La apertura de Riosol y el calor dispararon este verano las visitas a las piscinas de Valladolid

La temporada de piscinas de verano en Valladolid se cerró en este 2025 con un espectacular crecimiento de usuarios (29,6%) con respecto a las ... cifras del año anterior, según el balance elaborado por la Fundación Municipal de Deportes. Sus datos consignan un total de 151.698 accesos a las cinco instalaciones municipales, después de que esta temporada se haya sumado una más, con la reapertura (después de cuatro años de obras y de que cerrara en el verano de 2018) de la piscina de Riosol. Las instalaciones de la calle Mieses registraron 26.542 accesos, con la particularidad de que funcionó varios días menos que el resto, ya que la sesión de baños no se inició allí hasta el 25 de junio (cuando las demás abrieron el día 13).

El complejo con mayor trasiego fue Canterac, con 49.043 usuarios (frente a los 47.035 del verano de 2025). En segundo lugar de afluencia están las piscinas de La Rondilla, que ha pasado de 28.920 a 34.809 entradas. La tercera posición (aunque con matices) es para Juan de Austria, que atrajo a 27.125 bañistas (una cifra ligeramente inferior a la de 2024, cuando fueron 27.878). Puente Duero recibió a 14.179 usuarios (frente a los 13.244 del año anterior). ¿Y cuál era ese matiz antes reseñado? Pues que si nos ceñimos al periodo de tiempo en el que las cinco piscinas estuvieron abiertas (del 25 de junio al 31 de agosto), vemos cómo Riosol consiguió superar en usuarios a Juan de Austria. Fueron 26.542 en las piscinas de la calle Mieses frente a los 23.728 que acudieron a refrescarse al complejo ubicado junto a la pasarela que une el Cuatro de Marzo con el Museo de la Ciencia en ese periodo de tiempo.

Este incremento de usuarios se tradujo además en un aumento de la recaudación obtenida por la venta de abonos y entradas. El año pasado, la Fundación Municipal de Deportes ingresó 163.809,6 euros por el uso de las piscinas de verano, mientras que este año el incremento (sobre todo por ese mayor uso de Riosol) ha subido hasta los 208.573,50 euros. Destaca también la subida de los ingresos por la venta de entradas esporádicas en las piscinas de Puente Duero (de 11.602 a 12.547 euros) y, especialmente, en las de Canterac (de 35.756 a 39.800 euros). Y todo ello, en un verano en el que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a una empresa para el control de los accesos y evitar los conflictos en las piscinas, sin que esa tarea recargara la actividad cotidiana de la Policía Municipal. Los contratos de estos servicios rondaron los 30.000 euros.

Pero este subidón en las visitas a las piscinas no solo se explica gracias a la reapertura de Riosol. Es verdad que el grueso del incremento de usuarios se ha producido ahí, pero también el excesivo calor vivido durante este verano (y el encarecimiento de los alojamientos en destinos de vacaciones) han influido en un mayor número de bañistas.

Hay unos datos que refrendan esta idea. Podemos cruzar la cifra diaria de afluencia a las piscinas con la temperatura máxima alcanzada en cada una de estas jornadas. Y así, es posible ver (algo fácilmente intuible) cómo los días de más calor va más gente a la piscina. O para ser más precisos: los días que bajan las temperaturas, la afluencia se desploma. Por ejemplo, el lunes 21 de julio, con 28,4 grados de máxima, hubo 1.692 accesos a las piscinas de Valladolid. Al día siguiente, la temperatura subió a 32 grados y el número de visitas aumentó hasta las 2.197. Dos días después, jueves 24 de julio, los termómetros bajaron a 25 grados, en una de las jornadas más frescas del verano. Ese día hubo apenas 653 accesos, uno de los registros más flojos de toda la temporada. También por debajo de los mil visitantes estuvieron los últimos días de apertura, desde el 28 de agosto, cuando el mercurio osciló entre los 25 grados (del día 31) y los 29,5 (del día 30).

En la siguiente tabla, puedes consultar el número de visitas que recibieron cada días las piscinas de Valladolid, junto con la temperatura máxima alcanzada esa jornada. En el buscador puedes introducir el día concreto.

En el extremo contrario, el día con más mogollón en las piscinas fue el 6 de julio, con 3.598 accesos. Ese día, la temperatura estuvo en 33,4 grados y, sin embargo, se batió récord de afluencia. ¿Por qué? Porque además del calor influyen otros factores. El primero es el de los fines de semana. Los domingos, la afluencia se dispara. Tres de los cinco días con más gente en las piscinas fueron domingo (además de ese 6 de julio, el 29 de junio y el 10 de agosto). Las otras dos jornadas fueron el miércoles 16 de julio y el lunes 30 de junio. En ambos casos, con grandes picos de calor (38,4 grados en el primer caso y 37,9 en el segundo).

De los 21 días por encima de los 2.500 visitantes en las piscinas, en doce se superaron los 36 grados y en todos los casos la temperatura estuvo por encima de los 30. De esos 21 días, cinco eran domingos. Y ocho fueron en julio, cuatro coincidieron con finales de junio (fin de los colegios y la primera ola de calor de verano) y ocho cayeron en el larguísimo periodo de calor vivido en agosto, cuando se alcanzó el pico histórico de 40 grados (el 17 de agosto), con 2.709 personas en las piscinas (la jornada número 14 de mayor afluencia).

Julio se mantiene como el mes con más poder de convocatoria, con 64.030 accesos (frente a los cerca de 58.000 del año pasado). En agosto (con más gente de vacaciones en los pueblos y fuera de Valladolid), el uso de las piscinas baja. Hubo 56.991 en este 2025 (frente a los cerca de 46.000 del año pasado). El principal incremento este año se ha dado, no obstante, en un junio mucho más caluroso, al pasar de las 12.000 visitas de junio de 2024 a las 30.448 de este año.