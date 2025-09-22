La diseñadora vallisoletana que triunfa en Dubái: «Nadie va a tu casa a ofrecerte una oportunidad»

Laura Negro Valladolid Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:01 Comenta Compartir

Desde muy pequeña, Alba Morales Ortega (Valladolid, 1997) supo que lo suyo iba por el camino del arte. «Era una niña de papel y dibujo», cuenta con una sonrisa esta joven que, a los cinco años, ya garabateaba sus primeros bocetos en la Escuela de Pintura Julia Cancelo, en Valladolid. Lo que comenzó como una actividad extraescolar se convirtió, con los años, en una pasión que acabaría marcando su vida entera. Hoy, con 28 años, trabaja como artista creativa digital e ilustradora en el departamento de creativos de Accenture Song Middle East, en Dubái, uno de los entornos más dinámicos del mundo para el diseño, la tecnología y la innovación visual.

«Yo hice un bachillerato en ciencias y tecnologías en el colegio Lourdes. Me gustaba la informática, la tecnología y también dibujar, pero no sabía cómo conjugar todas esas disciplinas. Así que al principio pensé estudiar Medicina», reconoce. «Mis padres son los dos geógrafos. No he tenido referentes creativos en casa. Cuando mi padre me dijo si había pensado en dedicarme al diseño, yo no tenía ni idea de lo que era», recuerda. Fue entonces cuando comenzó a investigar y descubrió una formación artística que aunaba creatividad y tecnología. Así fue como acabó matriculándose en la U-Tad (Universidad de Tecnología y Arte Digital), en Madrid, donde cursó la carrera de Diseño Visual de Contenidos Digitales. «Cuando llegué a la universidad fue como si se me abrieran las puertas del cielo. Allí empecé a encontrar realmente cuál era mi sitio», recuerda. En la U-Tad aprendió desde cero, con una metodología que combinaba dibujo, animación, fotografía, diseño visual, cine y programación.

Durante sus años de estudiante, Alba Morales ya brillaba por su estilo propio. Dio talleres de animación en la universidad y, con apenas 19 años, se dio de alta como autónoma para asumir pequeños encargos, algunos de ellos para el Ayuntamiento de Madrid. Tras la carrera, se especializó realizando un Máster de aAnimación en Motion Graphics en el CEU y la escuela Blackone. «Me encanta ver cómo mis proyectos cobran vida», resume sobre esa faceta profesional.

Terminados sus estudios, comenzó a trabajar en el departamento de arte de Televisión Española, donde participó en la renovación visual de los telediarios. Poco después llegó la gran oferta: Accenture le proponía unirse a su equipo de diseño, bien en Estocolmo o en Dubái. Tuvo apenas una semana para decidir entre frío o calor. Eligió el desierto. «Me fui a Dubái con 24 años, sin conocer a nadie, sin saber el idioma y con bastantes prejuicios. Pero me lancé a la aventura», reconoce. Hoy lleva ya casi cinco años allí. «Dubái es un gran mosaico cultural. El ritmo de trabajo es muy fuerte y es un lugar lleno de oportunidades creativas», afirma.

Desde allí lidera proyectos para Dubái, pero también para Arabia Saudí, Catar y países nórdicos, y ha participado en iniciativas de gran visibilidad internacional como NEOM, el megaproyecto urbano y futurista saudí, Aramco o el emblemático Mall of Emirates en Dubai entre otros. También ha trabajado para marcas como Crocs, para quienes diseñó 24 personajes adaptados a zapatillas, camisetas y campañas en realidad aumentada.

Ampliar Alba Morales en las instalaciones de IdeVa, en Valladolid. R. Ucero

El 2025 está siendo para Alba Morales el año de su consagración como diseñadora al recibir algunos de los galardones más importantes del diseño a nivel mundial. Ha ganado junto a su equipo un Red Dot Award, considerado el 'Oscar del diseño'; un El IF Design Award, que reconoce su trabajo en innovación aplicada a la visualización de datos ilustrados; y el Transform Awards MEA, donde fue nombrada Joven Promesa de Oriente Medio y Asia. «Ese premio fue muy especial. Fue en una gala impresionante, donde estaba rodeada de mucha gente y de las mejores agencias de diseño. Es un reconocimiento fuera de tu país, y sienta muy bien ver que todo el esfuerzo se valora», comenta.

Cuando se le pregunta por la clave de sus logros, no tiene ninguna duda: «trabajo, trabajo y más trabajo. La creatividad no siempre viene. Hay días malos, días en los que no sale nada. Pero hay que seguir. Y para eso hace falta disciplina». Pero al trabajo, también le añade otro ingrediente importante, la visión. «No vale con dejarse llevar. Hay que saber qué quieres, imaginarlo, y luego actuar para llegar allí. También es importante tener buenos contactos, pero nadie va a ir a tu casa a ofrecerte cosas. Hay que estar ahí», dice.

Ampliar Foto 1.- Alba Morales diseñó 24 personajes inspirados en culturas de Oriente medio para la firma internacional CROCS y el icónico Mall of the Emirates. Foto 2.- Recogiendo el premio Young Contender of the Year en los Transformation Awards MEA. Foto 3.- Alba Morales liderando un Workshop con clientes de Emiratos Árabes

Aunque vive y trabaja en Emiratos Árabes Unidos, Alba Morales no ha perdido el vínculo con su tierra. De hecho, forma parte de la Red de Embajadores de Valladolid, un proyecto que aún está en fase de lanzamiento, pero en el que está trabajando con la máxima ilusión. «Siempre soñé con formar parte del imaginario visual de mi ciudad. Y lo he conseguido. He trabajado en el diseño del logo del Día de la Hispanidad, en campañas del modelo Valladolid 2030 y ahora en la dirección creativa de la Red de Embajadores. Es algo que me hace muy feliz. No puedo estar más agradecida», comenta. «Dentro de 10 años, no sé si seguiré viviendo en Dubái. Pero ahora mismo siento que es el lugar donde tengo que estar. Quiero seguir creciendo profesionalmente, acumulando experiencia y liderando grandes proyectos», concluye.

La carrera del talento 2025 Ganadora del premio Young Contender of the Year en los Transformation Awards MEA.

2025 Mejor Agencia Creativa del año; 5 oros, 2 platas, 1 bronce en los Premios Transform Awards.

2025 Red Dot Award- Mall of the emirates , considerado el 'Oscar del diseño'.

2025 Ganadora del IF Design Award, que premia la innovación aplicada a la visualización de datos ilustrados.

2025 Proclamada embajadora oficial de Valladolid para el diseño y la innovación.

2022 Candidata a Estrella Emergente de los Premios Globant.

2022 Exposición Día del Diseño NFT. Festival de Arte y Diseño Sikka (Dubái, EAU).

2022 Exposición Song´s Out of Home, campaña Accenture Song, Cannes Lions (Francia).

Jun 2021 – Actualidad Associate Manager en Dirección Creativa en Accenture Song, en Dubái, EAU.

2020 – 2021 Diseñadora en RTVE – Radiotelevisión Española.

2019-2020 Máster en Motion Graphics por la Universidad CEU San Pablo.

2020 Premio INJUVE Accesibilidad #30diasencasa.

2018 Premio Amadeus IT Group Chalenge en South Summit.

2018 Premio Kilómetros de Pizza Box Design.

2018 Exposición VAYALBA, Arte Digital. Espacio Joven del Lava (Valladolid).

2017 Premio Blipoint MyWorld, Matadero (Madrid).

2017 Premio Kilómetros de Pizza.

2017–2019 Profesora de Summer School: Diseño digital y Motion Graphics.

2015 – 2019 Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales en U-tad – Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.

