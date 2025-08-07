El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos controladores de la piscina de Canterac, ambos de blanco, con el encargado de la empresa Control-Y-DAR, Roberto de Vega. Aida Barrio

Valladolid

La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas

La Fundación de Deportes valora positivamente el trabajo de la empresa y asegura que está recibiendo felicitaciones de los usuarios porque hay más seguridad en los vasos de verano

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:20

La contratación de una empresa de control de accesos por parte de la Fundación Municipal de Deportes para vigilar las piscinas de verano ha rebajado ... desde el pasado 14 julio «de manera considerable» los incidentes en estos vasos al aire libre, al tiempo que ha liberado a los agentes de la Policía Municipal de sus rondas continuas por las instalaciones, que, eso sí, acuden a petición de los empleados de esta firma cuando retienen a algún infractor de las normas que presenta una actitud violenta, lo que requiere de una detención o identificación. Siguen registrándose algunos conflictos, pero ahora se sofocan con mayor rapidez y efectividad, según confirman en el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  4. 4

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  5. 5 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  6. 6

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  7. 7 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  8. 8

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  9. 9

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  10. 10 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas

La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas