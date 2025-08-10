Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas

Los familiares del hombre desaparecido en Camporredondo al que varias dotaciones de Guardia Civil y Protección Civil buscan desde esta madrugada, vieron por última vez ... a José Antonio Izquierdo en la tarde del sábado. De 69 años, estatura media, natural de Camporredondo pero residente en Valladolid capital, salió de su casa con la bicicleta en dirección a su localidad natal. Algo que hacía habitualmente para visitar sus tierras, coger cangrejos y pasear por un pinar cercano, que se conoce «como la palma de su mano», según sus allegados.

Se sabe que llegó hasta allí porque la bicicleta en la que viajaba ha aparecido apeada junto a un camino, en una zona de pozas donde se centra la búsqueda desde la mediodía de este domingo. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que se encontraba desplazado en Salamanca, está al frente del operativo, después de que las primeras batidas por tierra y aire hayan resultado infructuosas.

Desde esta madrugada, la Guardia Civil ha peinado la zona con drones térmicos. Una labor a la que se ha sumado esta mañana un helicoptero del Grupo de Salvamento y Rescate de la Junta, así como efectivos de Protección Civil y Medio Ambiente, que, con la colaboración de algunos vecinos de la localidad se han desplegado por el pinar.

Sin evidencias terrestres, las primeras búsquedas subacuáticas se han llevado a cabo en los pozos más cercanos al punto donde apareció la bicicleta, habiendo sido ya descartados los tres donde se creía que hubiera una mayor probabilidad de que pudiera aparecer, en base a la cercanía y a la altura de los vallados.

Tras ser rastreados sin hallazgos, el operativo se ha extendido a otras cavidades más lejanas, aunque también se trabaja con la hipótesis de que pudiera estar en una masa de agua cercana, de unos dos metros de profundidad, donde ya se ha efectuado un primer rastreo superficial.