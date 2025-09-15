Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid El 'bumping' es el preferido por los ladrones dada su eficacia, sin olvidar el clásico resbalón con tarjetas, el 'impressioning' o la fuerza bruta para reventar puertas

Pedro Resina Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:37 Comenta Compartir

Una tipología marcada principalmente por el 'bumping'. Es el método más empleado por los ladrones para acceder ilegalmente en casas de Valladolid. «En el 80% de los robos el 'bumping' está detrás», apuntan desde la Policía Nacional sobre una técnica que consiste en introducir una llave especialmente modificada en las cerraduras con la que los cacos mueven la posición de los pernos de la puerta tras una serie de golpes, que les permite abrir la puerta de forma ilícita y si dejar aparente rastro. La cerradura nunca se daña.

Cuatro métodos para abrir puertas Antes de intentar entrar en las casas, suelen colocar pequeños testigos en la puerta en forma de hilos, pegamentos u otros para asegurarse de que las viviendas llevan tiempo deshabitadas. El mecanismo de una cerradura Una cerradura es una serie de pequeños pines de longitud variable. Estos se dividen en pares de pernos y contrapernos. Cada par sigue un eje transversal al tambor central. Los resortes en la tapa de los ejes mantienen los pines en posición. Cerradura de cuatro pines Profundidad máxima Bombín Acanaladura Muesca Llave Perno Diente Contraperno Resorte Cuando los pernos no encajan en el bombín la cerradura permanece bloqueado y no gira. Perno no encajado Pin bloqueado Al encajar la llave completamente en la cerradura, los pernos encajan perfectamente y permiten que gire el mecanismo y abra la puerta. Perno encajado Pin desbloqueado El método ‘Bumping’ Este truco para abrir cerraduras se basa en las características mecánicas de los engranajes del cierre. Tiempo medio de apertura: 7 segundos Llave preparada para ‘bumping’ Todas las muescas y dientes son iguales y tienen la máxima altura a la que llegan los pernos de la cerradura Para empezar hay que introducir la llave hasta que se vea la última muesca. Última muesca En este punto hay que ejercer una fuerza de giro con los dedos en el sentido de apertura de la cerradura y dar unos golpes suaves con un martillo de goma. Golpes suaves Fuerza de giro con los dedos En uno de los movimientos los pernos encajan y permiten que se abra la cerradura. La cerradura gira Pernos encajados Con este método la cerradura queda intacta y no se nota que la puerta ha sido abierta. Reventar un bombín Este método necesita un taladro y consiste en destrozar el engranaje de pernos, contrapernos y resortes. Tiempo medio de apertura: 3 minutos En la base de la cerradura se hace una marca para realizar un agujero por el que sacar el mecanismo del cerrojo. Perno Taladro Broca Resorte El taladro avanza destrozando todo el mecanismo Poco a poco la broca deja un hueco suficiente para ir vaciando el tambor con la ayuda de unas pinzas. Pinzas Agujero Material del interior del tambor de la cerradura El ladrón insiste en el agujero para acabar con todo el mecanismo. Hasta vaciar todo el sistema. En ese momento la cerradura queda libre y se abre con un sencillo destornillador. El método ‘Impressioning’ El asaltante usa una llave virgen y un papel de plata especial. Tiempo medio de apertura: 7 segundos Papel de plata especial Llave virgen, sin dibujo ni relieves Se adapta el papel a la forma de la llave y se compacta en los extremos. Papel ya colocado Finalmente hay que introducir la llave con el papel en la cerradura. Para imprimir la combinación hay que dar unos movimientos secos hacia los lados hasta que la cerradura queda abierta. Papel hacia abajo Movimientos secos hasta que abre La fuerza de los muelles va imprimiendo los surcos en la llave La combinación queda grabada en la llave y es posible usarla varias veces. El Resbalón Este método aprovecha el mecanismo de cierre de la puerta para, con un plástico flexible y duro, abrir una puerta que no tiene el cierre echado (ninguna vuelta de llave). Resbalón Cierre sin echar Bombín Tiempo medio de apertura: 10 10 a segundos minutos Hay que introducir el plástico por la rendija lateral donde la pestaña del resbalón está impidiendo el acceso y arrastrar hacia abajo con movimientos firmes para que finalmente el plástico abra el mecanismo. Y del 'bumping' al clásico resbalón. Funciona cuando la puerta no está cerrada con llave. A la altura de la cerradura meten una tarjeta o un plástico moldeable y en cuestión de segundos ya están dentro. La mejor solución es cerrar con llave, aunque también es aconsejable no dejarla puesta. Existen imanes que podrían hacer dar vueltas a esa llave y entrar en la vivienda.

Dentro de la tipología, en menor medida, se emplea el conocido como el 'impressioning', en el que tratan de hacer una copia exacta de la llave introduciendo unas finas láminas en la cerradura para, posteriormente, grabar las marcas de la llave original y girar la cerradura.

Por último, sin un nombre definido es cuando emplean la fuerza desmedida para reventar puertas o bombines. Se apoyan en herramientas como destornilladores o taladros y evidentemente dejan rastro.

Tipologías todas ellas que suelen ir acompañadas de otras estrategias como el conocido como hilo. Porque antes de entrar en las casas, suelen colocar pequeños testigos en la puerta en forma de hilos, pegamentos o palillos, todos ellos escondidos, para certificar que en esos días la puerta no se ha abierto. Si el hilo sigue a los pocos días es que en esa casa no están, así que proceden a violentarla.

