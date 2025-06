Retiran un camión volcado en la entrada a Río Shopping y Parquesol desde la A-62

El Norte Valladolid Miércoles, 18 de junio 2025, 10:38 Comenta Compartir

El vuelco de un camión en la entrada hacia Río Shopping y Parquesol desde la A-62 ha obligado a cortar dos carriles de circulación para llevar a cabo las labores de retirada del vehículo pesado. El accidente se produjo a primera hora del martes, en torno a las 6:00 horas, en el kilómetro 127,96 de la citada autovía, a la altura de la salida 128 que conduce hacia el centro comercial y el barrio vallisoletano.

No obstante, no ha sido hasta aproximadamente las 8:30 horas de este miércoles, más de 24 horas después del siniestro, cuando se ha procedido a la retirada del camión. El conductor resultó ileso y no hubo que lamentar heridos ni más vehículos implicados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta del suceso e insta a los conductores a extremar la precaución en la zona. Los trabajos, debidamente señalizados, apenas están teniendo impacto en el tráfico, con circulación más lenta en las inmediaciones aunque sin causar retenciones.

Temas

Sucesos en Valladolid