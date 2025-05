El astrofísico molecular apasionado del piano: «España es un referente en Astroquímica»

Laura Negro Valladolid Lunes, 19 de mayo 2025, 06:42 Comenta Compartir

El vallisoletano Miguel Sanz Novo tiene una mente y un currículum tan brillantes como las estrellas que estudia. A sus 29 años, es investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Centro de Astrobiología (CAB) en Madrid, que depende del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (INTA-CSIC). Su cometido es descubrir e investigar nuevas moléculas interestelares.

Este astroquímico obtuvo Matrícula de Honor en Bachillerato. Lo estudió en el IES Zorrilla. Ya en la Universidad de Valladolid, completó el Grado, el Máster y el Doctorado en Química, logrando el Premio Extraordinario de su promoción en las tres tiulaciones. Su tesis doctoral, le valió, además, un diez de nota y una mención internacional.

Siempre ha estado vinculado a los grupos de investigación de la UVa, de Química Teórica y Computacional, liderado por Antonio Largo y Carmen Barrientos, y al de Espectroscopía Molecular, dirigido hasta hace poco por José Luis Alonso, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica. «En mi familia todos son matemáticos. Decidí no estudiar Matemáticas, aunque me gustan mucho. Quería hacer algo distinto, pero que me apasionara, y encontré en la Química ese camino. El contacto con esos grupos de investigación me llevó a interesarme por los sistemas moleculares en el espacio», explica. De hecho, él se considera un «receptor del conocimiento acumulado» de estas figuras y grupos, que son referentes mundiales. «He heredado parte de ese saber y ahora intento darle continuidad desde mi investigación. Otros grandes maestros muy importantes en mi carrera son los doctores Víctor Rivilla y Jesús Martín-Pintado, compañeros del CAB y que me han enseñado todo lo que sé de Radioastronomía», agradece.

Sanz Novo lleva firmados más de 35 artículos científicos en revistas internacionales, 17 de ellos, como primer autor. Además, ha financiado por completo su actividad investigadora, obteniendo más de 225.000 euros en las más importantes convocatorias a nivel nacional, consiguiendo varias becas de colaboración, contratos FPU, Margarita Salas y Juan de la Cierva, financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y fondos de la Unión Europea 'NextGenerationEU'. En el CAB ha podido complementar su formación con el uso de radiotelescopios y técnicas observacionales. «Se trata del primer centro de investigación no estadounidense asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA. El mío es un trabajo muy multidisciplinar. Tienes que saber Astrofísica, Química Cuántica, Espectroscopía, instrumentación… pero eso es lo que lo hace tan interesante. Cada día aprendo algo nuevo y me hace sentir más cerca de responder a uno de los grandes interrogantes de la humanidad: cómo surgió la vida».

Ampliar Miguel Sanz Novo en el Museo de la Ciencia de Valladolid Rodrigo Ucero

Miguel Sanz Novo y su equipo estudian el medio interestelar, que es el espacio que hay entre las estrellas de una galaxia, que aparentemente está vacío, pero que en realidad está lleno de materia. «Es un entorno muy rico. Estudiamos qué moléculas hay, cómo se forman y qué implicaciones pueden tener. Tratamos de averiguar si algunas de las que son esenciales para la vida pudieron llegar a la Tierra desde el espacio, traídas por meteoritos o formadas en la nebulosa donde nació nuestro sistema solar», prosigue este científico. Suyos son los descubrimientos en el espacio del ácido carbónico, de la Glicolamida, del Dimetil Sulfuro, la Tionilimida y el Sulfuro de carbonilo protonado, entre otros.

España, potencia mundial en Astroquímica

En los próximos años le gustaría ampliar su formación haciendo una estancia en el extranjero, para después regresar a España como profesor en una universidad pública. «España es uno de los países más punteros del mundo en Astroquímica. De las más de 300 moléculas detectadas en el espacio hasta ahora, probablemente más de un tercio han sido descubiertas por grupos españoles. Tenemos centros que están compitiendo al mismo nivel que Harvard o el MIT», destaca con orgullo.

Ampliar Foto1.- Ponencia en el International Symposyum on Molecular Spectroscopy, Urbana-Champaign, Illinois (EEUU), donde recibió el Jon Hougen Memorial Award (2023). Foto 2 (abajo).- Ponencia como invitado en la, Facultad de Ciencias, Universidad de Valladolid (2024). Foto 3 (Centro): Recepción del premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la Asociación Española de Vacío (ASEVA, comité español de la IUPAP) durante el International Conference of Thin Films (2023). Foto 4: Ponencia en el Quantum Grain Workshop, Barcelona (2024). Foto 5.- Ponencia en el European Southern Observatory (ESO), Garching, Munich (2025). El Norte

Pero no todo en la vida de Sanz Novo es ciencia. Toca el piano desde los cuatro años. Es su otra pasión. De hecho, estuvo a punto de dedicarse profesionalmente a la música. «Fue una decisión difícil. Pero cuando me dieron la matrícula de honor en Bachillerato que me permitía financiarme los estudios, opté por la ciencia. Eso sí, sigo tocando el piano como afición», relata este vallisoletano que ha encontrado en las estrellas su mayor motivación. En ellas trata de encontrar la solución al mayor de los misterios, nuestro propio origen. «La Astroquímica es mi manera de entender la vida. Es la herramienta para saber cómo llegamos hasta aquí», concluye.

La Carrera del Talento 2013 Bachillerato en el IES Zorrilla con Matrícula de Honor.

2013-2017 Grado en Química en la UVa (Premio extraordinario).

2017-2018 Máster en Técnicas avanzadas en Química en la UVa. Nota 9,49 (Premio Extraordinario).

2018-2022 Doctorado en Química en la UVa. Nota 10 (Cum Laude con mención internacional y Premio Extraordinario).

2022 – 2023 Contrato postdoctoral Margarita Salas en el Centro de Astrobiología (CAB) CSIC-INTA.

2023 Mejor Artículo de un Joven Investigador en Química/Física Atómica y Molecular, del grupo GEFAM, Reales Sociedades Españolas de Física y Química (RSEF/RSEQ).

2023 Premio ASEVA a la Mejor Tesis Doctoral (4.ª edición), Sociedad Española de Vacío, Comité Español de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP).

2023 Premio Jon Hougen Memorial, Simposio Internacional de Espectroscopía Molecular (ISMS 2023), Universidad de Illinois, Urbana, EEUU.

2024 – Actualidad Contrato postdoctoral Juan de la Cierva en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).

Y la próxima semana entrevistaremos a... Luis Fernando Hevia R. Ucero Luis Fernando Hevia de los Mozos, que actualmente trabaja como profesor en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. Él es miembro del grupo de investigación GETEF (Grupo Especializado en Termodinámica de los Equilibrios entre Fases). Es graduado en Física, con Premio Extraordinario Fin de Carrera, Máster en Instrumentación en Física, siendo primero de su promoción, y Doctor en Física, también con Premio Extraordinario. Además, es co-investigador principal en el proyecto BIOCOOLOING y dirige dos tesis doctorales asociadas a dicho proyecto.

Comenta Reporta un error