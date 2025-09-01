Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»

Aunque oficialmente el verano terminará el próximo 22 de septiembre de 2025, con el equinoccio de otoño, los usuarios de las piscinas municipales de verano ... en Valladolid se despiden de la para muchos ha sido su segunda casa hoy, 1 de septiembre. Este año la fecha de cierre de las piscinas no parece haber suscitado descontento entre los usuarios que argumentan que «ya no hace calor para venir a la piscina» pero lanzan una serie de quejas y sugerencias «de cara a la temporada que viene». Por su parte, y desde el otro lado del verano, los socorristas y personal de seguridad de las piscinas de verano confiesan que «ha sido un buen verano, con mucha gente en las piscinas y sin demasiadas incidencias reseñables», confiesa Natalia Gómez, socorrista de La Rondilla.

Basta con ojear por encima el recinto de baño con el agua lisa y sin movimiento y apreciar la zona de césped sin prácticamente ninguna toalla o silla colocada para darse cuenta de que la temporada 2025 de piscinas de verano en Valladolid ofrece sus últimos coletazos. En la de La Rondilla las personas se cuenta con poco más que los dedos de una mano y la socorrista, equipada con el uniforme rojo y amarillo, aguarda en la puerta del botiquín «por si acaso se baña alguien hoy».

«Esta ha sido mi primera experiencia como socorrista», explica Natalia Gómez, socorrista de la piscina de La Rondilla con 18 años recién cumplidos. «Las primeras semanas fueron duras porque no llegaba a todo. Había mucha gente en la piscina y venía gente porque necesitaba una cura de botiquín. Cuando se incorporó la persona de control de acceso pues ya mejor», confiesa la joven quien añade que «durante el mes de agosto se ha notado la bajada de afluencia». «Hemos llegado a tener 500 personas un domingo en el recinto», finaliza.

Precisamente sobre la situación que Natalia Gómez comenta de «no poder llegar a todo porque estoy yo sola» se quejan algunos de los usuarios de La Rondilla que apuran los últimos rayos de sol desde el césped de la piscina. Adrián Cortijo, Ana Belén Martín, Tania Espina y Marta Zulima Nicolás, acompañados de un grupo de cerca de una decena de personas, usuarios habituales del recinto, se debate entre quien será el portavoz para explicar las quejas y sugerencias. «El general el verano ha estado bien y siempre se agradece tener estas instalaciones para poder refrescarse en el barrio pero hay muchos aspectos que mejorar», explica Adrián Cortijo.

«Es necesario que una piscina como esta, que es grande y acoge a un volumen grandes de personas, sobre todo los fines de semana, haya al menos dos socorristas a la vez. Solo hemos tenido a una persona como socorrista y a otra persona como personal de seguridad. Es insuficiente porque si alguien necesita ser atendido en el botiquín, la piscina queda desatendida aunque esté repleta de gente», señala Adrián Cortijo, quien confirma que «este año se ha notado que el número de peleas y incidencias ha bajado pero aún así hay que cumplir con las normas de baño y uso de las instalaciones».

Marta Zulima Nicolás apunta que «las sombras en la piscina son insuficientes y por mucho que hemos hecho sugerencias y reclamaciones a la Fundación Municipal de Deportes año tras año seguimos igual». Otro de los aspectos que preocupa al grupo de usuarios es la apertura del bar de la piscina. «Hemos estado muchos fines de semana y días de diario sin servicio de bar. La gente viene sin comida pensando que el bar está abierto y se encuentra con la persiana bajada y sin comida un domingo», explica Tania Espina.

Caso omiso a las normas de baño: sin gorro y con ropa interior

Un año más la queja que más se repite y que ha llegado a provocar algún incidente con agresiones es el caso omiso a las normas de baño. Esta temporada dos jóvenes, un hombre y una mujer, han sido agredidas en la piscina municipal Juan de Austria de Valladolid después de que recriminaran a un grupo de personas que se colocaran el gorro de baño en el agua. «Hay mucha gente que se baña sin gorro y otros muchos que llevan calzoncillo debajo del bañador», explica Ana Belén Martín, usuaria de la piscina de La Rondilla.

Una problemática que «pese a que los socorristas les advierten de ello no hacen caso», explica el grupo de usuarios que disfruta del último día en la piscina. Tras el incidente en la piscina municipal Juan de Austria, varios usuarios asiduos a las instalaciones insistían en que estas situaciones se repiten a diario y que «desde hace varios años no se ha hecho nada para remediar los conflictos». «Son normas básicas de higiene para que podamos disfrutar todos del baño», precisa Adrián Cortijo.