Gabriel Pérez, doctor en Física Atómica y Láseres: «El talento no es un superpoder»

Hijo de un físico dedicado la docencia, se crio escuchando hablar de la gravedad, la relatividad y otras leyes por las que se rige el universo. Siendo todavía un adolescente fue seleccionado para participar en el programa Estalmat, un proyecto para la detección y estímulo del talento precoz en Matemáticas y hoy, con 30 años, es profesor ayudante doctor en la Universidad de Valladolid, la misma institución donde comenzó su formación académica en 2012. «Aunque sea inconscientemente, el hecho de que mi padre sea físico, pudo influir en que yo quisiera estudiar esta carrera», reconoce Gabriel Pérez Callejo (Valladolid, 1994), un joven con una envidiable trayectoria en el mundo de la Física. En su caso, la excelencia académica, la perseverancia y la pasión por lo que hace, le abrieron las puertas de una de las de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. «Lo cierto es que siempre me he sentido atraído por las matemáticas. Podemos hablar el lenguaje que habla el mundo, que es un lenguaje matemático y podemos modelarlo a partir de la Física. Entonces, en cierto modo, la Física es una manera de prever el futuro y también el pasado», explica.

Finalizó el grado en Físicas en 2016 con el Premio Extraordinario Fin de Carrera, un reconocimiento que se otorga al mejor expediente académico de cada curso. Esa brillante trayectoria académica le permitió acceder a la Universidad de Oxford, una institución que describe como «un lugar muy exigente»; y donde obtuvo un doctorado en Física Atómica y de Láseres especializándose en espectroscopia de plasmas en condiciones de fusión nuclear por confinamiento inercial.

«Ser físico es ser curioso, es no contentarse nunca con lo que se sabe»

Presentó su tesis en marzo de 2020 y continuó su labor en Oxford, esta vez como investigador postdoctoral, hasta que en octubre de ese año se trasladó a Burdeos para trabajar en el Centro de Láseres Intensos y Aplicaciones Relacionadas, investigando sobre interferometría de rayos-X para diagnóstico de plasmas, así como en el diagnóstico de implosiones magnetizadas para fusión nuclear. A finales de 2021, regresó a España gracias a una ayuda postdoctoral del programa Margarita Salas, que le permitió incorporarse a la Universidad de Valladolid, donde actualmente ejerce como profesor ayudante doctor en el Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica y en el Grupo de Espectroscopia de Plasmas y Chorros Supersónicos. «La óptica y la espectroscopía son mis grandes áreas de interés. Me resultan apasionantes porque tocan un montón de temas muy distintos», comenta. Para él, la Física es un ejercicio de curiosidad inagotable. «Siempre hay algo más que descubrir, siempre se le puede dar una vuelta de tuerca a todo».

Pérez es experto en espectroscopia de plasmas en condiciones de fusión nuclear por confinamiento inercial. En la segunda imagen, cuando recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera en la Universidad de Valladolid (segundo por la derecha). En la tercera foto, durante su graduación como doctor en Oxford. R. Ucero/A. Ming ueza/Propia

Pero si algo le apasiona tanto como la investigación es la docencia. Además de transmitir conocimientos, está empeñado en contagiar a sus alumnos el entusiasmo por la ciencia. «Me gusta mucho interactuar con ellos en clase y muy especialmente con aquellos que están elaborando sus trabajos de fin de grado, ya que cuentan con una mayor base científica y la conversación es más de igual a igual», señala.

Apuesta por Valladolid

Gabriel Pérez siempre tuvo claro que quería volver a su ciudad natal. Ha visto como muchos de sus compañeros han tenido que optar por desarrollar sus carreras en el extranjero, por eso él considera fundamental generar oportunidades en la propia universidad. «Aquí formamos gente muy buena y ponemos muchos recursos en enseñar, pero muchas veces los dejamos ir sin ofrecerles posibilidades», opina. Su objetivo es contribuir al crecimiento de un grupo de investigación sólido en Valladolid, con más estudiantes de tesis y postdoctorados.

El camino del talento 2000-2010 Educación primaria y ESO: Colegio La Inmaculada Misioneras.

2010-2012 Bachillerato: IES Condesa Eylo Alfonso

2012-2016 Grado en Física: Universidad de Valladolid.

2016-2020 Doctorado en Física Atómica y de Láseres: University of Oxford.

2020 Investigador postdoctoral: University of Oxford.

2020-2021 Investigador postdoctoral: Commissariat à l'energie atomique et aux energies alternatives–Centre des Lasers Intenses et Applications.

2022 Investigador postdoctoral Margarita Salas: Universidad de Valladolid.

2022-presente Profesor Ayudante Doctor: Universidad de Valladolid.

Para los jóvenes que comienzan la carrera de Física, su mensaje es claro: el esfuerzo es clave. «Como en cualquier carrera, tendrán que echar muchas horas y probablemente haya ratos difíciles», advierte. Sin embargo, subraya la importancia de valorar la formación que reciben y la confianza en sus propias capacidades. «Los estudios en la Universidad de Valladolid son exigentes. Aquí se prepara muy bien a los alumnos y no deben tener complejo de inferioridad con respecto a otras universidades», señala.

En su opinión, el esfuerzo es la base de todo, pero también las aptitudes de cada uno. «El talento puede ayudar mucho, pero si no trabajas, al final te acaban adelantando por la derecha otras personas que igual tienen menos capacidades, pero le echan más ganas. El talento no es un superpoder, simplemente es una ventaja que uno tiene y que, si no la explota, esa ventaja se pierde», opina este joven físico, que en su tiempo libre toca el piano. Es un gran entusiasta de la música. Para Gabriel Pérez, la Física no es solo una profesión, sino una forma de entender el mundo. «Ser físico es ser curioso, es no contentarse nunca con lo que se sabe», concluye este investigador y profesor satisfecho de su misión de explorar los secretos de la luz y compartir su pasión con las nuevas generaciones de estudiantes. Se ha propuesto demostrarles que la ciencia, además de desafiante, es también profundamente hermosa.

