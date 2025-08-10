El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de los GEAS durante las labores de búsqueda. A la derecha, José Antonio Izquierdo, el hombre desaparecido desde el sábado en Camporredondo.

Ver 15 fotos
Efectivos de los GEAS durante las labores de búsqueda. A la derecha, José Antonio Izquierdo, el hombre desaparecido desde el sábado en Camporredondo. Alberto Mingueza
Valladolid

Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas

José Antonio Izquierdo, de 69 años y estatura media, fue visto por última vez en la tarde del sábado, cuando salió con la bicicleta hacia su localidad natal desde Valladolid

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:43

Los familiares del hombre desaparecido en Camporredondo al que varias dotaciones de Guardia Civil y Protección Civil buscan desde esta madrugada, vieron por última vez ... a José Antonio Izquierdo en la tarde del sábado. De 69 años, estatura media, natural de Camporredondo pero residente en Valladolid capital, salió de su casa con la bicicleta en dirección a su localidad natal. Algo que hacía habitualmente para visitar sus tierras, coger cangrejos y pasear por un pinar cercano, que se conoce «como la palma de su mano», según sus allegados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  3. 3 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  4. 4

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  5. 5

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  6. 6 Vallisoletanos de pura cepa: Â¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  7. 7

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  8. 8

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  9. 9

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  10. 10

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas