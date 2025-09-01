El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bañistas en la pisicina municipal del barrio de La Rondilla

Bañistas en la pisicina municipal del barrio de La Rondilla Aida Barrio

Valladolid

Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»

Los usuarios de la piscina de verano de La Rondilla se quejan de que «no se respeten las normas de baño: sin gorro y con ropa interior»

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:17

Aunque oficialmente el verano terminará el próximo 22 de septiembre de 2025, con el equinoccio de otoño, los usuarios de las piscinas municipales de verano ... en Valladolid se despiden de la para muchos ha sido su segunda casa hoy, 1 de septiembre. Este año la fecha de cierre de las piscinas no parece haber suscitado descontento entre los usuarios que argumentan que «ya no hace calor para venir a la piscina» pero lanzan una serie de quejas y sugerencias «de cara a la temporada que viene». Por su parte, y desde el otro lado del verano, los socorristas y personal de seguridad de las piscinas de verano confiesan que «ha sido un buen verano, con mucha gente en las piscinas y sin demasiadas incidencias reseñables», confiesa Natalia Gómez, socorrista de La Rondilla.

