María Luis Sicilia, 60 años peinando ilusiones

«Quiero ser peluquera». María Luisa Sicilia (Valladolid, 1950) tenía 14 años cuando pronunció aquella frase en casa. Sus padres, ambos músicos, esperaban que la ... pequeña siguiera un camino universitario, más acorde a los sueños de la época. Pero ella tenía muy claro que lo suyo eran las tijeras, el peine y el contacto con la gente. «Yo tenía claro que quería peinar. Era la ilusión de mi vida», recuerda esta estilista que el próximo lunes 22 de septiembre cumple 75 años de vida y 60 de trayectoria profesional. Y lo que la queda…

Aquel verano, sus padres accedieron a pagarle un curso, convencidos de que desistiría enseguida, pero fue todo lo contrario. «Me enganchó el oficio. Tuve que volver al colegio porque aún era pequeña, pero en cuanto acabé, regresé a la escuela de peluquería. Ya no había vuelta atrás», relata esta profesional del cabello, que se formó con los mejores. «Me marché a Barcelona, donde tuve la suerte de aprender con Luis Llongueras, que para mí fue mucho más que un maestro. Él me transmitió una forma de trabajar rápida, espontánea, desordenada incluso, pero natural. Yo no soy de esos peinados que parecen cascos. Me gusta que la clienta esté guapa, natural, que se sienta ella misma», subraya. Y con 18 años, cuando otras chicas apenas empezaban a imaginar su futuro, María Luisa ya había abierto su propio salón en Valladolid. «Era pequeñito, muy modesto, pero era mío. Y allí empecé a crear un estilo propio». No tardó en crecer y pronto pasó a un local más grande, y después a otro, hasta sumar cuatro salones en distintas zonas de la ciudad.

La aventura de El Corte Inglés

Su gran salto llegó con la llamada inesperada del director de El Corte Inglés de Valladolid, que quería reunirse con ella. Le ofreció la gestión del salón de peluquería del centro comercial. María Luisa firmó un contrato por un año, convencida de que sería demasiado exigente. Y lo fue: largas jornadas, dos turnos, domingos abiertos… pero también una experiencia irrepetible. «Al final estuve casi 24 años. Fue durísimo, pero precioso. Allí conocí a muchísima gente, incluso artistas y muchos famosos. Pero yo siempre decía: aquí todo el mundo es igual. Todo el que entra por la puerta merece el mismo respeto», añade.

Lo que empezó como un pequeño sueño en Valladolid acabó convirtiéndose en una carrera internacional. María Luisa ha impartido formación y trabajado en escenarios de medio mundo: París, Hong Kong, Las Vegas, Washington, Catar… En cada lugar ha dejado huella y ha aprendido algo nuevo. «Siempre he estado muy orgullosa de llevar el nombre de Valladolid allá donde he ido», apunta.

Ampliar María Luisa Sicilia con el peluquero y empresario británico Vidal Sasoon. Cedida

Su extensísima carrera está jalonada de premios. En 1977 ganó el Peine de Oro de Asturias, fue sido Finalista del Style Master International de Revlon Professional y es miembro de Club Fígaro e Intercoiffure Mondial, pero hay un galardón especialmente importante para ella. En 2010, fue nombrada Dama de la Orden de Caballería en París, un reconocimiento que otorgan los gurús de la peluquería a los mejores estilistas del planeta. «Fue un orgullo inmenso. Yo pensaba en aquella niña de 14 años que soñaba con ser peluquera, a la que casi nadie tomaba en serio, y ahí estaba, entre los grandes del mundo. Fue muy emocionante», comenta esta peluquera que, además, colabora activamente con causas solidarias como la AECC, UNICEF o la Fundación Sandra Ibarra. «Mi profesión lo es todo para mí. He tenido la suerte de tenerlo todo en la vida, a José Luis, un marido maravilloso, que además era mi gestor y me apoyó para llegar donde he llegado; dos hijas estupendas y un trabajo que me ha hecho feliz. Hubo temporadas en las que casi no me creía lo que estaba viviendo. Pensaba: ¿de verdad me está pasando esto a mí?» recuerda.

75 años y sigue en activo con la misma ilusión

Ahora, a pocos días de cumplir los 75 y con seis décadas de oficio a sus espaldas, María Luisa sigue levantándose cada día con ilusión. «Todo el mundo me pregunta por qué no me jubilo. Pero es que yo soy feliz aquí. Mientras la salud me lo permita, seguiré trabajando. El día que mi cuerpo me diga basta, lo dejaré, pero no antes», asegura esta estilista que, para celebrarlo, ha preparado un ágape con sus clientas de toda la vida. «Son ellas las que me han hecho crecer. Quiero brindar con ellas, agradecerles la confianza y el cariño. Sin su apoyo, nada de esto hubiera sido posible», agradece. «Hacer lo que te gusta no tiene precio. Yo no valgo para otra cosa. Lo mío es escuchar, aconsejar, poner guapa a la gente. No me imagino trabajando en otro sitio. Mientras pueda, aquí seguiré», concluye esta peluquera siempre fiel a su esencia.