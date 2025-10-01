El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio del número 23 de Duque de la Victoria que acogerá apartamentos turísticos. J. A.

Valladolid

La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

El inmueble, ubicado en el número 23 de Duque de la Victoria, está actualmente en desarrollo y concebido como obra nueva

E. E.

E. E.

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:41

La que fue sede de El Norte de Castilla desde principios del siglo pasado y hasta 1995, ubicada en el número 23 de la calle ... Duque de la Victoria, reabrirá en el segundo semestre de 2027 con un total de 38 estudios y apartamentos turísticos. Así lo ha confirmado este miércoles SmartRental Group, una compañía «referente en soluciones de alojamiento en hospitality y living» que iniciará de esta manera su primer proyecto en Valladolid bajo la marca Smartr Stays.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  8. 8 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  9. 9

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  10. 10

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027