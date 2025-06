Una funcionaria de diez: «Me siento orgullosa de la formación que he recibido en la UVa»

Laura Negro Valladolid Lunes, 9 de junio 2025, 06:51 Comenta Compartir

Marta Giménez Sebastián es el ejemplo perfecto de cómo la excelencia académica puede ir de la mano con una profunda vocación de servicio público. Le caracteriza su humanidad, humildad y un firme compromiso con los demás. Esta joven ha sabido labrarse una trayectoria académica impecable, repleta de matrículas de honor. Y aunque ella no busque brillar, sino aportar, realmente brilla, lo mismo que su expediente académico. «Lo que más me ha importado siempre, es esforzarme e intentar dar lo mejor de mí misma», dice con modestia.

Se formó en las aulas del IES Julián Marías. En 2010, con solo 17 años, El Norte de Castilla ya decía de ella que era «una bachiller de diez», porque un 10 fue su nota media en Bachillerato. Aquella primavera ganó la Fase Local de la Olimpiada Española de Economía, imponiéndose a un centenar de alumnos de toda Castilla y León. Luego obtuvo el segundo puesto nacional. «Me gusta muchísimo la Economía, de hecho, quiero estudiar la doble titulación de DADE», decía entonces en el periódico y fue dicho y hecho. Aquel mismo año se matriculó en el recién estrenado doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Valladolid. «Ofrece muchas oportunidades, teniendo buenas notas, y tiene muchas salidas profesionales. Aunque me han dicho que es una carrera muy dura creo que merece la pena intentarlo», comentaba entonces. Pero ella no sólo lo intentó. Fue la mejor. Terminó ambos grados siendo la número uno de su promoción y recibiendo los Premios Extraordinarios Fin de Carrera de ambas titulaciones. Poco después recibió otra gran alegría, el Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria otorgado por el Ministerio, que la reconocía como el mejor expediente académico de España en ADE en el curso 2015-2016.

Con un currículum tan impresionante, no le fue difícil abrirse paso en el mundo laboral. Antes incluso de terminar la carrera, ya tenía ofertas de trabajo. En septiembre de 2016 comenzó a trabajar en Madrid como analista financiera en Deloitte, dentro del área de Forensic & Dispute Consulting. «No hice muchos procesos, a la primera me salió bien», recuerda con naturalidad, aunque el mérito era más que evidente.

Durante casi cinco años en la multinacional, Giménez Sebastián trabajó en consultoría financiera para empresas de todos los sectores. Sin embargo, su vocación por el sector público seguía muy latente. «Siempre tuve claro que quería opositar, pero también tenía el gusanillo del sector privado, decidí apostar por esa opción. Conforme pasaron los años no me quitaba la idea de formar parte del sector público. Además, también deseaba regresar a Valladolid y hacerlo a través de una oposición», relata.

«Dentro del funcionariado hay muchas oportunidades de crecer y de tocar distintos ámbitos»

Y mientras trabajaba, esta vallisoletana no dejó de formarse. En 2020 se matriculó en el Máster en Dirección Económico-Financiera en la UDIMA, que finalizó siendo reconocida con el Premio Extraordinario Fin de Máster. En julio de 2021 dejó Deloitte y se metió de lleno con la preparación de una oposición muy exigente, concretamente al Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera de la Junta de Castilla y León. Fueron 19 meses de estudio intensivo. «Opositar es una carrera de fondo que requiere constancia y sacrificio. Me da mucha envidia la gente que lo logra en menos tiempo, pero al final cada uno tiene su ritmo». El 29 de marzo de 2023 —una fecha que tiene bien grabada— aprobó con el primer puesto de su promoción a nivel autonómico.

Desde enero de 2024, Giménez Sebastián trabaja como técnico en el Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Allí coordina la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Consejería, además de gestionar su ejecución y todas las modificaciones presupuestarias necesarias. «Es un trabajo muy dinámico. Estoy feliz porque es exactamente lo que quería y he descubierto que dentro del funcionariado hay muchas oportunidades de crecer y de tocar distintos ámbitos. Tengo la enorme suerte de poder dedicarme a una profesión en la que puedo aplicar los conocimientos de las dos titulaciones que estudié, desempeñando un trabajo que me apasiona, en el que cada día continúo aprendiendo y que contribuye a mejorar la vida de las personas que viven en Castilla y León», subraya. Esta joven lleva la exigencia como una segunda piel, pero sin ostentación ni alarde. De lo que si presume es de su formación vallisoletana. «Me siento muy orgullosa de la formación que he recibido en la UVa. Teniendo la doble visión de haber trabajado en los sectores privado y público, creo que nuestra universidad nos prepara muy bien para el mundo laboral. La formación que recibimos no tiene nada que envidiar a la de otras universidades españolas», afirma.

Cuando tenía 17 años decía en su entrevista con El Norte «Me gusta informarme de lo que pasa, ver el telediario, entender el porqué de la crisis y si el día de mañana puedo comprometerme y hacer algo para cambiar la situación, me encantaría». Hoy, desde su despacho en la Junta, Marta está cumpliendo aquel propósito juvenil con la responsabilidad de quien sabe que la Economía y el Derecho son poderosísimas herramientas de transformación. Si algo demuestra su historia, es que el talento no basta por sí solo. Para lograr el éxito también hace falta visión, constancia y una profunda vocación por mejorar el entorno y Marta Giménez Sebastián lo tiene todo.

La Carrera del Talento 2010 Bachillerato en el I.E.S. Julián Marías. Matrícula de Honor (nota media de 10).

2010 Primer puesto en la Fase Local (UVa) y segundo puesto en la Fase Nacional de la II Olimpiada Española de Economía.

2010-2016 Doble Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas por la UVa (primera de promoción en ambas titulaciones: nota media de 9,57 y 9,64, respectivamente).

2015-2016 Beca de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2016 Premios Extraordinarios Fin de Carrera: Grado de Derecho y Grado de Administración y Dirección de Empresas (UVa).

2016-2021 Analista financiero en el Departamento de Forensic del área de Financial Advisory de la multinacional Deloitte (Madrid).

2020 Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria (primer premio) del Ministerio de Universidades: mejor expediente académico de España en el Grado en ADE en el curso académico 2015-2016.

2020-2021 Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios Financieros (CEF) (primera de promoción: nota media de 9,65).

2022 Premio Extraordinario Fin de Máster Universitario de la UDIMA.

2023 Primer puesto de la promoción en la oposición del Cuerpo Superior de Administración Económico-Financiera de la Junta de Castilla y León (A1).

2024-Actualidad Técnico en el Servicio de Asuntos Económicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

