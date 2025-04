Álvaro Petit Gordo, economista y empresario: «Tengo un plan de vida muy marcado»

Laura Negro Valladolid Lunes, 7 de abril 2025, 06:53 Comenta Compartir

Todo en él destila brillantez, perseverancia, seguridad, confianza y pasión por cada cosa que hace y dice. Con tan solo 24 años, Álvaro Petit Gordo (Miranda de Ebro, 2001) se perfila como una de las figuras más prometedoras dentro del mundo de la economía y la estrategia de marca en España. Su carrera profesional acaba de despegar, sin embargo, todo apunta a que será meteórica, y todo, gracias a la suma de esfuerzo, talento y una agudísima visión empresarial.

«Siempre he tenido claro que quería ser empresario», afirma Petit, quien se afincó en Valladolid en 2019 para estudiar Comercio en la UVA. Obtuvo matrícula de honor en su trabajo de Final de Grado en el 2023 y en lugar de realizar un máster de forma inmediata, decidió probar suerte en el mercado laboral trabajando en una consultora estratégica en Madrid. Su decisión formaba parte de un plan de vida muy bien trazado. «Quería poder acceder a un puesto de directivo y para ello, pedían experiencia, no un máster, así que me puse a trabajar como consultor», cuenta.

Su talante emprendedor y su capacidad de análisis fueron decisivas para que la Fundación Princesa de Girona le otorgara una beca al 100% para cursar un Máster en Inteligencia Artificial e Innovación impartido por Founders y Microsoft. Una formación que le aportó una visión optimista, a la par que prudente, sobre la Inteligencia Artificial. «Ahora mismo la IA es un campo muy saturado pero que está lleno de oportunidades. En mi opinión, no debemos sobrevalorarla porque, al fin y al cabo, no deja de ser procesamiento de datos. No obstante, tampoco hay que subestimarla ya que tiene el potencial de sustituir muchos trabajos y de generar otros nuevos. En ningún caso creo que la IA suponga el fin del mundo ni que vaya a destruir la sociedad, aunque si la transformará de forma exponencial», opina este joven que, desde enero de 2024 tiene el honor, además, de ser embajador de la Fundación Princesa de Girona. Allí, su labor es acompañar a otros jóvenes en la construcción de su futuro profesional y en la transformación de la sociedad. También pertenece a la red NOVA Talent, la mayor comunidad de talento de alto potencial del mundo, que selecciona al top 3% de los perfiles con más talento de cada país.

«En el campo de la IA, las posibilidades son infinitas»

Su Trabajo de Fin de Máster, que trataba sobre la generación de contenidos automatizada con IA, tuvo un gran impacto en redes sociales como Linkedin, donde tuvo miles de visualizaciones. «En este proyecto expongo paso a paso cómo coordinar varias herramientas de IA para crear contenido didáctico de una forma casi gratuita, los retos y los dilemas éticos que surgen en el proceso. La gente está muy expectante con todo lo relacionado con la inteligencia artificial y cuando ven una propuesta de valor, como la que presenté, genera interés», comenta satisfecho.

A principios de este año fundó su propia firma de consultoría de estrategia corporativa, Overon Consulting, para ayudar a otras empresas a mejorar su imagen y comunicación. «Asesoro a distintos clientes en consultoría de estrategia de marca, combinando creatividad y análisis lógico para resolver problemas que, en ocasiones, ni siquiera han visualizado», informa. Esta iniciativa emprendedora la compagina con la colaboración en EPUNTO Interim Management, donde ocupa el cargo de director de marca y coordinador de negocio.

Liderazgo para jóvenes economistas

Por si fuera poco, este vallisoletano de adopción es también copresidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y miembro del Consejo General de Jóvenes Economistas a nivel nacional. «Nos hemos fijado como objetivo ser referentes para los jóvenes economistas que están empezando. Queremos consolidar un grupo fuerte y preparado para afrontar los retos de la economía del futuro», afirma.

Para Petit, el talento es «el potencial desarrollado». Aunque reconoce que la constancia no es su fuerte, sabe que la combinación de motivación, esfuerzo y estrategia es el camino más directo hacia el éxito. «De aquí a 10 ó 15 años me veo siendo empresario y liderando proyectos que aporten valor a la sociedad. En el campo de la IA, ahora mismo las oportunidades son infinitas. Me gustaría encontrar nichos en los que pueda aportar soluciones reales, formar equipos y escalar negocios», comenta.

Su capacidad de análisis, su apuesta por la innovación y su compromiso con la formación y el liderazgo juvenil hacen que el futuro de Álvaro Petit resulte prometedor. «Siempre he tenido un plan de vida muy marcado y sé que es imposible conseguir todo de golpe. Yo poco a poco voy alcanzando mis objetivos», concluye.

La carrera del talento 2019-2023 Grado en Empresa y comercio con Matrícula de Honor en el TFG.

2021-2023 Curso superior de Neuromarketing en Deusto. Universidad Internacional de Valencia.

2023-2024 Consultor en AEI (Consultora estratégica).

2024-2025 Máster en Inteligencia Artificial e Innovación de Founderz y Microsoft becado por la Fundación Princesa de Girona.

Desde enero de 2024 Embajador de la Fundación Princesa de Girona.

Desde febrero de 2024 Presidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.

Desde febrero de 2024 Miembro de la Comisión Nacional de Jóvenes Economistas.

Desde abril de 2025 Pertenece a la red NOVA Talent, que elige al 3% de los mejores talentos jóvenes de cada país.

Desde enero 2025 Fundador de Overon Consulting.

Desde enero 2025 Director de marca y coordinador de negocio en EPUNTO Interim Management

