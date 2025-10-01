Delicias recupera la entrada al barrio por Arca Real cuatro meses después

Como los números de los portales, que empiezan a contar desde la zona más céntrica de la ciudad. En ese orden se han sucedido las ... obras de la rehabilitación del colector en Arca Real, que han afectado en diferentes fases a una de las arterias de Delicias desde inicios de este año. La obra ha ido por partes, en tramos de setenta metros, desde que los operarios estuvieron trabajando en la zona más cercana al paseo de Farnesio, a la altura de las calles Tranque y Coloquio, cuando la vía cerró en dirección centro de la capital, obligando a los vehículos a elegir la alternativa del viaducto Arco de Ladrillo, que entonces seguía en obras, o alcanzar el túnel de Labradores, que estuvo también cerrado durante los primeros compases del año. Es decir, que las tres obras coincidieron durante un breve periodo de tiempo, lo que congestionó buena parte del tráfico que salía de Delicias.

La actuación en Arca Real alcanzó en mayo el siguiente tramo, el comprendido entre General Shelly y la calle de la Transición, que es el que ha abierto esta semana. Los trabajos para renovar, también aquí el colector, no cerraron toda la vía, con la circulación permitida en dirección centro de la ciudad. Desde entonces, los conductores han estado obligados a alcanzar la calle Caamaño o Embajadores para hacer un giro que antes se hacía en Arca Real y alcanzar otras calles secundarias como son Caballería o Zapadores. Los tramos van terminando y esta semana se ha abierto primero el cruce con General Shelly, que este martes todavía era una apertura parcial, permitiendo el paso hasta Hornija, desde donde solo se permite el paso a los vados autorizados de Zapadores.

De esta forma, durante la mañana del martes los operarios todavía tenían algo de tajo en el cruce con esta última calle y con la siguiente, Transición, donde la circulación permanecía restringida. Los trabajadores ultimaron antes de mediodía el asfaltado definitivo en estos dos puntos donde en los últimos meses habían abierto la carretera para alcanzar el colector. La técnica utilizada para la rehabilitación del colector se conoce como 'sin zanja', donde se utilizan solo pozos de ataque para renovar las redes de agua y rehabilitar las tuberías con la menor intervención posible. El colector de Arca Real -que tiene una capacidad de 1.700 por 1.100- se encuentra a unos ocho metros de profundidad y si hiciera falta renovarlo por completo sí que habría que sacarlo de debajo de la tierra, con una mayor afección al tráfico, pero aquí no ha hecho falta.

La intervención en Arca Real está rematada a falta de asfaltar cuatro puntos que cortan un carril

Hasta la reapertura total, los vecinos de Delicias también han podido utilizar otra ruta que les llevaba por detrás del parque de la Paz, a través de Bartolomé de las Casas, pero que obligaba a los conductores a hacer una maniobra ilegal al final de la vía. Ocurría cuando los vehículos llegaban desde esta ruta hasta Arca Real, donde el único giro permitido es a la derecha. Lo que pasa es que justo en este punto está la intersección con Transición, donde estaba uno de los dos lugares desde donde los operarios han accedido al colector, con el consiguiente cierre de la circulación. Y claro, hacer el giro a la izquierda está prohibido. En cualquier caso, elegir una de las dos opciones sería incurrir en una maniobra no permitida, pero no quedaba otra. O hacer un giro prohibido o salvar las obras invadiendo el carril contrario.

A pesar de esto, el trabajo más duro ha finalizado y ya solo queda, literalmente, quitar las vallas, cuya presencia no obliga en ningún caso a cerrar la circulación total de la vía. En el siguiente tramo, entre Benito Menni y Transición, también quedaban esta mañana tres puntos vallados que obligan a los conductores a hacer una especie de zig zag a la altura del polideportivo de Delicias, pero que también se han asfaltado este martes. Es decir, que la apertura es inminente una vez se han igualado todos los cachos del pavimento que se ha abierto en la intervención con el resto de la calzada. Cuando esto suceda se recuperarán también las dos decenas de estacionamientos que se han visto afectados a tenor de las obras del colector.

La obra en Arca Real ha abarcado todo el tramo que atraviesa Delicias, desde el paseo de Farnesio y hasta el polígono de Argales, justo a la altura del paso a nivel de la línea de Ariza, por donde ya no circula ningún tren desde mayo. El tajo en este punto fue el último en aparecer -segunda quincena de agosto- y también uno de los primeros en finalizar -el 15 de septiembre-, pero durante este tiempo en el que clausuró un carril causó grandes congestiones en la circulación de salida de la zona industrial, con una fila de vehículos que en hora punta alcanzaba hasta la intersección de Daniel del Olmo con Vázquez de Menchaca. La intervención más tediosa, bajo el pavimento, ha terminado en toda la vía y la circulación se recuperará por completo en ambos sentidos una vez se se se seque el nuevo asfalto y se retiren las vallas de estas zonas, previsiblemente este miércoles.

Además de en este punto, las obras no han ocasionado grandes retenciones en la última fase de las obras, que sí produjo algún cierre sin avisar en la entrada a Delicias desde el lado de la gasolinera de Repsol, después del desvío hacia Benito Menni. Los mayores problemas llegaron a partir de septiembre, cuando la vuelta de las vacaciones y a la rutina aumentó el volumen de vehículos que circulaban desde el polígono y desde la rotonda San Agustín en horas punta. Las clausuras intermitentes también afectaron a los conductores que querían entrar a Mercadona, que tuvo que cerrar en algunas ocasiones una de sus entradas al aparcamiento. En cualquier caso, estos cortes totales en dirección entrada al barrio se produjeron en contadas ocasiones.