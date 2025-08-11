El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Helicópteros y vehículos de la Guardia Civil en Camporredondo. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Emplazan a los voluntarios para que acudan a las 17:00 horas de este lunes al centro cívico del municipio para organizar multitudinarias batidas para encontrar pistas del paradero de José Antonio Izquierdo

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:16

Quieren la máxima difusión para una mayor participación de los voluntarios. Los familiares de José Antonio Izquierdo, desaparecido desde el pasado sábado, solicitan la colaboración ... de la ciudadanía para dar con el paradero de su allegado. Por ese motivo, emplaza a todo aquel que quiera colaborar a que acudan este lunes a las 17:00 horas al centro cívico de Camporredondo para ponerse a disposición de la Guardia Civil y Protección Civil e iniciar las batidas terrestres por la zona. Es imprescindible que acudan con gorra y agua para combatir la ola de calor.

