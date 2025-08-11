El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero de la Guardia Civil, durante las labores de búsqueda en Camporredondo. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Concluye sin éxito la primera batida con voluntarios en busca del desaparecido en Camporredondo

Los familiares de José Antonio Izquierdo piden máxima colaboración ciudadana y emplazan a una nueva batida, que comenzará mañana a las 7:00 horas

Raúl R. Méndez

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:39

Sin éxito la primera batida terrestre que en la tarde de este lunes pretendía dar con el paradero de José Antonio Izquierdo, de 69 años, ... desaparecido en la localidad vallisoletana de Camporredondo el pasado sábado durante la hora de la comida. A lo largo de la jornada, decenas de voluntarios han acompañado desde las cinco de la tarde a la familia en la que ha sido la primera tarde de búsqueda con colaboración ciudadana, organizada por efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos
  10. 10

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Concluye sin éxito la primera batida con voluntarios en busca del desaparecido en Camporredondo

Concluye sin éxito la primera batida con voluntarios en busca del desaparecido en Camporredondo