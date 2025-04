Un prodigio de las Ciencias: «Enseñar sin investigar es repetir. Investigar sin enseñar es egoísta»

Laura Negro Valladolid Lunes, 28 de abril 2025, 06:49 Comenta Compartir

Su currículum impone respeto por la cantidad de becas, premios y otros muchos méritos que ha recibido, aunque él, muy humilde, apenas le da importancia. Tiene tan sólo 25 años y una carrera impecable e imparable. José Antonio Castro Moreno es matemático y físico y actualmente está doctorando en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) de Madrid, gracias a una beca INPhINIT de la Fundación La Caixa.

Nació en León en 2000. Siendo él muy pequeño, su familia se trasladó a vivir a Valladolid. Estudió en el IES Pinar de la Rubia y siempre era el primero a la hora de participar en cualquier reto o concurso educativo que sus profesores planteaban. Era su manera de satisfacer esa curiosidad innata por entender el mundo que le rodeaba. Alcanzó el oro en la Olimpiada Matemática de Castilla y León (2016), el quinto puesto en la Olimpiada Nacional de Física (2018) y una mención honorífica en la Olimpiada Internacional de ese mismo año. «Competir fue una experiencia increíble. Pude probarme a mí mismo hasta dónde era capaz de llegar. Comprendí que por muy bueno que te creas, siempre te quedará mucho por aprender. Hay niveles de excelencia que solo descubres enfrentándote a ellos. Desde 2018 formo parte del comité local de la Olimpiada de Física de la UVa y es algo que me encanta», subraya.

«Mi sueño es dirigir un grupo de investigación y a la vez enseñar a futuros matemáticos desde Valladolid»

Esas ganas de aprender le vienen de familia. «Mi padre es ingeniero y solíamos plantearnos preguntas del tipo: '¿Por qué vuelan los pájaros?' y cosas similares. Esa curiosidad fue germinando hasta hoy. Para entender el mundo necesitas estudiar Física, pero resulta que la Física se apoya mucho en las Matemáticas», comenta. «No sabía qué elegir. Me atraían muchísimo las dos, por eso decidí estudiar ambas», admite. Así, se matriculó en el doble grado de Matemáticas y Física en la UVa, obteniendo excelentes calificaciones. Un 9,2 de media en Matemáticas y un 8,8 en Física, resultando ser el mejor estudiante de su promoción en Física. Durante la carrera participó también en diversos proyectos de investigación a través de dos becas de introducción a la investigación que estaban supervisadas por Antonio Campillo (UVa) y Ana Bravo (ICMAT-Universidad Autónoma de Madrid).

Su siguiente meta fue el máster in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering. Lo cursó en 2023 con asignaturas de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Su nota casi rozó la perfección. Un 9,79 sobre 10. «Tuve la suerte de poder hacerlo gracias al apoyo de mi familia. Eso también es importante decirlo. La suerte existe y no todo depende solo del talento o del esfuerzo», dice.

Recientemente José Antonio Castro se ha incorporado al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) del CSIC para realizar su doctorado. Él ha sido uno de los destinatarios de las 65 becas INPhINIT que concede la Fundación La Caixa anualmente. Fue seleccionado entre más de 1.600 candidatos. «Siento que esta beca ha sido como un premio por todas las pequeñas cosas que he ido haciendo, como los concursos, las becas de colaboración, el máster... Todo cuenta», dice con modestia. Su tesis doctoral lleva por título 'Explicit approach to Galois representations of elliptic curves' y se centra en la teoría de números, un campo muy exigente dentro de la matemática contemporánea. «Estoy trabajando con mi tutor, el investigador del CSIC Nuno Freitas, para resolver ecuaciones diofánticas que fueron formuladas hace siglos y que, aunque pueden parecer sencillas, son extremadamente complejas. Para su solución estamos relacionando curvas elípticas y formas modulares», expone. Su esfuerzo ya ha empezado a dar frutos y ya ha presentado recientemente sus primeros resultados en el Seminario de Teoría de Números de Barcelona.

Actualmente desarrolla su carrera en Madrid, aunque su meta es regresar a Valladolid. «Quiero devolver a la UVa todo lo que me ha dado, que ha sido mucho. Aquí tuve unos profesores excepcionales y ojalá que algún día otros estudiantes tengan esa misma suerte», afirma imaginándose a su yo del futuro. «La docencia y la investigación deben ir de la mano. Enseñar sin investigar es repetir, e investigar sin enseñar es egoísta. Mi sueño es dirigir un grupo de investigación y a la vez enseñar a futuros matemáticos desde Valladolid», expone Castro, quien es un firme convencido de que las Matemáticas son una ciencia muy social. «El verdadero avance se produce cuando compartes lo que sabes y te nutres de lo que saben los demás», concluye este portento de las ciencias.

La carrera del talento 2024-2028 Doctorando en el Instituto de Ciencias Matemáticas ICMAT

2024 Beca «La Caixa INPhINIT Retaining»

2023-2024 Máster en Matemáticas Avanzadas; programa conjunto entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona

2022-2023 Beca de introducción a la investigación del Ministerio de Educación

2023 Premio extraordinario de Grado de Física

Verano 2022 Beca Severo-Ochoa de introducción a la investigación en el ICMAT

2021 3º Accésit en el concurso nacional de modelización matemática del IMI (2021)

2018-2023 Grado en Matemáticas y Grado en Física; Universidad de Valladolid 117/360 créditos con matrícula de honor

2018 Mención honorífica en la Olimpiada Internacional de Física (IPhO)

2018 Finalizó el bachillerato con honores

2016 y 2017 Campeón nacional de hockey línea en los años 2016 y 2017

