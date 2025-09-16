El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer tira basura en un contenedor de Valladolid, en una imagen de archivo. A. Mingueza

Una aplicación detecta puntos críticos para ciclistas y basura tirada por Valladolid

Basura Cero y la Asamblea Ciclista colaboran en un mapa comunitario de incidencias ante la «evidente insuficiencia e ineficacia» del servicio prestado por el Ayuntamiento

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:41

La Asamblea Ciclista de Valladolid ha puesto en marcha un mapa comunitario de incidencias ciclistas para la ciudad, en colaboración con la aplicación web Basura Cero, ante la «evidente insuficiencia e ineficacia» del servicio oficial de Incidencias, Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento en materia ciclista, apuntaron.

Entre las incidencias que se recogen destacan, además de puntos críticos para los ciclistas, la existencia de mobiliario urbano dañado, la presencia de animales muertos o basura u objetos abandonados.

En un comunicado recogido por Ical, explicaron que el proceso para abrir una incidencia se simplifica en realizar una foto al hecho y se marca su ubicación en el mapa interactivo, cuya herramienta funciona desde el móvil, tablet u ordenador.

Todas las incidencias tienen un seguimiento colaborativo en el que la comunidad puede informar si un problema se ha solucionado y votar para validarlo. Además, también permite mandar una reclamación oficial al servicio de IQS del Ayuntamiento de Valladolid en base a la incidencia.

«Consideramos que es necesaria una herramienta pública, colaborativa, abierta y transparente que evidencie el penoso estado de la infraestructura ciclista de la ciudad. Sabemos que muchos vecinos y asociaciones llevan años reclamando falta de mantenimiento. Con este mapa, queremos darles visibilidad y una herramienta pública para documentar esos problemas», afirmaron desde la asociación.

