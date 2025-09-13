El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sesión de fuegos artificiales en Valladolid. Iván Tomé

Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales

El acto de pirotecnia comenzará al finalizar el partido entre el Real Valladolid y el Almería

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:38

Última oportunidad, la de este sábado, para disfrutar del espectáculo pirotécnico que ofrece Valladolid con motivo de sus fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Este sábado, con un horario diferente puesto que la organización ha decidido retrasar el comienzo de la sesión de fuegos 45 minutos, por lo que en vez de iniciarse a las 22:15 horas como es habitual, la séptima y última sesión (a cargo de la empresa leonesa Pirotecnia Pibierzo) dará comienzo a las 23:00 horas.

Vanesa Martín llega a Valladolid: «Soy más serena, pero igual de inconformista»

Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»

El lugar se mantiene como siempre en el Paraje del Caño Hondo y hasta las inmediaciones del mismo está previsto que acudan esta noche cientos de personas para disfrutar el espectáculo, al igual que a las afueras del recinto ferial.

La modificación de horario se ha hecho con el fin de que no coincida con la celebración del partido que esta noche se disputa entre el Real Valladolid y el Almería, encuentro en el estadio José Zorrilla, junto al que está instalado el recinto ferial, y al que está previsto que acudan miles de aficionados durante la noche de este sábado.

