urbano sin permiso

El Ayuntamiento de Valladolid reguló a finales de 2006 la prohibición para que los camiones de más de doce toneladas circularan por el casco urbano. ... Este lunes, cuando un gran tráiler se ha quedado atascado entre Macías Picavea y Conde Ansúrez, a las puertas de la Iglesia de la Vera Cruz, cabe recordar que fue con León de la Riva en la Alcaldía cuando se aprobó este veto salvo para los vehículos que cuenten con una autorización expresa de acceso.

Hasta entonces por arterias como García Morato (hoy Paseo del Hospital Militar) era frecuente ver pasar a grandes velocidades aquellas moles con altas cabinas y enormes contenedores en sus remolques. El objetivo de la norma era reducir ese peligroso paso tanto por la seguridad del resto de vehículos y los peatones como para mejorar la calidad del aire. Señales colocadas en puntos estratégicos advertían desde ese momento de la prohibición y encauzaban a estos gigantes de la carretera hacia las rondas de circunvalación.

Cuando se comenzó a plantear la necesidad de impedir el acceso de estos camiones al casco urbano, los datos que manejaba el Gabinete de Movilidad cifraban en un millar el número de tráileres que a diario atravesaban Valladolid. De ellos, el 20% utilizaba atajos internos de la ciudad para seguir sus rutas interurbanas o para realizar operaciones de carga y descarga en algún punto de la capital.

Ahora es prácticamente residual el paso de estos transportes salvo el de aquellos que cuentan con permiso del Consistorio. Son las empresas las que tienen que solicitarlo al Ayuntamiento. La Policía Municipal es la encargada de realizar el acompañamiento de estos camiones hasta su lugar de destino por itinerarios que les garanticen espacio y radios de giro suficientes para su tránsito.

Este servicio tiene un precio. La ordenanza reguladora de la tasa lo establece en 24,99 euros por agente y hora. Según los datos facilitados por el mayor del cuerpo municipal, Ignacio Ayuso, en general el coste de cada servicio se sitúa entre los 50 y los 60 euros. Normalmente les guía un coche patrulla con dos uniformados o un par de motoristas tanto para llegar al destino como para salir del casco urbano. Estas escoltas suele ser habituales con transportes de grandes grúas para obras y cargas y descargas de importantes volúmenes de mercancías.