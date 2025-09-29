El Consejo Social de la UVA convoca 35 becas de investigación

El Norte Valladolid Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:40 Comenta Compartir

El Consejo Social de la Universidad de Valladolid (UVa) ha convocado 35 becas de colaboración para que los estudiantes de la UVa puedan iniciarse en tareas de formación e investigación en departamentos e institutos universitarios de investigación de la institución académica para el curso 2025-2026.

Estas becas están dirigidas a estudiantes de la UVa que vayan a finalizar los estudios de grado o estudiantes de primer curso de másteres oficiales matriculados en el curso académico 2025-2026, con una dotación económica de 1.400 euros brutos cada una. El objetivo de estas becas es proporcionar a los estudiantes universitarios una formación investigadora inicial que facilite su futura orientación profesional o investigadora.

Para ello, deberán acreditar una nota media que oscila entre 7,25 puntos y 8 puntos, según la rama de conocimiento, y un nivel de dominio de lengua extranjera intermedio alto B2, además de otros logros que hayan obtenido en el transcurso de su etapa universitaria, como premios, distinciones y reconocimientos oficiales.

Los estudiantes interesados deberán presentar sus solicitudes antes del 17 de octubre en el departamento o instituto universitario de investigación en el que pretendan realizar la colaboración. Esta solicitud deberá ir acompañada de un proyecto de colaboración o una memoria técnica sobre plan de trabajo a desarrollar, que deberá estar relacionado con su historial científico-técnico y, en su caso, con el Trabajo de Fin de Grado o Fin de Máster que estén realizando en la UVa.

A su vez, el departamento o instituto universitario dispondrá hasta el 24 de octubre para remitir toda esta documentación y su valoración del proyecto propuesto por el estudiante, a la Secretaría del Consejo Social. Ambos trámites deberán ser realizados a través de la Sede Electrónica de la UVa.

El plazo de disfrute de la beca se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2026 y posteriormente, los estudiantes deberán presentar antes del 30 de septiembre un poster científico y una memoria final que describan el trabajo realizado.

Desde su implantación en el curso 2012-2013, alrededor de 400 estudiantes de la UVa se han beneficiado de estas becas de colaboración en tareas de investigación. Esta iniciativa forma parte de su apuesta por fomentar el desarrollo científico y la innovación tecnológica, y potenciar la excelencia de la investigación universitaria y las políticas de transferencia y difusión de los resultados obtenidos en las actividades de investigación.

En esta línea se enmarcan otras de sus actuaciones como son los Premios de Investigación Consejo Social que concede anualmente para poner en valor la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento de los departamentos, cátedras, centros de estudios, institutos universitarios de investigación y grupos de investigación reconocidos de la UVa, y para reconocer también a las empresas e instituciones que se distingan especialmente en contratar actividades y proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación tecnológica con la Universidad de Valladolid.