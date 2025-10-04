El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernando Campo durante el homenaje que le hicieron sus alumnos El Norte

Valladolid

El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación

Un enorme pasillo de estudiantes de todas las etapas recibió a Fernando Campo Pascual tras su última clase: «Nunca me imaginé algo así», asevera

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:47

Comenta

El pasado 22 de septiembre fue para Fernando Campo Pascual, tan emotivo como inolvidable. Era su último día como profesor del colegio Maristas CCV y ... cuando finalizó su última clase —de Matemáticas— y sonó el timbre final, todos los alumnos del colegio —desde los más pequeños hasta los de Bachillerato—, junto con sus profesores, y también antiguos alumnos, le rindieron un merecido homenaje ante su inminente jubilación.

