La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande

El Norte Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:27 | Actualizado 15:03h.

Valladolid seguirá esta semana pendiente del cielo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una borrasca, de nombre Benjamín, que pone en aviso amarillo por fuertes vientos y lluvias durante este miércoles y jueves a trece provincias, entre ellas Valladolid.

El frente atlántico ya ha comenzado a azotar el noroeste peninsular y desde las ocho de la tarde de este miércoles la mitad de Castilla y León -además de Valladolid, Palencia, Zamora, León, Burgos y Soria- estará en aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora (a excepción de las zonas montañosas, donde se superarán los 80 kilómetros por hora e incluso se pueden llegar a rachas de hasta 100 km/h en la Montaña Palentina).

En la provincia vallisoletana, la alerta se extenderá, en principio, hasta las 23:59 horas del día 23, dado que se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, con vientos del oeste y suroeste. De hecho, los avisos de la Aemet han llevado al Ayuntamiento de la capital a cerrar el Campo Grande desde las 13:30 horas de este miércoles a modo de prevención, una medida que permanecerá al menos durante todo el jueves y hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Temperaturas

Estos fuertes vientos estarán acompañados en la ciudad, a lo largo del miércoles, por precipitaciones, fundamentalmente desde la segunda mitad del día, con temperaturas que oscilarán entre los 21 grados previstos de máxima y los 21 de mínima. El jueves, los cielos permanecerán cubiertos durante toda la jornada, con lluvias escasas y ligeras durante la madrugada y en la última parte del día.

Los termómetros bajarán sensiblemente respecto al miércoles, con mínimas de 9 grados y máximas de 18. Valladolid se despedirá, en principio, de la alerta amarilla el viernes, si bien las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que las lluvias, aunque irán disminuyendo conforme avance la semana, no remitirán por completo hasta el lunes.