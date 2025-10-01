La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

La que fue sede de El Norte de Castilla desde principios del siglo pasado y hasta 1995, ubicada en el número 23 de la calle ... Duque de la Victoria, reabrirá en el segundo semestre de 2027 con un total de 38 estudios y apartamentos turísticos. Así lo ha confirmado este miércoles SmartRental Group, una compañía «referente en soluciones de alojamiento en hospitality y living» que iniciará de esta manera su primer proyecto en Valladolid bajo la marca Smartr Stays.

En concreto, el edificio, actualmente en desarrollo y concebido como obra nueva, contará con 29 estudios y 9 apartamentos de un dormitorio. «Con Smartr Valladolid damos un paso más en nuestro compromiso de crear alojamientos innovadores y de calidad, adaptados a las nuevas formas de viajar y vivir», afirma el CEO de la empresa, Carlos Escoda.

El nuevo propietario adquirió hace unos meses, el pasado marzo, un edificio que ha pasado por varias manos desde que el periódico se mudó. Acogió a principios de la década de los 2000 la oficinas de la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León hasta que la ADE se fue al edificio de la 'Perla Negra' (Arroyo), luego se quedó sin uso y en los últimos meses, y hasta su adquisición, se anunció su venta con grandes carteles en la fachada.

El bloque que acogió durante casi noventa años al decano de la prensa ha sufrido numerosos cambios desde su construcción en 1910 (datos del Catastro). A principios del XX tenía una franja de miradores ahora inexistente y todo la planta de calle estaba decorada con una atractiva serie de cenefas y medallones de escayola. De cuando fue la sede de El Norte en la segunda mitad del XX aún queda en su primer piso el reloj que daba la hora a los que pasaban por Duque de la Victoria. Ahora se reconvertirá en alojamiento con estudios y apartamentos turísticos y en apenas dos años, si todo marcha bajo los plazos previstos, recibirá a sus primeros huéspedes.