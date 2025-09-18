El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Luisa Sicilia en su salón de peluquería

María Luisa Sicilia en su salón de peluquería Rodrigo Ucero

Valladolid

María Luis Sicilia, 60 años peinando ilusiones

A punto de cumplir 75 años, la peluquera vallisoletana, que empezó con 14, sigue al frente de su salón y hace repaso a una trayectoria marcada por la constancia, la creatividad y los reconocimientos internacionales

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:34

«Quiero ser peluquera». María Luisa Sicilia (Valladolid, 1950) tenía 14 años cuando pronunció aquella frase en casa. Sus padres, ambos músicos, esperaban que la ... pequeña siguiera un camino universitario, más acorde a los sueños de la época. Pero ella tenía muy claro que lo suyo eran las tijeras, el peine y el contacto con la gente. «Yo tenía claro que quería peinar. Era la ilusión de mi vida», recuerda esta estilista que el próximo lunes 22 de septiembre cumple 75 años de vida y 60 de trayectoria profesional. Y lo que la queda…

