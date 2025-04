Un portento de la Química con alma de investigador: «Sin constancia no vas a ningún lado»

Laura Negro Valladolid Lunes, 14 de abril 2025, 07:05 Comenta Compartir

A veces los grandes caminos se recorren sin brújula, lo que no impide descubrir destinos extraordinarios. Es lo que le ocurrió a Manuel Alonso Devesa, un joven de 24 años que eligió estudiar Química «un poco por casualidad», como él mismo reconoce, pero que hoy puede presumir de unos reconocimientos académicos y experiencias investigadoras que le perfilan como uno de los talentos científicos emergentes en Castilla y León.

Nació en Burgos, los mejores momentos de su vida los ha pasado en Cillamayor, pedanía de Barruelo de Santullán (Palencia), y desde 2016 vive en Valladolid, una ciudad que ha sabido hacer suya. «Soy de Castilla, sin más», dice con una sonrisa. Y en esa sentencia cabe todo: el carácter, la forma de afrontar la vida y el orgullo de pertenencia.

Su currículum comenzó a trazarse al estudiar el Bachillerato de Investigación en el IES Diego de Praves donde realizó un proyecto de Investigación en colaboración con el departamento de Electricidad y Electrónica de la UVa titulado 'La Física en la Música: Análisis y Síntesis de Sonidos'. Un trabajo que le valió la Matrícula de Honor y su primer contacto con la Universidad y la investigación.

Estaba indeciso sobre qué carrera elegir. Le gustaba Física, también Veterinaria y al final acabó cursando el Grado en Química entre el 2018 y 2023 en la Universidad de Valladolid. «Fue una decisión acertada porque la Química me conquistó», afirma. Recibió el Premio Extraordinario Fin de Grado por su proyecto, 'Diseño y síntesis de cajas moleculares para establecer interacciones supramoleculares'. A continuación, hizo el Máster en Química Sintética e Industrial, que finalizó en 2024 con un nuevo galardón: el Premio Extraordinario de Fin de Máster por su proyecto 'Diseño y síntesis de cajas moleculares y estructuras covalentes abiertas para establecer interacciones supramoleculares'. Con una modestia sincera, Manuel Alonso resta importancia a estas distinciones oficiales. «Hace ilusión, claro, pero lo que de verdad importa no es el premio, sino saber que he terminado el grado o el máster con esfuerzo y con un trabajo bien hecho», dice. Eso sí, reconoce que los premios pueden marcar la diferencia sobre todo al comienzo de una carrera científica. «En convocatorias de becas para tesis, por ejemplo, pueden darte puntos extra. Lo cierto es que pueden ayudar a abrir alguna puerta», dice.

Durante su etapa universitaria, este portento de la Química demostró también múltiples competencias organizativas. Fue miembro, durante 4 años, de la junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Química de la UvA, dependiente de la Asociación de Químicos de Castilla y León. Una labor que le exigió realizar numerosas actividades de divulgación científica.

Lo que a Manuel Alonso realmente le motiva es la investigación. Lo suyo son los laboratorios y las moléculas complejas. Desde el pasado mes de enero está trabajando con una beca de investigación de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con un proyecto realizado en el GIR Superficies y Materiales Porosos (SMAP), adscrito al Instituto Universitario de Investigación en Procesos Sostenibles (ISP). «En este proyecto diseñamos membranas de separación, que permiten filtrar componentes de una mezcla. El objetivo es que tengan buena estabilidad térmica y química, y que puedan aplicarse a nivel industrial. Es algo nuevo para mí y me está resultando muy interesante, por lo que quizá decida quedarme a hacer la tesis aquí», explica entusiasmado. Para Manuel, su disciplina está muy cerca de poder explicar el porqué de las cosas. «La Química, al igual que la Física o la Biología, trata de explicar fenómenos de la naturaleza. Aporta una perspectiva molecular que me parece fascinante. Es una herramienta para entender el mundo», indica este joven que reivindica el esfuerzo y la constancia como motores del éxito. «Un profesor de música me dijo una vez que los virtuosos no lo son por talento natural, sino porque ensayan 10 ó 12 horas al día. En ciencia es igual. El talento ayuda, pero sin la constancia no se va a ningún lado», opina.

Su sueño es dedicarse en cuerpo y alma a la investigación por lo que tiene pensado algún día sacarse el doctorado. «La investigación es muy exigente. Por eso estoy en una etapa de explorar y de probar distintas disciplinas. La investigación es un camino bastante exigente», argumenta este joven, que fuera ya del laboratorio, tiene otra pasión, la música.

La carrera del talento 2016-2018 Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias (Matrícula de Honor) en el IES Diego de Praves.

2018 – 2023 Grado en Química en la UVA con Premio Extraordinario.

2019-2023 Miembro de la Junta Directiva de la AEQUVa (Asociación de Estudiantes de Química de la UVA).

2023-2024 Máster en Química Sintética e Industrial (Nota final 9,63) -Premio Extraordinario Fin de Máster.

nov. 2022 - jun. 2023: Beca de Investigación del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

ene. 2024 - jul. 2024 Beca de Investigador en la UVA.

ene. 2025 – actualidad Investigador para la Fundación Universidad de Valladolid.

