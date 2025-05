El vallisoletano que asesora al ministro de Economía: «Es difícil aplicar políticas económicas en un mundo tan cambiante»

Laura Negro Valladolid Lunes, 12 de mayo 2025, 06:39 Comenta Compartir

A sus 31 años, el vallisoletano Diego Villafáñez Sagardoy ha alcanzado metas que muchos ni se atreven a soñar. Él es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado —primer puesto de su promoción en la oposición—, y desde abril de 2024, asesora al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en cuestiones clave como en política económica, financiación y competitividad. Su perfil aúna talento técnico, visión internacional y compromiso con lo público.

Desde que estudiaba Bachillerato en el IES Condesa Eylo, instituto al que guarda especial cariño, Villafáñez tuvo clara su inclinación por las humanidades y las ciencias sociales. Le empezaron a atraer el Derecho y la Economía, por eso se decidió a estudiar el doble grado en Derecho y ADE en la Universidad de Valladolid, donde comenzó a perfilar una vocación que luego se consolidaría en el extranjero.

Fue en el Colegio de Europa, en Brujas (Bélgica), donde confirmó esa vocación de forma definitiva. Esta institución, fundada en 1949 y pionera en estudios europeos, tiene anualmente unos 400 alumnos de 50 países, que son seleccionados entre los mejores por los ministerios de Asuntos Exteriores de los distintos países comunitarios. Allí cursó un Máster en Economía Europea becado por el Ministerio. «Esa beca me cambió la vida. Me abrió muchas puertas que, de otra forma, quizás nunca habría cruzado», cuenta. Su trabajo fin de máster, titulado 'The Economics of Blockchain: an application to the EU', mostraba una enorme inquietud por los desafíos económicos del futuro en Europa.

Fue entonces cuando un compañero le habló por primera vez del Cuerpo de Economistas del Estado. «No tenía ni idea de que existía. Pero cuando entendí que combinaba economía, servicio público y la posibilidad de trabajar en España o en otros países, supe que era para mí», recuerda. Comenzó a prepararse la oposición en 2018 y, tras dos años de estudio, con la pandemia por medio, logró el primer puesto de la oposición a nivel nacional. «Ese puesto no significa que fuera el mejor. Tuve suerte porque los 20 compañeros que aprobamos somos igual de buenos. Simplemente, ese día me salió mejor el examen», dice con humildad este joven que mientras estudiaba la oposición, trabajaba como profesor asistente en el Colegio de Europa coordinando el Máster de Derecho Europeo y Análisis Económico.

Ampliar Diego Villafáñez en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Rodrigo Ucero

Desde entonces, su carrera ha sido meteórica. En marzo de 2021 empezó a trabajar en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, como coordinador del Área de Finanzas Digitales. Allí se encargó de analizar los mercados financieros, desde la política monetaria, al sector bancario. Participó en la elaboración de políticas clave como las medidas covid, la invasión de Ucrania, los avales ICO, la financiación a pymes y las moratorias y dirigió grupos de trabajo legislativos durante la Presidencia española del Consejo de la UE. También fue miembro del Expert Group on Banking, Payments and Insurance de la Comisión Europea, del grupo de trabajo legislativo del Consejo de los Reglamentos MiCA y DORA y del grupo de trabajo del FSB sobre criptoactivos. «Diseñar políticas que luego ves aplicadas en la economía real es una de las cosas más gratificantes del trabajo», afirma. Todo ello lo compaginaba con sus labores como profesor de Economía Internacional, Europea y Macroeconomía en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). «Enseñar me obliga a pensar con claridad y me conecta con las nuevas generaciones. Es un reto y un placer a la vez», afirma.

Ampliar Foto 1.- Diego Villafáñez el día de su graduación en la UVa. Foto 2.- Durante una audiencia de la promoción de Economistas del Estado con el rey de España, Foto 3.- Participando en un evento de finanzas digitales en Dublín. Foto 4.- Durante la toma de posesión de la plaza de funcionario en marzo de 2021. El Norte

En abril de 2024 pasó a ser asesor del gabinete del ministro de Economía, Comercio y Empresa, llevando asuntos relacionados con la política económica, competitividad, productividad, financiación y empresas. Su día a día en el gabinete ministerial refleja la complejidad del cargo. «La economía cambia con cada tuit, con cada crisis. Un día estás diseñando subvenciones, otro defendiendo una postura en Bruselas. Reuniones, análisis, negociación… Y, al final, informes que ayudan a decidir qué hacer. Siempre hay alguna política que preparar, alguna línea de subvenciones, alguna posición para defender en la UE, alguna negociación sobre una normativa… Todos los días tenemos reuniones, bien sea con los bancos, con homólogos en otros países o con representantes de las comunidades autónomas», explica. «Somos un equipo de unas diez personas y, aunque a veces pesa la responsabilidad, lo importante es tener claro que la economía es de todos, no solo del Ministerio. La verdad es que mi trabajo me hace muy feliz», añade este joven, que no descarta en un futuro probar suerte en otro país. «Nuestro cuerpo permite trabajar en instituciones como el FMI o el Banco Mundial. Me gustaría intentarlo dentro de unos años, sin perder el vínculo con España», prosigue.

En un momento de incertidumbre económica mundial y con una guerra comercial y arancelaria por medio, este joven vallisoletano opina que «la economía tiene mucho de ciencia». «Llevamos muchos siglos de andadura aplicando unas políticas determinadas que, a veces han funcionado y otras veces no. Eso hace que haya muchos datos como para saber qué cosas suelen fallar y cuáles pueden funcionar. Lo complicado es aplicar bien esas políticas en un mundo que cambia sin parar». Pero Diego Villafáñez lo hace. Desde su despacho en el Ministerio, diseña políticas que afectan a millones de personas. Y lo hace con los pies en la tierra, sin alardes y disfrutando del que para él es el trabajo de sus sueños.

La Carrera del Talento: Abril 2024-actualidad: Vocal Asesor en el Gabinete del Ministro de Economía, Comercio y Empresa.

2022-Actualidad: Profesor de Economía Internacional, Europea y Macroeconomía en la Universidad Pontificia Comillas - ICADE.

2021-2024: Coordinador del Área de Finanzas Digitales en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

2019 – 2021: Profesor asistente en el College of Europe (Brujas, Bélgica). Departamento de Economía.

2021: Primer puesto nacional en la oposición del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

2017 – 2018: Máster en Economía Europea en el College of Europe (Brujas, Bélgica), becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español (AECID)

2011 – 2017: Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la UVA

