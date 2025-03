Eduardo Gutiérrez: «Todos somos filósofos, al menos en el sentido mundano»

Laura Negro Valladolid Lunes, 31 de marzo 2025, 06:47 Comenta Compartir

Asegura que todos llevamos un filósofo dentro y él va camino de ser una de las voces más influyentes de la filosofía contemporánea. Eduardo Gutiérrez Gutiérrez es natural de Medina de Rioseco, tiene 32 años y un enfoque que combina la tradición filosófica con una mirada hacia los desafíos del siglo XXI. Reconoce que la vocación por el pensamiento crítico le llegó de forma tardía y fortuita, pero ello no ha impedido que su trayectoria haya sido, y sea, imparable. Actualmente está dedicado en cuerpo y alma a la investigación, a la docencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y a la publicación de libros y artículos.

«No tenía ninguna intención de cursar estudios universitarios», admite con franqueza. «Mi idea era hacer un grado medio y entrar en el mercado laboral cuanto antes porque mi familia lo necesitaba», continúa. Sin embargo, al concluir el bachillerato a distancia y empezar a trabajar en un museo, se encontró con varias lecturas que le hicieron modificar sus planes de futuro. «Me topé con autores como Nietzsche, Marx y Ortega y Gasset y de repente, sin planearlo, estaba matriculado en Filosofía en la Universidad de Valladolid», relata.

A partir de ahí, su trayectoria ha sido ampliamente galardonada. Finalizó el grado en 2016 recibiendo el Premio Extraordinario. Su siguiente meta fue realizar el Máster en Estudios Avanzados en Filosofía de las Universidades de Salamanca y Valladolid y luego lo apostó todo al doctorado. En 2019 defendió su tesis, que llevaba por título: 'Simmel y Ortega: en torno a la idea de filosofía como ejercicio de recepción y crítica'. Le valió el Cum Laude y… otro premio. «Le dediqué muchas horas y esfuerzo, y decidí presentarlo a un concurso de la editorial Ápeiron. No tenía muchas expectativas, pero lo gané y me publicaron el libro», cuenta.

En vista de que la Filosofía no siempre garantiza salidas laborales claras, realizó un segundo máster, en Formación del Profesorado. Así comenzó a dar clases de Filosofía en la Universidad de Valladolid y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde imparte Sociología, Antropología Forense y Ética de la Publicidad desde 2022.

Ampliar Gutiérrez es investigador asociado en la Fundación Gustavo Bueno y participa en numerosas ponencias El Norte

Su producción editorial es notable. Ha publicado un buen número de artículos en revistas especializadas. También ha sido ponente en destacados congresos dentro y fuera de nuestro país. Su obra incluye títulos como 'Vértigo' (2017), su primer libro de poesía, 'Millones de patrias' (2020), escrito a cuatro manos con el filólogo Javier Barrio González, en el que reflexiona sobre el concepto de nación, y 'Contra la cultura' (2025), un ensayo sobre la cultura que sintetiza sus últimos cinco años de investigación. «Es el libro del que más orgulloso me siento. Recoge mis intereses filosóficos actuales y marca un punto de madurez en mi pensamiento», subraya.

Ampliar Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. R. Ucero

«Como a muchos jóvenes, Nietzsche me atrapó al principio»

Son varios los pensadores y filósofos que le han servido de referencia a lo largo de su trayectoria. «Como a muchos jóvenes, Nietzsche me atrapó al principio. Luego descubrí la filosofía alemana del siglo XX con Heidegger, Husserl y la Escuela de Frankfurt. Más tarde, llegué a Ortega y Gasset y, finalmente, a Gustavo Bueno». Ha sido precisamente este filósofo riojano, padre del denominado 'materialismo filosófico', quien más ha marcado el pensamiento reciente de Eduardo. Tanto, que desde 2021, colabora muy activamente con la Fundación Gustavo Bueno, asiste a la Escuela de Filosofía de Oviedo e imparte lecciones sobre materialismo filosófico. «En el 2020 tuve noticias de la existencia de un filósofo español del que nadie me había hablado, ni en la carrera, ni en el Máster, ni en el doctorado. Empecé a leerle y me di cuenta de que este hombre tenía un sistema colosal y desde entonces participo con la Fundación que lleva su nombre, Gustavo Bueno. Tengo un compromiso firme con el sistema del materialismo filosófico que él cimentó. A ello dedico gran parte de mi investigación», afirma.

El camino del talento 2012-2016 Graduado en Filosofía, Universidad de Valladolid.

2016-2017 Máster en Estudios Avanzados en Filosofía, Universidad de Salamanca.

2017 Publicación de su primer libro de poesía, 'Vértigo'.

2017-2019 Doctor en Filosofía (mención CUM LAUDE), Universidades de Valladolid y Salamanca.

2020-2021 Máster en Formación del Profesorado Universitario, modalidad en Filosofía, UVA.

2022-Actualidad Profesor contratado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Facultad de Ciencias Sociales.

2025 Publicación de su cuarto libro, 'Contra la cultura', que sintetiza sus últimos cinco años de investigación.

Sobre la aplicación de la filosofía en nuestro día a día, Eduardo Gutiérrez afirma que «la praxis filosófica es parte de toda prosa de la vida, inseparable de ella. Cuando en nuestros discursos encadenamos ideas como las de cultura, Estado, ser, nada, todo, parte, etc., estamos filosofando. Todos somos filósofos, al menos en el sentido mundano. Otra cosa es la filosofía académica, la filosofía como institución histórica que surge en la Academia de Platón. Esta filosofía sistemática y escolar exige el ejercicio de un método crítico y dialéctico. En fin, que la filosofía es una praxis metodológica para el esclarecimiento sistemático de las contradicciones e inconmensurabilidades de lo real».

No cree en un destino predeterminado, pero sí en la capacidad de cada persona para construir su futuro con esfuerzo y compromiso. «El talento no es lo esencial», dice rotundo. «Creo que no es necesario ningún talento para destacar o para hacerte un hueco en este mundo. Lo básico es el esfuerzo y la dedicación. Hay que echarle muchas horas a leer muchos mamotretos. Traducir en otros idiomas y pasar muchos años sin ningún tipo de reconocimiento. Al final tienes que acostumbrarte a que, por mucho esfuerzo que deposites en esto, no vas a obtener reconocimiento más que de manera muy esporádica. Lo importante es el esfuerzo y también algo de suerte», afirma este joven pensador, que ve muy claro cuál será su futuro. «En 15 años me veo haciendo lo mismo que hago ahora, enseñar y publicar. La filosofía como profesión no existe realmente; los filósofos somos docentes que investigamos en nuestro tiempo libre. Me encantaría, eso sí, poder algún día impartir Filosofía», concluye.

La próxima semana Entrevistaremos al vallisoletano Álvaro Petit Gordo que, a sus 25 años es economista, experto en estrategia de marca, autónomo, copresidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, consejero en el Consejo General de Economistas a nivel nacional y embajador de la Fundación Princesa de Girona.