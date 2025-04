Docente, Premio TalenTIC y promesa de la IA: «Deseo mejorar la vida de las personas»

Laura Negro Valladolid Lunes, 21 de abril 2025, 07:09 Comenta Compartir

A sus 25 años, Marta Fernández Poyatos puede presumir de un currículum que muchos profesionales con décadas de experiencia envidiarían. Esta joven vallisoletana representa esa combinación perfecta de pasión, talento, constancia y una gran vocación por mejorar el mundo a través de la ciencia y la tecnología. Graduada en el programa de estudios conjunto de Estadística e Ingeniería Informática por la Universidad de Valladolid, con Máster en Ingeniería Informática y varios premios de excelencia, Marta Fernández se perfila como una de las grandes promesas en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la salud y a la industria. «Siempre me gustaron las Matemáticas, desde pequeñita», confiesa sentada en una de las aulas donde hoy ya no aprende, sino que enseña. Sí, porque además de trabajar como Data Scientist en una empresa tecnológica puntera, 'mlean', también ha comenzado a impartir clases en la Universidad como profesora asociada, concretamente a estudiantes de segundo y tercero de carrera.

Sus méritos académicos ya arrancaron en la ESO y Bachillerato, donde recibió Matrícula de Honor y el Premio al Rendimiento Escolar que se otorga a los mejores expedientes académicos de Castilla y León. Fue precisamente en Bachillerato donde descubrió su vocación por la informática y la estadística. Su tutor y su profesor de Matemáticas, le animaron a cursar las dos titulaciones de grado. «Quería algo muy práctico. Las Matemáticas puras no me llamaban la atención», cuenta. Desde entonces, su camino ha sido una constante superación de retos. «Una ingeniería ya de por sí es complicada, si a ello le sumas una carrera de ciencias como Estadística... la cosa se complica aún más», admite con una sonrisa.

«Ser médica, no era lo mío, pero pensé que podía usar la informática para mejorar la vida de las personas»

Pero si hay algo que la define es su compromiso con el uso social de la tecnología. Prueba de ello es su premiado Trabajo de Fin de Máster, galardonado el Premio TalenTIC. Iba enfocado a la detección y clasificación de la apnea del sueño mediante modelos de aprendizaje profundo, proponiendo un enfoque y una solución práctica y humana. «La prueba tradicional se hace en el hospital, con muchos cables, lo que incomoda al paciente y no refleja su sueño real. Mi modelo permite hacerlo desde casa, de forma mucho más fiel, cómoda y con total fiabilidad. Tengo mucho que agradecer a mis tutores Verónica Barroso y Benjamín Sahelices, que me ayudaron muchísimo con la realización del proyecto», explica esta joven, cuyo interés por la salud no es casual. «Siempre quise ayudar a los demás con mi trabajo. Sabía que no podría ser médica, no era lo mío, pero pensé que sí que podía usar la informática para mejorar la vida de las personas». Lo hizo en colaboración con el Grupo de Ingeniería Biomédica y con el Grupo de Caracterización de Materiales y Dispositivos Electrónicos, con los que su pasión encontró un propósito. También ha recibido el Premio Extraordinario Fin de Máster de la UVA, al mejor expediente de su promoción, y logró el 2º puesto National Cyberleague III que fue expedido por la Guardia Civil en 2021 por un trabajo en equipo orientado a la concienciación digital.

Para ella, su trabajo en la IA solo es posible gracias a la combinación de informática y estadística; ninguna de las dos, por sí sola, sería suficiente. Desde 'mlean', la empresa en la que trabaja, aporta su conocimiento a la industria desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial. Trabaja en la integración de IA generativa en el mPS (mlean Production System), una herramienta de gestión industrial, con el objetivo de automatizar procesos y simplificar el trabajo en las fábricas. «Me dedico sobre todo a la IA generativa y creo que, sin haber estudiado de forma conjunta el grado en Ingeniería Informática y el grado en Estadística, esto no hubiera sido posible. La parte que más me gusta es la innovación constante. Cada día aparece algo nuevo, por eso me encanta estar al día y seguir investigando», afirma.

Marta Fernández Poyatos, en la Facultad de Ingeniería Informática de la UVA R. Ucero

También disfruta de su recién estrenada faceta docente. «Estar del otro lado, ser ahora profesora, es más raro de lo que pensaba. El primer día estaba muy nerviosa. Me encanta formar parte de la vida universitaria desde otra perspectiva», dice encantada de poder acercar la ciencia a nuevas generaciones. Está también muy comprometida con la divulgación. Le gusta participar en charlas para jóvenes sobre mujer y ciencia, talleres de Scratch para niños, y actividades enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. «Con lo cambiante que es la inteligencia artificial, no sé dónde estaré en 10 años. Pero me gustaría seguir en este sector, ayudando, investigando y mejorando la vida de las personas a través de la ciencia», concluye.

Foto1.- Marta Fernández durante su intervención en CASEIB (Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica), en 2022. Foto 2.- La joven durante una charla del Stem Talet Girl. Foto 3.- En su graduación del Máster y recepción del premio Extraordinario Fin de Máster. Fotos 4 y 5.- Recibiendo el premio TalenTIC. El Norte

La carrera del talento 2015 Premio al Rendimiento Escolar en la etapa de la ESO.

2017 Matrícula de Honor Bachillerato.

2017-2022 Grado en Estadística por la UVA.

2017-2022 Grado en Ingeniería Informática por la UVA.

2021-2022 Representante de los alumnos en el Comité del Grado de Estadística.

2021-2022 Representante de los alumnos en la Comisión Intercentros INdat.

2021 2º puesto National Cyberleague III. Expedido por Guardia Civil.

2022-2024 Máster en Ingeniería Informática en la UVA.

2024 Premio Extraordinario Fin de Máster en la UVA.

2024 Premio TalenTIC por el TFM expedido por Inetum.

Y la próxima semana... Entrevistaremos a José Antonio Castro, graduado en el doble Grado de Matemáticas y Física, quien se ha incorporado recientemente al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) del CSIC tras recibir una de las 65 becas INPhINIT que otorga anualmente la Fundación La Caixa a investigadores excelentes para que desarrollen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal.

