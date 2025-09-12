El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Instalaciones de las nuevas piscinas de Riosol, reabiertas este verano. Carlos Espeso

La apertura de Riosol y el calor dispararon este verano las visitas a las piscinas de Valladolid

La nueva instalación de la calle Mieses congregó a más usuarios que las de Juan de Austria en el tiempo en el que ambas coincidieron abiertas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:47

La temporada de piscinas de verano en Valladolid se cerró en este 2025 con un espectacular crecimiento de usuarios (29,6%) con respecto a las ... cifras del año anterior, según el balance elaborado por la Fundación Municipal de Deportes. Sus datos consignan un total de 151.698 accesos a las cinco instalaciones municipales, después de que esta temporada se haya sumado una más, con la reapertura (después de cuatro años de obras y de que cerrara en el verano de 2018) de la piscina de Riosol. Las instalaciones de la calle Mieses registraron 26.542 accesos, con la particularidad de que funcionó varios días menos que el resto, ya que la sesión de baños no se inició allí hasta el 25 de junio (cuando las demás abrieron el día 13).

