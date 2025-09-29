El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas

El anuncio público de los terrenos a expropiar, como es preceptivo, ya debería estar colgado de manera visible en los ayuntamientos afectados. Esto es, Tordesillas, ... Geria, Villanueva de Duero y San Miguel del Pino. En las páginas de este periódico, con ese tamaño A3 que permite que en dos páginas sin ilustraciones quepan el equivalente a 10 páginas de un libro de bolsillo, el anuncio de expropiación forzosa ocupó seis folios. Y medio.

Ese es el impacto que tiene en el contexto y en el paisaje una obra como el tercer carril de la A-62 entre Tordesillas y Simancas. Una ampliación a lo largo de 10,5 kilómetros que deja para más tarde lo más complicado, el paso soterrado de la autovía por Simancas. Un anuncio que tiene su propia infografía, presentada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, meses atrás, pero aún muy lejos de transformarse en un hecho real.

En total, las expropiaciones, ocupaciones temporales y las servidumbres de paso se 'comerán' más de dos millones de metros cuadrados de 340 parcelas en cuatro términos municipales. Uno de ellos, Villanueva de Duero, no se verá afectado por expropiaciones, sino por ocupaciones temporales. Los otros tres son los que se concatenan a lo largo del trazado, desde Tordesillas, incluida, hasta el límite con el término municipal de Simancas: San Miguel del Pino y Geria.

Los terrenos que se expropiarán suman 746.000 metros cuadrados correspondientes a 257 parcelas de esos tres municipios.

El Ministerio de Transportes, dentro del proyecto constructivo, contempla una partida para expropiaciones de en torno a 371.000 euros. Esto se debe a que gran parte de los terrenos son rústicos. Así, 31.300 metros son de pinar, otros 269.000 son de labor de secano y 285.000, de secano.

Dos parcelas dedicadas a labor, según el catastro, serán las que más metros cuadrados se dejen por el camino. Una de ellas, situada en la zona de Santa Marina, en Tordesillas, tendrá que ceder 25.813 metros cuadrados de los 179.787 que tiene. Es la que se encuentra más cercana al nudo que distribuye el tráfico a la salida de la autovía. Además, 6.617 metros se verán sometidos a servidumbres de paso y otros 185 metros más se ocuparán de manera temporal.

La segunda finca en ese podio de las expropiaciones se encuentra junto a la salida 143 de la A-62. Es la parcela anexa al motel La Siesta. De sus 74.413 metros cuadrados, perderá 20.416, según la tabla del Ministerio de Transportes.

En el anuncio de la aprobación del expediente de información pública y oficial y el proyecto del nuevo trazado, se especificaba que, en este punto, se «revisará la conexión» de la «zona comercial» próxima al motel con la carretera VP-5804. Esa zona comercial, como la denomina, incluye una gasolinera Repsol, el propio motel, el parking y restaurante Ruta 62, Castro Truck, y la estación de recarga Zunder.

Otras trece fincas perderán más de 10.000 metros cuadrados (una hectárea).

Y en el otro extremo de la tabla de expropiaciones está un terreno que apenas tendrá que ceder 5 metros cuadrados para el tercer carril de la autovía. Es, además, una parcela propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un uso calificado como «hidrografía construida». Se trata de un canal de riego, el de Geria-Villamarciel, en el término municipal de Tordesillas. Un canal con 1.859 metros cuadrados de superficie. Se encuentra detrás de una finca de uso agrario anexa a la autovía. Esa finca sí está más afectada por el proyecto de construcción: perderá 10.717 metros cuadrados de los 23.763 metros con los que cuenta.

Viñedos afectados

Entre los terrenos a expropiar hay «aprovechamientos» de todo tipo, aunque una gran parte son terrenos agrícolas. Uno de esos usos es el de viñedo de secano. Aunque la A-62 no es obviamente una infraestructura tan incrustada entre viñedos como sí lo son la N-122 y su futura autovía, en el término municipal de Tordesillas se encuentran algunas viñas de la bodega Copaboca. Según las previsiones de terrenos a expropiar, hay tres parcelas con vides que perderán terreno en favor del asfalto. La que perderá más en términos absolutos es justamente la que acoge las instalaciones de la bodega. La parte delantera, más próxima a la carretera, será la más afectada. La finca tiene 73.768 metros cuadrados y está previsto que se le expropien 3.178 metros, con otros 2.929 metros afectados por servidumbres de paso. En el terreno anexo, de 30.000 metros cuadrados, la bodega perderá otros 1.841 metros cuadrados. Y aún se dejará 82 metros cuadrados más en la siguiente. En esos terrenos está previsto, según marca el proyecto, que se ubique el nuevo carril de deceleración, de 215 metros de longitud, y el «camino número 3», que avanza en paralelo.

A las tres parcelas de Copaboca se le suma un cuarto viñedo, propiedad de un particular en el término municipal de Geria, que verá ocupados temporalmente 43 metros cuadrados de los 5.446 que tiene.

Uno de los puntos más complejos de resolver es precisamente el del entorno de Copaboca, Hyslabor y El Montico. El plan del Ministerio contemplaba estudiar «la viabilidad técnica y económica» de modificar el denominado «camino 7». Este camino, en la actualidad, recorre el trazado junto a la autovía y pasa al lado de la isleta que distribuye el tráfico que entra a la urbanización El Montico por la salida 148. Esto se debe a que en el proyecto, lo que ahora es un simple cruce se convierte en una gran glorieta de distribución del tráfico en el lado de la urbanización, simétrica con la que ya se utiliza entre Copaboca y las instalaciones de Hyslabor, al otro lado de la A-62.

Ampliar Infografía del proyecto de soterrar la A-62 al paso por Simancas. El primer paso de un plan con cuatro fases y 65 kilómetros En la memoria del proyecto se recoge que la ampliación del tercer carril de la A-62 se inicia oficialmente cuando en julio de 2013 se aprueba la orden de estudio del trazado entre SImancas y Tordesillas. El actual proyecto es, en realidad, uno de los cuatro estudios que se han hecho sobre la A-62, que contemplaría cuatro fases y 65 kilómetros, entre Venta de Baños y Tordesillas. Un gran proyecto que aún tardará mucho tiempo en hacerse asfalto. Así, se ha realizado «un estudio informativo» para el tramo de Venta de Baños a Dueñas, de 11,5 kilómetros. Hay un proyecto de trazado del tramo Dueñas-Cigales, con 20,6 kilómetros, y otro del que va de Cigales a Simancas, de 22,3 kilómetros. Y a ellos se suma este en el que se ha comenzado el proceso expropiatorio entre Tordesillas y Simancas, el más corto de los cuatro tramos estudiados (10,5 kilómetros). «Se hace observar que el tramo Venta de Baños-Dueñas es, a diferencia del resto, un estudio informativo», remarca la memoria del proyecto. El plan de obra contempla una duración de los trabajos de 24 meses desde que se inicie el tajo. Una tarea que debe ser compatible en todo momento con mantener la intensidad circulatoria de una vía que sufre especiales complicaciones en operaciones salida y retorno. El mínimo incidente de tráfico, como un alcance, provoca importantísimas retenciones. En el mes a agosto, el Ministerio de Transportes aprobó provisionalmente el proyecto y estimó que el presupuesto de ejecucion de las obras será de unos 116,1 millones de euros. La expropiación de terrenos y la publicación del anuncio suponen el siguiente paso burocrático en este proceso. Después comenzará el procedimiento de adjudicación de los trabajos. Además de reformar los actuales enlaces, se crearán «cuatro pasos superiores de nueva ejecución», incluidos uno agropecuario, otro inferior de paso de fauna y un viaducto.

Esta actuación, junto con la adecuación de las vías de acceso y salida y hasta las barreras de amortiguación del ruido, convierten este punto en el más complicado de todo el recorrido a la hora de ejecutar las obras. A modo de ejemplo, la memoria del Ministerio señalaba que se debe ampliar el tramo en el que «se ha de prever el espacio necesario» para instalar «las pantallas fonoabsorbentes».

En el término municipal de Villanueva de Duero no hay expropiaciones, pero sí una serie de parcelas afectadas por ocupaciones temporales. Servirán, según el proyecto del Ministerio, como «vertedero» para las obras. Dentro de todo el mapa afectado hay zonas aptas, zonas restringidas y zonas directamente excluidas, que son todas aquellas que están pobladas. Las fincas de Villanueva afectadas están fuera del núcleo urbano.

38.000 vehículos diarios

En el año 1982 se encargó un estudio para ampliar el trazado entre La Flecha y Tordesillas. En aquel momento se especificaba que la intensidad media de vehículos había crecido desde los 8.486 vehículos de 1975 hasta los 10.448 vehículos de 1980.

Una década después, en 1990, la carretera ya contabilizaba 14.798 vehículos al día de intensidad media. Y en el año 2000 se alcanzaron los 27.565.

En 2015 todas esas cifras se habían quedado pequeñas. La estación de aforo situada en Villamarciel midió 33.983 vehículos de intensidad media diaria, de los que un 18,2% eran tráfico pesado y un 81,4%, vehículos ligeros.

Esa proporción se ha mantenido con ligeras variaciones, dado que el tráfico ha fluctuado con los vaivenes de la economía. La memoria del proyecto, de hecho, incorpora un pequeño estudio sobre la relación entre el PIB y la intensidad del tráfico.

En 2023, según los datos definitivos recogidos por el Ministerio de Transportes, la A-62 se acercaba ya a los 40.000 vehículos diarios. Se quedaba en 38.683. Es la media, lo que quiere decir que los picos de tráfico en operaciones salida y retorno superan con mucho esa cifra. La vía, recuerda el Ministerio, «forma parte de la Red Transeuropea de Transporte».