Arca Real, abierto en doble sentido, desde General Shelly. Carlos Espeso

Valladolid

Delicias recupera la entrada al barrio por Arca Real cuatro meses después

La renovación del colector ha obligado a cerrar varios tramos de la vía a lo largo de 2025, desde el paseo de Farnesio y hasta el polígono de Argales

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:47

Como los números de los portales, que empiezan a contar desde la zona más céntrica de la ciudad. En ese orden se han sucedido las ... obras de la rehabilitación del colector en Arca Real, que han afectado en diferentes fases a una de las arterias de Delicias desde inicios de este año. La obra ha ido por partes, en tramos de setenta metros, desde que los operarios estuvieron trabajando en la zona más cercana al paseo de Farnesio, a la altura de las calles Tranque y Coloquio, cuando la vía cerró en dirección centro de la capital, obligando a los vehículos a elegir la alternativa del viaducto Arco de Ladrillo, que entonces seguía en obras, o alcanzar el túnel de Labradores, que estuvo también cerrado durante los primeros compases del año. Es decir, que las tres obras coincidieron durante un breve periodo de tiempo, lo que congestionó buena parte del tráfico que salía de Delicias.

