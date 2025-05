Un violinista y físico experto en Termodinámica: «Salir fuera es necesario, pero mi sitio está en Valladolid»

Laura Negro Valladolid Lunes, 26 de mayo 2025, 06:45 Comenta Compartir

Fernando Hevia de los Mozos (Valladolid, 1992), no se ve como un genio, aunque lo es. Conjuga talento, curiosidad, compromiso ético, humildad, constancia, meticulosidad y pasión por lo que hace. Cualidades, todas ellas, que le hacen ser realmente brillante. Tiene 33 años, trabaja como profesor e investigador en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid y cuenta en su haber con un largo historial de matrículas de honor, premios extraordinarios de carrera, máster y doctorado, estancias internacionales, proyectos punteros de investigación aplicada y una sólida vocación por la enseñanza y la divulgación científica.

Estudió secundaria en el IES Julián Marías de Parquesol y siempre mostró una clara predilección por las ciencias, aunque no tenía claro hacia dónde dirigir su carrera. Fue en tercero de ESO cuando una profesora le aficionó a la resolución de problemas matemáticos altamente complejos. En aquel momento también participó en la Olimpiada de Física, ganando la fase local y recibiendo una mención de honor en la nacional. «Me encantó el enfoque. Fue un reto intelectual precioso», dice. Finalizó el Bachillerato con matrícula de honor y una media de 10, pero seguía debatiéndose entre varias opciones. «Me atraía la idea de estudiar Matemáticas o Ingeniería Industrial. No me decidía y pensé que la Física era un punto intermedio. No es tan abstracta como las Matemáticas, ni tan orientada a lo práctico como la ingeniería. Mi forma de pensar es más científica y reflexiva y creo que acerté con la elección», comenta.

Fernando Hevia cursó en la UVa el Grado en Física, consiguiendo el Premio Extraordinario de su promoción. Más tarde hizo un máster en Instrumentación en Física y poco después pasó a formar parte del Grupo Especializado en Termodinámica de los Equilibrios entre Fases. Decidió profundizar en su pasión y ampliar su formación con un doctorado en Física, realizando estancias en el Instituto de Química de Clermont-Ferrand (Francia), un centro de referencia en su campo. Fue distinguido con el Premio Extraordinario de Doctorado y con una mención internacional. «Los premios son un reconocimiento al trabajo. Por supuesto que me hicieron ilusión, pero también pienso que hay mucha gente que se queda sin ellos y lo merece igualmente. Creo que hay que darles la importancia relativa que tienen», comenta.

«Durante la carrera y el doctorado estuve tocando el violín en la Joven Orquesta de la Universidad»

Su compromiso con la ciencia no se ha limitado a los laboratorios. Hevia también está implicado a fondo en la divulgación. Durante más de dos años fue presidente de Physics League, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación de la Física. «Organizábamos talleres, charlas, actividades para acercar la Física a la gente. Me gusta mucho contar cosas, explicarlas y adaptarlas a públicos distintos. La docencia tiene mucho de eso también», afirma.

Ampliar Fernando Hevia, en el laboratorio de la UVa en el que trabaja R. Ucero

Y mientras tanto, en paralelo a su vida académica, Hevia también desarrollaba otra pasión: la música. Estudió violín en el conservatorio hasta sexto de profesional. «Durante la carrera y el doctorado estuve tocando en la Joven Orquesta de la Universidad. El último gran concierto que hice fue un Carmina Burana con orquesta y coro. Una maravilla», cuenta este científico.

Hoy, este joven vallisoletano es profesor permanente laboral en el Departamento de Física Aplicada de la UVa. Compagina docencia e investigación en un importante proyecto. «Nuestra línea de investigación actual se centra en el estudio termodinámico de nuevos fluidos refrigerantes en el marco del proyecto BIOCOOLING (Biodisolventes para el desarrollo tecnológico de nuevos sistemas de refrigeración de compresión/absorción húmeda de CO2), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por FEDER (UE). Soy co-investigador principal junto con mi compañero Daniel Lozano Martín, con participación del Grupo Renault y de investigadores de Clermont-Ferrand (Francia). Buscamos alternativas naturales a los gases fluorados, ya que algunos tienen un alto potencial de calentamiento global», explica. «El CO₂ puro, que es la alternativa más desarrollada, trabaja a presiones altísimas y presenta dificultades técnicas, mientras que los fluidos que estudiamos trabajan a presiones más seguras. Ya hemos logrado una prueba de concepto que funciona. Falta mucho camino aún, pero los primeros resultados son prometedores», prosigue. «En el futuro me veo continuando mi labor docente, investigadora y divulgadora. Salir fuera de España es necesario. Lo he hecho y lo seguiré haciendo para colaborar con otros grupos, aprender y compartir. Pero mi sitio está aquí, en Valladolid. Me gusta enseñar, investigar y contribuir a la mejora de este entorno académico», prosigue este científico que, además, desde 2024 participa en la comisión organizadora de la fase local de la Olimpiada Española de Física. «Lo disfruto mucho porque nos lo pasamos bien ideando los problemas y, además, me trae buenos recuerdos de mi etapa de estudiante», dice.

Ampliar Foto 1.- Fernando Hevia en el espectáculo final de la Noche Europea de los Investigadores 2016 en el Museo de la Ciencia con la asociación Physics League. Foto 2.- Presentando el proyecto BIOCOOLING en el eminario Internacional sobre Refrigeración Sostenible (ISSR 2024 en París). Foto 3.- Hevia en la prueba de acceso a la plaza de Profesor Permantente Laboral en la UVa. Foto 4.- Hevia recibiendo el Premio Extraordinario de Doctorado El Norte

Hevia se siente orgulloso de sus raíces académicas y del importante papel que ha jugado la UVa en su desarrollo profesional. «No tiene nada que envidiar a otras universidades o países. Aunque, obviamente, tenemos menos recursos que, por ejemplo, las universidades 'top' de Estados Unidos. La formación que recibimos es muy completa, y eso se nota cuando sales al extranjero. También creo que la formación experimental y las prácticas de laboratorio presenciales son indispensables, y que se deben invertir recursos en mejorarlas y potenciarlas», concluye.

La Carrera del Talento 2010 Bachillerato en el I.E.S. Julián Marías (Valladolid), con nota media de 10.

2010 Primer puesto en la Fase Local (Universidad de Valladolid) de la XXI Olimpiada Nacional de Física y Mención de Honor en la Fase Nacional.

2010-2014 Grado en Física, primero de promoción.

2014 Premio Extraordinario Fin de Grado.

2014 Beca de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2014-2015 Máster en Instrumentación en Física, primero de promoción.

2015-2019 Contrato predoctoral FPU para el Doctorado en Física con el G.E.T.E.F. Tesis con mención Cum Laude y Doctorado Internacional.

2017-2018 Estancias de investigación con el grupo T.I.M. (Thermodynamique et Interactions Moléculaires) en el Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (Francia).

2017-2019 Presidente de Physics League.

2020-2021 Contrato posdoctoral en el Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (Francia) para estudiar las propiedades termodinámicas de fluidos en centrales geotérmicas en el proyecto europeo GEOPRO.

2021 Premio Extraordinario de Doctorado.

2021-2024 Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid, e ingreso en el G.E.T.E.F. como miembro ordinario.

2023-actualidad Co-investigador principal en el proyecto BIOCOOLING. Dirección de dos tesis doctorales asociadas a dicho proyecto.

2024-actualidad Profesor Permanente Laboral en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid.

