Un talento importado de Francia: «Trabajar con niños con discapacidad me llena el corazón»

Lisa Musso Daury tiene 24 años, nació en Tournon, una ciudad del sur de Francia y desde hace ocho años ha convertido a Valladolid en su hogar. Llegó con la intención de hacer su sueño realidad y estudiar Fisioterapia y aquí encontró una vocación que está guiando su vida profesional: mejorar la calidad de vida de niños con discapacidad severa a través del movimiento. Esta joven es un gran talento importado de Francia, que está entregada cuerpo y alma a la fisioterapia pediátrica. Además, es investigadora predoctoral y una firme defensora de la «fisioterapia sin barreras».

Durante 15 años fue bailarina, y siempre pensó que su camino estaba en la fisioterapia deportiva. Se trata de una carrera de difícil acceso en su país, donde aquellos que quieren estudiar Ciencias de la Salud deben superar un examen altamente complicado. «La competencia es muy elevada, ya que hay pocas plazas para aspirantes a enfermería, odontología o fisioterapia. El examen para entrar es como una especie de MIR y la tasa de éxito es de solo el 10%. Por eso me decidí a estudiar en España», relata esta joven, que se matriculó en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. «Mi familia y yo elegimos Valladolid, principalmente por motivos económicos. Esta es una ciudad más barata que Madrid y además está relativamente cerca. Así que nos pareció la mejor idea», prosigue.

Fue durante la carrera cuando descubrió lo mucho que le atraía la pediatría. «Me encantan los niños y trabajar con ellos me llena el corazón», dice. Su Trabajo de Fin de Grado obtuvo Matrícula de Honor en 2022 y fue, además, publicado en una revista científica. Pero lejos de conformarse, quiso seguir formándose, haciendo un máster en Fisioterapia Pediátrica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Actualmente está realizando un Doctorado en investigación en Actividad Física y Salud en poblaciones especiales, concretamente en niños y adolescentes con parálisis cerebral, de nuevo en la UEMC. «Tuve la suerte de poder trabajar con Carmen Matey y con el doctor Alejandro Santos Lozano, mi director de tesis. Ellos que me han enseñado mucho. Yo que pensaba estar cuatro años en España y ya voy por el octavo…, pero es que estoy haciendo lo que realmente me llena», explica entre risas.

Lisa Musso trabaja desde febrero de 2025 como fisioterapeuta pediátrica en el Colegio de Educación Especial El Pino de Obregón, un centro que ya conocía por sus prácticas del máster. Allí aplica su conocimiento científico en el día a día de muchos pequeños con necesidades especiales. En paralelo, es investigadora predoctoral contratada en el proyecto 'RuralBike', cofinanciado por la Diputación de Valladolid y el grupo de investigación i+HeALTH de la UEMC, en colaboración con la Asociación IndDisVall, en el marco del VI Programa de Investigación y Retención del Talento. El objetivo es analizar la viabilidad de un modelo de negocio social que permita desarrollar actividades de ocio inclusivas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Los resultados obtenidos contribuirán directamente al desarrollo de su tesis doctoral. «Hemos hecho un estudio para ver los efectos de las bicicletas pasivas en estos niños y hemos visto que con solo diez minutos de ejercicio diario ya hay una activación significativa del trapecio superior. Es decir, el impacto en su salud es muy importante», explica entusiasmada.

Ampliar Lisa Musso trabaja como fisioterapeuta pediátrica en el colegio de Educación Especial Pino de Obregón. Rodrigo Ucero

El siguiente paso de su estudio es establecer programas de actividad física regular con bicicletas adaptadas dos veces por semana durante diez semanas y evaluar los resultados. «Además, estamos trabajando en rutas accesibles para que familias enteras puedan participar. Ya hemos hecho una ruta en Medina de Rioseco a la que vinieron más de 70 personas. Muchas familias se interesaron en cómo acceder a las bicicletas para sus niños», relata esta joven fisioterapeuta. «En este campo, es imposible ser un buen investigador sin conocer el día a día de las personas con discapacidad. En mi caso, dependo no solo de los niños y de su estado, sino también de las familias. No puedes forzar nada. Para mí lo más importante es ver a estos niños sonreír», confiesa. Su trabajo está orientado a encontrar y eliminar barreras, tanto físicas, como sociales y logísticas. «El mayor reto es que los niños con discapacidad severa no tienen muchas oportunidades de realizar actividad física», dice.

Ampliar Foto 1.- Lisa Musso organizando una actividad Ruralbike en Tordesillas con bicicletas adaptadas. Foto 2.- Graduación de su Master. Foto 3.- Ponencia en las jornadas doctorales 2025. Foto 4.- Premio en las III Jornadas de Fisioterapia de la UEMC en 2025. El Norte

Esta investigadora vallisoletana de adopción tiene previsto realizar próximamente estancias de investigación en Francia y Bélgica. «Me encanta vivir aquí. Si tengo la oportunidad de quedarme trabajando e investigando, me encantaría, pero intento no cerrarme ninguna puerta. Cuando estoy en Francia echo de menos España, y cuando estoy en España echo de menos Francia», confiesa.

La carrera del talento 2018 Diplomada del bachillerato científico, Cours Fénelon con premio 'Très Bien'.

2022 Graduada en Fisioterapia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes con Matrícula de Honor en el TFG, que fue publicado en revista científica.

2023 Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría en la CEU San Pablo.

2023 Kinesiterapeuta en Francia.

Desde febrero 2025 Fisioterapeuta pediátrica en el Colegio de Educación Especial el Pino de Obregón.

Desde 2024 Doctoranda en investigación en actividad física y salud en poblaciones especiales en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Desde enero 2025 Investigadora contratada en el proyecto de investigación «Ruralbike» en la línea Proyectos de Investigación y Retención del Talento, cofinanciado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Diputación de Valladolid.

