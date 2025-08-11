Concluye sin éxito la primera batida con voluntarios en busca del desaparecido en Camporredondo

Sin éxito la primera batida terrestre que en la tarde de este lunes pretendía dar con el paradero de José Antonio Izquierdo, de 69 años, ... desaparecido en la localidad vallisoletana de Camporredondo el pasado sábado durante la hora de la comida. A lo largo de la jornada, decenas de voluntarios han acompañado desde las cinco de la tarde a la familia en la que ha sido la primera tarde de búsqueda con colaboración ciudadana, organizada por efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil.

«A esta hora no tenemos noticias, ni positivas ni negativas, sobre el paradero de mi padre. Absolutamente nada», lamenta Rocío Izquierdo, hija del desaparecido, quien, con profunda preocupación, pide «todavía más difusión» a la noticia y «aún más colaboración ciudadana» para la búsqueda. «Toda ayuda es poca en estos momentos», resume.

Según explica, mañana hay organizada una nueva batida terrestre que comenzará a las 7 horas de la mañana. Al igual que la búsqueda de esta tarde, el procedimiento para todo aquel voluntario que quiera ayudar en las labores será personarse en el centro cívico de Camporredondo, para ponerse a disposición de los agentes de la Guardia Civil. «Son las horas más críticas y necesitamos que todos aquellos que puedan o quieran venir, lo hagan», afirma Rocío Izquierdo.

La pista de José Antonio Izquierdo (69 años, 1,55 metros de estatura) se perdió a la hora de comer del sábado, cuando salió con su bicicleta. Esta fue encontrada el mismo día a las 23:00 horas, y desde entonces no ha habido más avances. Ese día, el desaparecido vestía pantalón beige, camisa de manga corta azul y blanca y sandalias negras.