Lara Garriel, la promesa vallisoletana en el mundo de la Química: «La suerte hay que trabajarla»

Laura Negro Valladolid Lunes, 24 de marzo 2025, 06:46 Comenta Compartir

«Sin prisa, pero sin pausa. Despacito y con buena letra». Esos dos refranes que su abuelo Ángel siempre le repite como un mantra, son el consejo más útil y valioso que ha recibido nunca Lara Garriel Muñoz (Íscar, 2000). Esta graduada en Química es una promesa en su campo. Actualmente está realizando el doctorado en Química de Síntesis, Catálisis y Materiales Avanzados en la Universidad de Valladolid, con una beca de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde muy pequeña, Lara Garriel mostró una gran curiosidad científica. Sus primeros experimentos los hizo en la cocina de casa, compinchada con su primo, que entonces era estudiante de Farmacia y con el popular juego de química 'Quimicefa'. Aprender a medir el PH y crear volcanes con refresco de cola era su mejor entretenimiento. «Al comenzar el instituto, la asignatura de Física y Química me encantó desde el principio. Eso, unido a los experimentos que hacía con mi primo, hizo que empezara a desarrollar un interés real por la ciencia que se mantiene hasta hoy», comenta. Lo tenía tan claro que, más tarde, a la hora de escoger carrera, su única opción fue Química en dos posibles facultades, Valladolid y Salamanca.

En 2018 comenzó ssus estudios en la Universidad de Valladolid. No fue fácil para ella. «El cambio fue muy grande. Por las mañanas teníamos clases y, por las tardes, laboratorio. Me resultó un poco agobiante y más complicado de lo que me esperaba», recuerda. Sin embargo, superó aquellos primeros obstáculos con esfuerzo y constancia, virtudes que le inculcó su abuelo y que según ella misma destaca han sido claves en su trayectoria: «Nunca me he considerado la mejor en nada, pero mi constancia y mi trabajo me han traído hasta aquí».

A sus 25 años lleva acumulados numerosos e importantes reconocimientos. Mientras cursaba sus estudios universitarios, obtuvo su primera beca de colaboración, concedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para desarrollar su Trabajo de Fin de Grado, con el que consiguió el Premio Extraordinario en 2022. Posteriormente, tras realizar un Máster en Química Sintética e Industrial, fue distinguida de nuevo con el Premio Extraordinario Fin de Máster, también con el Premio de Excelencia en Grado para estudiantes de Máster del Banco Santander y con una nueva beca de colaboración, esta vez concedida por el Consejo Social de la UVA.

«Trabajar en un laboratorio es una formación constante. Cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo»

Su contrato predoctoral le permite trabajar en algo que le resulta apasionante: la síntesis de cápsulas moleculares con reactividad controlada. Lo suyo es el laboratorio, donde se mueve como pez en el agua. «Queremos desarrollar unas moléculas grandes con un hueco en su estructura para generar una reactividad diferente a cuando las moléculas están fuera de la cápsula», explica esta científica para quien lo mejor de todo es la emoción de realizar un descubrimiento que pueda generar un impacto positivo en el mundo. La síntesis de un nuevo compuesto, una reacción inesperada o la confirmación de una hipótesis son su mayor recompensa. «Trabajar en un laboratorio es una formación constante. Cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Y de lo que más se aprende, es de los errores», confiesa con una sonrisa. «En mi trabajo siento una mezcla de sensaciones. Por un lado, satisfacción porque lo disfruto mucho y siento que hago lo que me gusta, y también mucha curiosidad por saber si el experimento saldrá o no saldrá. Yo me pongo la bata y, al empezar a trabajar, el tiempo parece que vuela. Es muy ameno», explica esta joven a la que en sus ratos libres le gusta disfrutar de la música y tocar el piano.

Ampliar Lara participando en la XXXIX Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) en 2023. En la segunda imagen, durante su defensa del Trabajo de Fin de Master. En la tercera foto aparece como ponente en el 'XVth International School on Organometallic Chemistry Marcial Moreno Mañas'. En la última foto recogiendo un premio durante las VIII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León. Cedidas

Ante todo, trabajadora

A pesar de los numerosos reconocimientos que ha recibido, Lara mantiene los pies en la tierra. Sabe que los méritos son solo un reflejo de todo el esfuerzo realizado y también una motivación para seguir adelante. Su visión del éxito se centra el trabajo bien hecho. «Si me tengo que definir en una palabra, creo que sería 'trabajadora'. Esa es la clave de todo. Obviamente también está la suerte, pero ese es un factor que no podemos controlar. La suerte hay que trabajarla y no depender exclusivamente de ella», afirma muy convencida.

Ampliar Lara Garriel realizando experimentos en el laboratorio de la UVa R. Ucero

En cuanto a su futuro, Lara sueña con poder desarrollar su carrera en España, aunque es consciente de que, si decide continuar en la investigación, es probable que tenga que pasar algún tiempo en el extranjero. «Valoro mucho la vida en España y me gustaría terminar trabajando aquí, pero entiendo que en la ciencia es necesario moverse», explica. Su gran pasión es el laboratorio, sin embargo, no descarta que más adelante acabe dedicándose también a la docencia o a la divulgación científica, no en vano colabora como profesora en el programa 'Acércate a la Química', que desarrolla la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid.

Lara Garriel tiene un futuro prometedor por delante. Con cada experimento y con cada nuevo hallazgo en el laboratorio, ella está escribiendo su propia historia en la ciencia guiada siempre por el sabio consejo de su abuelo Ángel, «sin prisa, pero sin pausa».

El camino del talento: 2012-2018 ESO y Bachillerato en el IES Santo Tomás de Aquino de Íscar.

2018-2022 Grado en Química en la UVA.

2020 Prácticas de empresa en el grupo de investigación GEM (Unidad asociada al CSIC).

2021-2022 Beca de Colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesiona

2022 Premio extraordinario de fin de carrera del grado en Química.

2022-2023 Máster en Química Sintética e Industrial en la UVA.

2022-2023 Beca de Colaboración del Consejo Social de la Universidad de Valladolid.

2023 Premio de excelencia en Grado para estudiantes de Máster UVa-Banco Santander

2023 Premio Extraordinario Fin de Máster en el Máster en Química Sintética e Industrial.

2023- Actualidad Doctorado en Química de Síntesis, Catálisis y Materiales Avanzados. Tesis dirigida por Raúl García.

2024-2025 Contrato predoctoral de la UVA cofinanciado por el Banco Santander.

2025-2028 Contrato predoctoral FPU financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La próxima semana... Entrevistaremos a Eduardo Gutiérrez, un riosecano de 32 años que es doctor en Filosofía y que está dedicado en cuerpo y alma a la investigación, la docencia y la publicación de libros y artículos