Del 'bumping' al 'impressioning' pasando por el resbalón: las formas más comunes de robar en casas de Valladolid En qué consisten esas técnicas, cómo detectarlas y qué medidas tomar para reducir riesgos

Consolidado como uno de los métodos más habituales para irrumpir ilegalmente en viviendas, el método del 'bumping' «está detrás del 80% de los robos» en Valladolid, según recientes declaraciones de la Policía Nacional.

Sin embargo, el 'bumping', que consiste en introducir una llave especialmente modificada en las cerraduras para mover la posición de los pernos de la puerta (y, tras una serie de golpes, abrirla sin dañar la cerradura), no es el único método utilizado por los asaltantes de las viviendas vallisoletanas. Otras de las modalidades detectadas con frecuencia son el resbalón, el 'impressioning' o el forzado con herramientas.

'Bumping', acceso sin daños visibles

El 'bumping' es una técnica frecuentemente asociada a robos en viviendas, ya que permite la apertura de cerraduras sin que se aprecien daños externos. Desde el punto de vista de la víctima, su principal impacto es que el acceso puede pasar inadvertido durante más tiempo, lo que dificulta la detección inmediata del delito y la conservación de pruebas visibles.

Por ello, las autoridades con frecuencia insisten en medidas preventivas y en el uso de cerraduras homologadas como elemento disuasorio.

Resbalón, entrada rápida si la llave no está echada

El método del resbalón aprovecha las puertas cerradas que no han sido aseguradas con llave. Es rápido y se utiliza frecuentemente en accesos que buscan no llamar la atención. Cuando la puerta está cerrada pero sin echar la llave, dispositivos simples (como láminas plásticas) pueden permitir manipular la pestaña del cierre desde el exterior y lograr entrar sin romper elementos de la puerta. Por su rapidez, a menudo se emplea en intentos de entrada furtiva.

En estos casos, la principal recomendación es asegurarse siempre cerrando la puerta con todas las vueltas que permita la llave y disponer, si es posible, de cierres complementarios.

Ampliar Simulación de robo mediante el método de 'bumping'. S. Tercero

'Impressioning': obtener la combinación de la llave desde la cerradura

Otro de los métodos más utilizados por los ladrones a la hora de intentar acceder a viviendas en Valladolid es el 'impressioning'. Consiste en obtener información sobre la forma de la llave a partir del interior de la cerradura para, posteriormente, replicarla.

Aunque es una técnica menos común, ha sido documentada en diferentes investigaciones y detenciones; ya que, si se ejecuta bien, puede permitir abrir puertas en segundos. Este procedimiento permite, en algunos casos, elaborar una copia capaz de ser utilizada posteriormente para volver a abrir la puerta. Por este motivo, las fuerzas de seguridad consideran importante la combinación de medidas físicas (como cerraduras de calidad) y de una adecuada vigilancia comunitaria.

Forzado con herramientas: daño y rastro evidente

Cuando los métodos discretos no funcionan, es común que los delincuentes recurran a taladros, palancas o a la propia fuerza bruta, lo cual deja daños visibles en cerraduras y puertas.

Como es evidente, este tipo de entrada es más ruidosa y detectable, y suele dejar evidencias físicas que facilitan la investigación forense y el esclarecimiento de los casos. Sin embargo, sigue siendo una modalidad utilizada cuando otras técnicas fallan; o cuando el objetivo es ejecutar un robo con la máxima rapidez, sin importar el riesgo de ser visto.

¿Qué señales conviene vigilar ante los robos en viviendas?

Combinar cerraduras homologadas, protecciones adicionales y hábitos de seguridad reduce el riesgo de intrusión.

Recomendaciones generales para evitar robos en viviendas Instalar cerraduras y elementos de cierre con certificación reconocida.

Cerrar siempre con llave al salir y valorar cierres complementarios (cerrojos, protecciones de placa).

Evitar dejar señales visibles de ausencia prolongada (por ejemplo, solicitar suspensión temporal de reparto de correspondencia).

Mantener comunicación con la comunidad de vecinos y usar canales de alerta vecinal cuando sea posible.

¿Cómo detectan los ladrones si una casa está vacía?

Algunas redes de criminales colocan pequeños «testigos» en puertas o marcos (como hilos de pegamento entre la puerta y el marco; o monedas de poco valor a la entrada) para comprobar si la vivienda se encuentra habitada. En caso de detectarlos, se debe comunicar a la Policía.

¿Sirve cambiar la cerradura para evitarlo?

Sí. Utilizar cerraduras de mayor calidad y sistemas complementarios reduce el riesgo, aunque lo ideal es combinar medidas físicas con buenas prácticas y comunicación vecinal.