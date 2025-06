Una profesora de Universidad y tiktoker: «No enseño postureo, solo marketing y del bueno»

Laura Negro Valladolid Lunes, 23 de junio 2025, 07:09 Comenta Compartir

Itziar Oltra González no solo habla de marketing, lo vive, lo enseña, lo investiga y también lo transforma. Con 32 años, esta cántabra afincada en Valladolid se ha labrado una trayectoria en la que ha conseguido unir el mundo académico, el empresarial y el digital. Y lo ha hecho con una energía desbordante y una vocación muy clara, comunicar lo que sabe y, de paso, seguir aprendiendo en el camino.

La chispa del marketing la descubrió «casi por casualidad». De adolescente soñaba con ser periodista, pero un profesor de Economía en Bachillerato hizo despertar en ella una nueva pasión. «Me presenté a la Olimpiada de Economía y quedé la segunda en Cantabria. Fui a la fase nacional y, aunque no gané, me sirvió para enamorarme de la Economía. Luego, mi profesor Jesús me explicó 'las cuatro P's' del Marketing y fue como un flechazo», recuerda. Así que lo tuvo claro y no dudó cambiar de ciudad para hacer su sueño realidad. En 2011 llegó a la capital del Pisuerga para estudiar Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Valladolid, donde fue reconocida con el Premio Extraordinario de Grado. Consiguió también una Beca de Colaboración del Ministerio de Educación que le permitió iniciarse en la investigación desde muy joven. Después, completó su formación con un máster interuniversitario en Salamanca de Investigación en Administración y Economía de la Empresa, en el que también obtuvo Premio Extraordinario.

Durante seis años trabajó en Valencia para Airhopping, una startup de viajes a la que ayudó a construir su marca desde cero. Un trabajo que compaginaba con su doctorado. En 2022 decidió volver a Valladolid para terminar su tesis junto a su mentora, Carmen Camarero. «Ella fue mi tutora en el TFG, luego en el TCM y también en mi tesis. Ella ha sido mi todo, como mi segunda madre. Durante años estuve trabajando en la tesis desde Valencia, a distancia y a tiempo parcial, pero me di cuenta de que quería vivir, el dar clase, el sentir que estaba investigando de verdad, así que me vine otra vez a Valladolid», relata.

Desde junio de 2024 es doctora en Economía de la Empresa, especializada en marketing digital y redes sociales. Y aunque todos sus premios académicos ya dan cuenta de su excelencia, en el ámbito empresarial y digital también brilla con fuerza. Oltra actualmente es profesora asociada en la UVa, donde imparte asignaturas como Marketing Digital, Herramientas de Marketing y Comunicación Comercial, entre otras. Pero todo lo que sabe sobre estas materias no se queda sólo en el aula, se convierte en contenido para redes sociales y para su legión de más de 150.000 seguidores entre Instagram, TikTok y Twitter. En sus publicaciones habla y enseña de forma cercana y divertida sobre estrategias digitales, tendencias y casos prácticos del Marketing actual. «Nada de 'lifestyle' ni postureo. Solo Marketing, y del bueno», aclara por si acaso.

Ampliar Itziar Oltra en los pasillos de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. R. Ucero

Además, Oltra es también la fundadora de Todo es Marketing (TEM), una plataforma de formación online dirigida a estudiantes y profesionales del sector, en la que cada mes se imparten ponencias de referentes de grandes marcas. Y como si eso fuera poco, esta 'friki del Marketing', como ella misma se denomina en redes sociales, también dirige MIGA Project, una agencia boutique de marketing digital en la que coordina un equipo de cuatro personas. «El objetivo de este proyecto es ayudar a las marcas a ser menos aburridas en Internet, y en especial en redes sociales. Nace de la frustración que genera ver como los usuarios se aburren cada vez más siguiendo a marcas porque estas están estancadas en estrategias que ya no funcionan», justifica.

Esa mezcla entre rigor y entusiasmo también ha sido premiada. En mayo de 2025 recibió el Premio Grandea a la marca con mejor contenido en redes sociales. Un premio que es considerado uno de los 'Goya del emprendimiento'. «Creo que el talento es una mezcla entre esfuerzo, suerte y saber encontrar eso que se te da bien. El talento es ser consciente de lo que haces bien y dedicarte a ello con todo lo que tienes», opina. Y lo suyo, sin duda, es el Marketing. «En el Marketing y en la Publicidad todo cambia constantemente. Eso me permite tener la creatividad súper activa. Soy una persona que necesita estímulos constantes y creo que justo este el sector me lo da», prosigue.

Ampliar Foto 1.- Entrega del Premio Fin de carrera. Foto 2.- Entrega Premio Fin de Máster. Foto 3.- Defensa de la tesis. Foto 4.- Itziar Oltra recibiendo el Premio Top Teachers 2024 y Foto 5.- Recibiendo el premio Brandea el pasado mes de mayo. Álbum personal

En sus redes, Itziar Oltra traduce el lenguaje técnico del marketing digital en ideas simples, útiles y fáciles de aplicar, eso le ha hecho ganarse el respeto de una gran comunidad de personas que la siguen desde todos los rincones del mundo. Para ella, las plataformas digitales no son un fin, sino un medio para compartir conocimiento, generar impacto y, sobre todo, seguir creciendo. «A mí me da la vida poder hablar de lo que me apasiona con gente que también lo disfruta, aunque no nos conozcamos en persona», dice esta investigadora, docente y emprendedora. A diez años vista, ella se ve a sí misma en las aulas de la Universidad, enseñando a nuevas generaciones de estudiantes de Marketing. «Lo que más me llena es sentir que lo que sé puede servir a los demás. Seguiré creando contenido y seguiré trabajando con empresas, pero no quiero perder nunca el contacto con los alumnos de 18 o 20 años que tienen ganas de aprender», afirma convencida.

Consciente de que en estos días muchos jóvenes decidirán su futuro y escogerán una carrera, apunta que cada camino es sólo un punto de partida. «El marketing es para gente creativa y con ganas de entender el mundo. Pero, sobre todo, diría que una decisión no lo es todo. Puedes reorientarte, puedes cambiar, puedes descubrir cosas nuevas en el camino. No hay que tener miedo. A mí me hubiese gustado que cuando estaba decidiendo la carrera me hubiesen dicho: es solo una decisión, no te va a cerrar ninguna puerta, ni te va a cortar las alas«, concluye.

La carrera del talento 2011 2º puesto en Olimpiada de Economía. Universidad de Cantabria.

2011-2015 Grado en Marketing e Investigación de Mercados.

2015 Premio Extraordinario fin de Carrera.

2015-2016 Máster Interuniversitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa.

2016 Premio Extraordinario Fin de Máster.

2016 Se hace cargo de la gestión de marca de Airhopping.

2016-2024 Doctorado. Tesis: 'Brands´strategic decisions in social media marketing: adoption, growth and abandonment', con CUM LAUDE.

2020 – Actualidad Creadora de contenido divulgativo en Redes Sociales.

2022-Actualidad Fundadora y CEO de Todo es Marketing.

2023-Actualidad Fundadora y CEO de Miga Project.

2024 Premio Top Teachers 2024. Business Insider España. Categoría «marketing y redes sociales».

2024-Actualidad Profesora asociada en la Universidad de Valladolid.

2025 Premio Brandea de emprendimiento digital. Grupo Brandea. Categoría «mejor contenido».

