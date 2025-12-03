Valladolid se llena de solidaridad con la II Feria Social y el mercadillo navideño

La ciudad sigue tiñéndose de ambiente navideño. Durante este miércoles, la Cúpula del Milenio ha acogido un mercado solidario que reúne a centenares de vecinos ... y curiosos. Los visitantes recorrieron los puestos instalados por entidades de la asociación del tercer sector que ofrecen productos artesanales elaborados por personas con discapacidad.

En diferentes puestos se venden productos de creación propia con fines sociales, elaborados en asociaciones y centros ocupacionales por personas con discapacidad. Fundación Intras, Centro San Juan de Dios, Esclerosis Múltiple Valladolid, Asprona, Autismo Valladolid, Aspace, Aspaym, Daño Cerebral Asociación Camino Valladolid, Centro Especial Padre Zegrí y Aficro-Vall vendieron desde bolsas de tela pintadas a mano hasta pulseras o incluso cantimploras u otros objetos para su uso en la vida cotidiana.

A primera hora de la tarde, la afluencia era constante. Cientos de vallisoletanos aprovecharon para acercarse a descubrir piezas únicas, Los propios artesanos atendían a los compradores mientras explicaban sus procesos creativos y mostraban orgullosos su labor en un ambiente festivo que se mezcla con un sentimiento de compromiso social, reforzado por la cercanía de las fechas navideñas. Además de este espacio artesanal, también hubo uno formativo donde los asistentes pudieron acudir a varias mesas informativas dedicadas a acercar al público programas y servicios que ofrecen las entidades de la discapacidad en Valladolid. Fundación Intras, Futudis, El Puente Salud Mental, Federación de Asociaciones de Personas Sordas, Aparval, Down Valladolid, Impulsa Igualdad, Aspas Valladolid y Fundación ONCE explicaron desde por la mañana a los visitantes sus líneas de trabajo, desde el apoyo a la autonomía personal hasta la inclusión laboral o el acompañamiento social.

Cada mesa y cada puesto muestran no solo artículos listos para regalar, sino también el valor del esfuerzo y la creatividad que hay detrás de ellos. La mezcla de información, solidaridad y espíritu navideño permitió que la jornada avance en un clima participativo, donde la ciudadanía conoció de primera mano el impacto del trabajo de estas entidades en la vida de cientos de personas.

Ampliar Visitantes a la entrada de las casetas temáticas. Carlos Espeso La 'Villa Encantada' lleva la magia navideña a La Cúpula del Milenio La llegada de diciembre marca el inicio del ambiente navideño en la ciudad, que este año vuelve a vestirse de magia con la apertura de la 'Villa Encantada' a la entrada de la Cúpula del Milenio. Hasta el 6 de enero, el exterior de este emblemático espacio se transforma en una pequeña aldea navideña diseñada para despertar la ilusión de los más pequeños a través de una ambientación cuidada y un recorrido plagado de detalles. Al comienzo de la tarde, decenas de familias con niños que rondaban entre los 3 y los 10 años, se acercaron para ver este espacio diseñado para ellos. Este año, la propuesta navideña se organiza en torno a cuatro casetas temáticas –correos, pastelería, fábrica y establo– que recrean distintos escenarios vinculados a la magia de estas fechas. Cada una de ellas está decorada con elementos propios del lugar, invitando a los visitantes a sumergirse en un pequeño mundo de fantasía mientras avanzan por la aldea. En concreto, en la cabaña de correos los niños van a encontrar cartas, sobres, plumas y otros materiales que evocan el tradicional envío de deseos a Papá Noel o a los Reyes Magos. La pastelería muestra dulces y utensilios de cocina que recuerdan al calor del hogar y los dulces típicos de la época. También hay espacio para la fábrica, una propuesta llena de pequeños juguetes, peluches y herramientas que simulan el trabajo de los talleres mágicos donde se preparan los regalos que se van a repartir en la noche del 24 al 25 de diciembre y en la del 5 al 6 de enero. Por último, se encuentra el establo, una instalación donde se exhiben bridas y mantas para caballos y camellos, además de otros accesorios relacionados con los animales que acompañan a los personajes más emblemáticos de la Navidad. Además de la 'Villa Encantada', los visitantes podrán disfrutar de múltiples actividades en la Cúpula del Milenio. Una de las programadas es la IV gala benéfica de danza infantil el domingo 14 de diciembre, talleres de ilustración para público familiar que tendrán lugar el lunes 22, el martes 23 y el viernes 26 de diciembre por la tarde o el concurso de disfraces que tendrá lugar el 2 de enero bajo el lema 'Menudo angelito estás hecho...'.

El mercadillo y la Cúpula del Milenio fueron, además, el escenario elegido para el acto institucional del Día Internacional de las personas con discapacidad, presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien al comenzar su intervención dedicó unas palabras en memoria de José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, fallecido el pasado martes.

Asimismo, el regidor resaltó la «importancia» del compromiso constante de las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad y valoró «su esfuerzo, dedicación y diversidad». Durante su intervención, destacó que «conceptos como la asistencia personal, la comunicación universal, accesibilidad y participación no son solo ideas abstractas, sino herramientas esenciales para construir una ciudad inclusiva». Asimismo, subrayó la necesidad de que las políticas municipales respondan a «necesidades reales» de las personas con discapacidad, «escuchando su voz y garantizando una participación plena en todos los ámbitos de la vida social y cultural».

En cuanto a los proyectos que el Ayuntamiento va a poner en marcha, Carnero anunció dos iniciativas. La primera se centra en promover un ocio inclusivo para jóvenes con discapacidad, mejorando los espacios y actividades de recreo; el segundo proyecto busca fomentar un envejecimiento activo para personas con discapacidad intelectual, ofreciendo alternativas de actividad física y participación desde los 55 años, un proyecto piloto que permitirá a un grupo reducido desarrollar hábitos saludables y de integración en la comunidad.

Entidades vinculadas a la salud mental alertan de que la inclusión «nunca ha sido automática, requiere esfuerzo constante»

El acto comenzó con una actuación de folklore de la Asociación Castellanos de Olid, que con más de 35 años de andadura continúan bailando danzas tradicionales, y continuó con la lectura de un manifiesto colectivo a cargo de miembros de asociaciones que pusieorn voz a las distintas realidades de la discapacidad desde una perspectiva común: «La de exigir participación, respeto y un futuro cimentado en la inclusión». Los primeros en intervenir fueron Impulsa Igualdad y Aspaym, reivindicando que las decisiones sobre discapacidad «no pueden seguir tomándose sin la opinión de quienes la viven en primera persona», por lo que reclaman «alianzas sólidas entre administraciones y el Tercer Sector».

Sus palabras han dado paso a los mensajes de Aspace y la Asociación de Personas Sordas, que subrayaron que «la comunicación empieza cuando todas las personas pueden entenderse», denunciaron «la falta histórica de empatía y la discriminación sufrida», y defendieron que cada conversación accesible es un hito que demuestra que las barreras no están en las personas, sino en el entorno. La reflexión se ha ampliado a los colectivos de personas con discapacidad visual, que recordaron los desafíos vividos por la falta de accesibilidad y destacaron el papel «fundamental» de la ONCE en la creación de espacios, oportunidades y valores «que han derribado prejuicios».

También las entidades vinculadas a la salud mental denunciaron que la inclusión «nunca ha sido automática y que requiere esfuerzo constante», mientras que los colectivos de discapacidad y esclerosis múltiple recordaron cómo, históricamente, «convivir con una discapacidad significaba enfrentarse a espacios hostiles».