La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Quieren la máxima difusión para una mayor participación de los voluntarios. Los familiares de José Antonio Izquierdo, desaparecido desde el pasado sábado, solicitan la colaboración ... de la ciudadanía para dar con el paradero de su allegado. Por ese motivo, emplaza a todo aquel que quiera colaborar a que acudan este lunes a las 17:00 horas al centro cívico de Camporredondo para ponerse a disposición de la Guardia Civil y Protección Civil e iniciar las batidas terrestres por la zona. Es imprescindible que acudan con gorra y agua para combatir la ola de calor.

De momento, las más de 24 horas de búsqueda no han arrojado resultados. Tan solo el hallazgo de la bicicleta con la que salía el desaparecido, apeada en un camino junto a pinar con pozos, es el avance que ha experimentado el dispositivo. Esas cavidades ya fueron inspeccionadas por los buzos de la Guardia Civil, que mantiene desde la madrugada del domingo todo tipo de recursos humanos y materiales en la zona.

Además del apoyo aéreo con drones y el helicóptero del Grupo de Salvamento y Rescate de la Junta y de la búsqueda en los pozos, la principal acción se centra en organizar esas batidas y recorrer palmo a palmo la mayor superficie terrestre, tomando como punto de partida la bici. De ahí, la importancia de completar una búsqueda organizada y metódica. Asimismo, se cuenta con personal de Seprona y seguridad ciudadana y el equipo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas.

Según afirman los familiares de José Antonio Izquierdo todos esos esfuerzos no han dado aún resultado, por lo que piden la «máxima» colaboración ciudadana. «No tenemos ninguna hipótesis, no sabemos nada», apunta su hija Rocío.

De 69 años y estatura media (1,55 metros), la pista de José Antonio Izquierdo se perdió a la hora de comer del sábado, cuando salió con su bicicleta. La misma fue encontrada el mismo día a las 23:00 horas, desde entonces no ha habido más avances. Ese día, el desaparecido vestía pantalón beige, camisa de manga corta azul y blanca y sandalias negras.