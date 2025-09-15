El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

El 'bumping' es el preferido por los ladrones dada su eficacia, sin olvidar el clásico resbalón con tarjetas, el 'impressioning' o la fuerza bruta para reventar puertas

Pedro Resina

Pedro Resina

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:37

Una tipología marcada principalmente por el 'bumping'. Es el método más empleado por los ladrones para acceder ilegalmente en casas de Valladolid. «En el 80% de los robos el 'bumping' está detrás», apuntan desde la Policía Nacional sobre una técnica que consiste en introducir una llave especialmente modificada en las cerraduras con la que los cacos mueven la posición de los pernos de la puerta tras una serie de golpes, que les permite abrir la puerta de forma ilícita y si dejar aparente rastro. La cerradura nunca se daña.

Cuatro métodos

para abrir puertas

Antes de intentar entrar en las casas, suelen colocar pequeños testigos en la puerta en forma de hilos, pegamentos u otros para asegurarse de que las viviendas llevan tiempo deshabitadas.

El mecanismo de una cerradura

Una cerradura es una serie de pequeños pines de longitud variable. Estos se dividen en pares de pernos y contrapernos. Cada par sigue un eje transversal al tambor central. Los resortes en la tapa de los ejes mantienen los pines en posición.

Cerradura

de cuatro pines

Profundidad

máxima

Bombín

Acanaladura

Muesca

Llave

Perno

Diente

Contraperno

Resorte

Cuando los pernos no encajan en el bombín la cerradura permanece bloqueado y no gira.

Perno

no encajado

Pin bloqueado

Al encajar la llave completamente en la cerradura, los pernos encajan perfectamente y permiten que gire el mecanismo y abra la puerta.

Perno

encajado

Pin desbloqueado

El método ‘Bumping’

Este truco para abrir cerraduras se basa en las características mecánicas de los engranajes del cierre.

Tiempo medio de apertura:

7

segundos

Llave preparada para ‘bumping’

Todas las muescas

y dientes son iguales

y tienen la máxima altura

a la que llegan los pernos

de la cerradura

Para empezar hay que introducir la llave hasta que se vea la última muesca.

Última

muesca

En este punto hay que ejercer una fuerza de giro con los dedos en el sentido de apertura de la cerradura y dar unos golpes suaves con un martillo de goma.

Golpes

suaves

Fuerza de giro

con los dedos

En uno de los movimientos

los pernos encajan y permiten que se abra la cerradura.

La cerradura gira

Pernos

encajados

Con este método la cerradura queda intacta y no se nota que la puerta ha sido abierta.

Reventar un bombín

Este método necesita un taladro y consiste en destrozar el engranaje de pernos, contrapernos y resortes.

Tiempo medio de apertura:

3

minutos

En la base de la cerradura se hace una marca para realizar un agujero por el que sacar el mecanismo del cerrojo.

Perno

Taladro

Broca

Resorte

El taladro avanza

destrozando todo

el mecanismo

Poco a poco la broca deja un hueco suficiente para ir vaciando el tambor con la ayuda de unas pinzas.

Pinzas

Agujero

Material

del interior

del tambor

de la cerradura

El ladrón insiste en el agujero para acabar con todo el mecanismo.

Hasta vaciar todo el sistema.

En ese momento la cerradura queda libre y se abre con un sencillo destornillador.

El método ‘Impressioning’

El asaltante usa una llave virgen y un papel de plata especial.

Tiempo medio de apertura:

7

segundos

Papel

de plata

especial

Llave virgen,

sin dibujo

ni relieves

Se adapta el papel a la forma de la llave y se compacta en los extremos.

Papel

ya colocado

Finalmente hay que introducir la llave con el papel en la cerradura. Para imprimir la combinación hay que dar unos movimientos secos hacia los lados hasta que la cerradura queda abierta.

Papel

hacia

abajo

Movimientos

secos hasta

que abre

La fuerza

de los muelles

va imprimiendo

los surcos

en la llave

La combinación queda grabada en la llave y es posible usarla varias veces.

El Resbalón

Este método aprovecha el mecanismo de cierre de la puerta para, con un plástico flexible y duro, abrir una puerta que no tiene el cierre echado (ninguna vuelta de llave).

Resbalón

Cierre

sin echar

Bombín

Tiempo medio de apertura:

10

10

a

segundos

minutos

Hay que introducir el plástico por la rendija lateral donde la pestaña del resbalón está impidiendo el acceso y arrastrar hacia abajo con movimientos firmes para que finalmente el plástico abra el mecanismo.

Plancha

de plástico

Fuente:

Policía Nacional/

Elaboración propia

Y del 'bumping' al clásico resbalón. Funciona cuando la puerta no está cerrada con llave. A la altura de la cerradura meten una tarjeta o un plástico moldeable y en cuestión de segundos ya están dentro. La mejor solución es cerrar con llave, aunque también es aconsejable no dejarla puesta. Existen imanes que podrían hacer dar vueltas a esa llave y entrar en la vivienda.

Dentro de la tipología, en menor medida, se emplea el conocido como el 'impressioning', en el que tratan de hacer una copia exacta de la llave introduciendo unas finas láminas en la cerradura para, posteriormente, grabar las marcas de la llave original y girar la cerradura.

Por último, sin un nombre definido es cuando emplean la fuerza desmedida para reventar puertas o bombines. Se apoyan en herramientas como destornilladores o taladros y evidentemente dejan rastro.

Tipologías todas ellas que suelen ir acompañadas de otras estrategias como el conocido como hilo. Porque antes de entrar en las casas, suelen colocar pequeños testigos en la puerta en forma de hilos, pegamentos o palillos, todos ellos escondidos, para certificar que en esos días la puerta no se ha abierto. Si el hilo sigue a los pocos días es que en esa casa no están, así que proceden a violentarla.

