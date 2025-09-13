Vanesa Martín llega a Valladolid: «Soy más serena, pero igual de inconformista»

El pop de Vanesa Martín llega al segundo sábado de fiestas con un espectáculo de gran formato en el que repasa toda su carrera y, ... especialmente, su último trabajo 'Casa Mía', con el que conecta con ritmos latinoamericanos que se suman a su esencia artística. La artista vive un año intenso en lo musical, celebrando un último disco que conecta con sus primeras épocas.

-Vuelve a Valladolid, pero esta vez fuera del entorno teatral o de auditorio. ¿Qué diferencias notará la gente que la haya visto el pasado año en el Centro Cultural Miguel Delibes?

-Claro, son espacios muy distintos. El teatro invita al recogimiento, a la pausa, a mirar casi a los ojos del público como si nos conociéramos de toda la vida. La Plaza Mayor tiene otra energía, es un corazón latiendo con miles de personas a la vez. El concierto de fiestas será una celebración, con toda la banda, con una puesta en escena más luminosa, más expansiva… pero sin perder ese momento íntimo que siempre me gusta regalar en mitad del ruido.

-'Casa Mía' es su último trabajo, que tiene ecos de su primer disco 'Agua'. ¿Ha buscado conectar con tus inicios?

-Sí, de alguna manera he querido volver a ese origen. 'Casa Mía' es un disco que nace de la raíz, de la necesidad de cantar con la verdad desnuda. En 'Agua' yo estaba descubriéndome, y aquí siento que he regresado a ese lugar, pero con más experiencia, con más cicatrices y con más calma para contarlo.

-El disco también tiene un tono introspectivo e intimista. ¿Se has reencontrado en algunas de estas canciones? ¿Qué hay en la Vanesa Martín del 2025?

-Hay mucho reencuentro, sí. He atravesado etapas de mucha vorágine, de giras infinitas, de no parar… y necesitaba mirarme dentro. En este disco he vuelto a escucharme, a preguntarme quién soy ahora. La Vanesa de 2025 es más consciente, más serena, pero igual de inconformista. Sigo con hambre de escenarios, pero también con más respeto por los silencios.

-En su canción '60's' percibimos 'autotune' y en 'Objetos Perdidos' reminiscencias muy latinas. ¿Le gusta aproximarse a otras latitudes musicales y se considera valiente a este respecto?

-Me gusta jugar. La música es un lenguaje universal, y no me apetece ponerme límites. Lo del 'autotune' fue una travesura, un guiño estético… Y con lo latino tengo una conexión muy natural: me siento muy cerca de Latinoamérica, de sus ritmos, de su manera de contar la vida. ¿Valiente? Bueno, yo creo que más que valiente es honesto: si algo me mueve, lo hago, aunque se salga de lo esperado.

-También ha sido siempre muy honesta en sus declaraciones y en algunas letras. ¿Es importante ser fuerte en la industria musical siendo mujer y siendo joven?

-Eso es fundamental. La industria sigue teniendo inercias que pesan, y a veces hay que levantar la voz, aunque incomode. Yo siempre he pensado que la coherencia y la valentía abren camino, no solo para una misma, sino para las que vienen detrás. Y ser mujer y joven te obliga, de algún modo, a reafirmarte constantemente. Pero también es bonito ver cómo las cosas van cambiando, poco a poco.

-¿Qué proyectos tiene para este nuevo curso?

-Seguir girando con 'Casa Mía' y llevar estas canciones a más rincones. También tengo en mente nuevas colaboraciones que me ilusionan mucho, algunas internacionales. Y, como siempre, seguir escribiendo: las canciones nunca esperan a que termines un disco, siempre están llamando a la puerta.