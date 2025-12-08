El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcial Castro enseña su «producto estrella», las almedras garrapiñadas.

Marcial Castro enseña su «producto estrella», las almedras garrapiñadas. Aida Barrio

Artesanía, gastronomía y tradición llenan de ambiente navideño el corazón de Valladolid

Carteras de piel única, cerámica hecha a fuego lento y un aroma dulce dibujan el ambiente del mercado de la Plaza Mayor

Celia Martínez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:49

La Plaza Mayor vuelve a transformarse en el corazón de la Navidad con la celebración del IX Mercado Artesanal Navideño, que permanecerá abierto hasta el ... 5 de enero. Bajo las luces festivas, un imponente árbol de Navidad y el ir y venir de visitantes, las setenta cabañas de madera se disponen en torno al espacio central como un pequeño pueblo invernal donde conviven artesanía, tradición y sabor. Pasear entre los puestos es sumergirse en un universo de oficios artísticos que mantienen vivo el trabajo hecho a mano. Cerámica esmaltada, piezas de madera talladas, textiles, marroquinería, figuras tradicionales y decoración navideña comparten espacio con repostería y productos que perfuman el aire con aromas dulces y especiados.

