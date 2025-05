La científica de datos vallisoletana que triunfa en Londres: «Las universidades se centran demasiado en los exámenes»

Laura Negro Valladolid Lunes, 5 de mayo 2025, 06:58 Comenta Compartir

A sus 29 años, Laura Franco Henao ya ha vivido varias vidas profesionales. Es economista de formación, experta en economía circular por vocación y ahora científica de datos por convicción. Esta joven economista vallisoletana, que cuenta en su haber con una de las mejores calificaciones de España de su promoción, está decidida a construir un mundo más inteligente, más justo y más circular. Ella es el reflejo de una generación que se atreve a cambiar, a dudar y a aprender de nuevo desde cero. Ha encontrado una nueva pasión y acaba de titularse en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Le Wagon. «Hace seis meses no sabía programar. Hoy quiero liderar equipos que generen soluciones prácticas gracias a los datos», indica.

Laura Franco quiere fusionar sus dos mundos, la sostenibilidad y la tecnología. Y tiene claro por qué. «Las empresas están desesperadas por encontrar soluciones sostenibles que no comprometan sus beneficios. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a encontrarlas», afirma convencida.

«A muchos jóvenes, el hecho de no saber qué quieren hacer con 18 años les genera ansiedad»

Siempre fue una alumna brillante. Obtuvo matrícula de honor al terminar Bachillerato en el IES Julián Marías. Recuerda que en aquel momento se encontraba «bastante perdida». No sabía qué estudiar. «Me gustaban las matemáticas, los números... y Economía me pareció una buena opción que lo abarcaba todo», cuenta. En la carrera le fue muy bien, la finalizó con un 9,528 de nota media y con el Premio Extraordinario de Fin de Grado en Economía por la Universidad de Valladolid, además del prestigioso Premio Nacional que reconoce los mejores expedientes del país. «Tuve la suerte de tener a dos profesores que no solo me guiaron académicamente, sino que me conectaron con quien luego sería mi mentor. Eso fue algo que cambió mi vida», indica.

Gracias a una de las 22 becas que otorga la Fundación Ramón Areces, pudo cursar un máster en Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex. Allí, su mentor le habló por primera vez de la economía circular. La joven vallisoletana investigó mucho y en 2018 consiguió unas prácticas en la Fundación Ellen MacArthur, referente mundial en esta materia. Fue ascendiendo hasta convertirse en Project Manager. En 2022 dio un salto al continente americano para liderar proyectos en Chile como responsable de economía circular y sostenibilidad en Eurochile. Un año después regresó a Londres y fue ascendida nuevamente en la Fundación Ellen MacArthur, donde hoy es gerente de Programa.

Pero pese a su impresionante currículum, Laura Franco no se conforma. La tecnología le enganchó y quiso dar un giro radical a su trayectoria. «Veía que todo se estaba moviendo hacia la inteligencia artificial, y quería entenderlo», cuenta. Así se matriculó en un exigente bootcamp intensivo sobre Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Le Wagon. Han sido 24 intensas semanas que la han puesto cara a cara con Python, SQL, machine lerning y deep learning. Acaba de finalizarlo. «Ha sido intensísimo, pero estoy contenta. Ahora puedo aplicar mis conocimientos de sostenibilidad con herramientas técnicas y de análisis de datos. Trabajo con datos reales para resolver problemas reales», dice esta joven.

Ampliar Laura Franco, junto al Museo de la Ciencia R. Ucero

Desde su propia experiencia, Laura Franco lanza una reflexión sobre el sistema universitario español. «Tenemos demasiado enfoque en los exámenes. Pero en el mundo laboral lo que más se valora es saber comunicar, trabajar en equipo y saber argumentar», expone. «Las carreras deberían ser más prácticas. Estaría bien que vinieran profesionales a explicar cómo es trabajar en economía, en un banco, en contabilidad… A muchos jóvenes, el hecho de no saber qué quieren hacer con 18 años les genera ansiedad. A mí me la generaba», prosigue. Lo dice con la convicción de quien ha vivido en primera persona lo que supone tener que elegir «el resto de tu vida» antes de cumplir los 20. «Yo soy el ejemplo de que está bien no saber lo que quieres hacer. He cambiado de rumbo varias veces, y probablemente lo volveré a hacer. Y creo que eso está bien», opina.

Ampliar Laura Franco durante unas conferencias y tras la graduación del Máster en la Universidad de Sussex. El Norte

Se siente muy feliz en Londres y en su equipo de la Fundación Ellen MacArthur, aunque no descarta regresar. «Mi intención a largo plazo es volverme a España. Me gusta vivir aquí y creo que también están empezando a surgir oportunidades interesantes».

Con el deseo de liderar equipos más técnicos y aplicar soluciones reales a los problemas globales, Laura Franco sueña con un futuro laboral en el que la economía circular, la inteligencia artificial y el impacto social se encuentren. Un espacio donde su talento inquieto, versátil y riguroso pueda seguir creciendo. «Soy bastante práctica», concluye. «Me gusta saber cómo se hacen las cosas. No me basta con tener una visión general. Quiero poder construir, liderar y resolver», concluye.

La carrera del talento 2013 Matrícula de Honor en Bachillerato en el IES Julián Marías.

2013-2017 Grado en Economía por la Universidad de Valladolid (3ª mejor nota de España).

2017 Premio Extraordinario Fin de Grado Universidad de Valladolid.

2017-2018 Máster en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sussex.

2018-2022 Project Manager en la Fundación Ellen MacArthur (Reino Unido).

2022-2023 Líder de Economía Circular y Sostenibilidad en Eurochile, Santiago de Chile.

2023-Actualidad Gerente de Programa en la Fundación Ellen MacArthur (Reino Unido).

2024-2025 Bootcamp de Ciencia de Datos e IA en Le Wagon.

Y la próxima semana... Entrevistaremos al vallisoletano Diego Villafáñez Sagardoy, que tras sacar el primer puesto de la oposición de Técnico Comercial y Economista del Estado (TCEE), es asesor del Ministro de Economía, Comercio y Empresa y profesor de Economía Internacional, Europea y Macroeconomía en la Universidad Pontificia de Comillas. Estudió el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y el Máster en Economía Europea.