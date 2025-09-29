Pablo Álvarez, el físico vallisoletano que trabaja en la AEMET: «Nuestra labor tiene un impacto real en la sociedad»

Pablo Álvarez Zapatero, en la estación metereológica de la delegación de la AEMET de Valladolid.

Pablo Álvarez Zapatero nació en Salamanca en 1994, pero su vida siempre ha estado ligada a Valladolid, donde creció, estudió y empezó a trazar un camino ligado a su pasión, la meteorología. Estudió en el colegio San Agustín, y fue allí donde descubrió que la Física para él era mucho más que una simple asignatura. El responsable de aquel flechazo académico fue su profesor Tomás Sanz. «Siempre me decía: 'Investígalo tú mismo. Trata de entenderlo'. Ese tipo de retos que él me marcaba, consiguieron que me enganchara por completo a la Física. Él me alimentó la inquietud por querer aprender y eso me hizo elegir esta disciplina como carrera. Hoy puedo decir que repetiría sin dudarlo», recuerda agradecido con el docente que le inspiró.

En 2012 inició el Grado en Física en la Universidad de Valladolid. En casa, además, la ciencia siempre estuvo muy presente. Su padre y su madre trabajaban en el ámbito de la meteorología, en la delegación territorial de la AEMET en Castilla y León. Sin embargo, Pablo Álvarez siempre intentó labrarse su propio camino. «No sé si fue por rebeldía, pero al principio no quería dedicarme a lo mismo que mis padres. Tenía claro que quería construir mi trayectoria por méritos propios, que no pareciera que estaba ahí por herencia. Pero con el tiempo descubrí que la meteorología me apasionaba de verdad, y decidí apostar por ella», cuenta. Y así, terminó la carrera en 2016 con una idea clara, la de seguir profundizando en descifrar los fenómenos naturales desde la ciencia.

Ese mismo año puso rumbo a Madrid para cursar el Máster en Meteorología y Geofísica en la Complutense. Allí tuvo su primera experiencia profesional como personal de apoyo a la investigación en Física de Materiales y al concluir el máster, Pablo Álvarez regresó a Valladolid para enfrentarse a un nuevo reto, el Doctorado en Física, centrado en Materiales, Química Teórica y Física Atómica. Entre 2018 y 2023 trabajó sin descanso en su tesis, que defendió con mención Cum Laude y Doctorado Internacional. «Esos años me enseñaron lo que significa la perseverancia al tener que enfrentarme a problemas que no entendía y no parar hasta encontrar la respuesta», explica.

El tiempo que estuvo doctorando también lo aprovechó fuera de los laboratorios, ya que entre 2019 y 2021 presidió la asociación Physics League, dedicada a la divulgación científica. «La física puede resultar abstracta, pero cuando la cuentas con ejemplos y de forma cercana, la gente se engancha. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora», asegura. Después, en 2023, entró a formar parte de la Fundación Cidaut, donde trabajó como investigador en proyectos de transporte y energía. Ese contacto con la ciencia aplicada a lo industrial le hizo ampliar horizontes y reforzar su perfil multidisciplinar.

El maratón de las oposiciones

Ese mismo año, mientras ultimaba su tesis y trabajaba en Cidaut, decidió embarcarse en otra carrera de fondo, las oposiciones al Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado. Compaginar tres frentes no fue fácil, pero el esfuerzo mereció la pena, ya que este vallisoletano obtuvo el primer puesto nacional. No se conformó y, al año siguiente, en 2024, se presentó también al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, donde logró el tercer puesto nacional. «Quedar en los primeros puestos es algo anecdótico. Lo importante es el camino recorrido y la perseverancia que hay detrás. Nunca acepto un 'no entiendo' como respuesta. Si algo no me sale, sigo hasta resolverlo», subraya.

Desde hace unos meses trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas, en Madrid. Su labor se centra en analizar fenómenos como sequías y precipitaciones extremas, desarrollando productos a partir de grandes volúmenes de datos. «Estamos en la era de los datos. Lo más gratificante es que nuestro trabajo tiene un impacto real en la sociedad y ayuda a tomar decisiones en materia de agricultura, gestión del agua o prevención de riesgos. Considero que mi trabajo allí es una forma de devolver a la sociedad todo lo que yo he recibido de la ciencia», dice este meteorólogo, que no descarta volver algún día a Valladolid o incluso retomar la labor docente en la universidad, aunque prefiere no hacer predicciones personales tan a largo plazo. En cambio, sobre la climatología, sí que predice que la tendencia es inevitable, «tendremos temperaturas más altas, máximas más extremas y mínimas menos frías. Puede haber sorpresas por la variabilidad natural, incluso enfriamientos puntuales, pero si no actuamos el calentamiento seguirá».

La carrera del talento: 2000-2012: Educación primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio San Agustín.

2012-2016: Grado en Física en la Universidad de Valladolid.

2016-2017: Máster en Meteorología y Geofísica en la Universidad Complutense de Madrid.

2017: Personal de apoyo a la investigación en la Universidad Complutense de Madrid.

2018-2023: Doctorado en Física en la Universidad de Valladolid con mención Cum Laude y Doctorado Internacional.

2019-2021: Presidente de la Asociación de divulgación Physics League.

2023: Investigador de Innovación en la Fundación Cidaut para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía.

2023: Primer puesto nacional en la oposición al Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.

2024: Tercer puesto nacional en la oposición al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.

2025 – Actualidad: Técnico de Meteorología en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de la Agencia Estatal de Meteorología.

