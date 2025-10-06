El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas en los estragos ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia. EP

Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas

Solo se asignará una denominación propia cuando puedan generar situaciones de gran adversidad y se activen avisos naranjas o rojos

J. A. G.

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido que las danas de gran impacto tengan sus propios nombres para que resulte más fácil a la ... población detectar los riesgos asociados a estos fenómenos adversos y se mejore igualmente la comunicación a la ciudadanía. Es exactamente lo mismo que la Aemet ya viene haciendo con las borrascas, asignarles una denominación específica, pero ahora las danas tendrán la suya propia. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice, y sale de una lista de 20 nombres acordada por los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  7. 7

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  8. 8

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  9. 9 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  10. 10 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas

Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas