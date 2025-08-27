Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas

El proyecto para construir un tercer carril en la Autovía de Castilla (A-62) acaba de dar un paso más este verano con la aprobación ( ... de momento, de forma provisional) del proyecto para ampliar la capacidad de esta carretera entre Simancas y Tordesillas, por cuyo tramo circulan a diario una media de 38.683 vehículos. El Ministerio de Transportes ha dado luz verde al proyecto de construcción, que afectará a diez kilómetros y medio (entre los puntos 140,5 y 151), y en el que no solo estará implicada la mejora de la capacidad (con ese nuevo carril), sino también la remodelación de cuatro enlaces y la construcción de otros cuatro pasos superiores, uno inferior y un viaducto. Los primeros cálculos dicen que el presupuesto de esta obra rondará los 116 millones de euros (IVA incluido) y, una vez confirmada esta aprobación provisional, se someterá a información pública (para las expropiaciones que sean necesarias) con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este anuncio supone un avance más en una obra largamente acariciada y que ya rondaba por los despachos (del entonces Ministerio de Fomento) desde el año 2009. En mayo 2015, la Cámara de Comercio de Valladolid presentó a los partidos políticos cien ideas clave para el desarrollo de la provincia (hubo elecciones en diciembre de ese año) y entre las propuestas estrella estaba el tercer carril de la A-62 entre Dueñas y Tordesillas. La alta ocupación de la carretera (que forma parte de la Red Transeuropea de Transporte) ya invitaba entonces a construir un ramal más para descongestionar una vía que suele presentar gran intensidad de tráfico y donde no es raro ver atascos en las jornadas clave de la operación salida.

El proyecto de construcción que ahora aprueba Transportes contempla no solo la construcción de ese tercer carril, sino también la reordenación de los accesos y la remodelación de los enlaces que ahora distribuyen el tráfico entre Simancas y Tordesillas. Se trata de un tramo de 10,5 kilómetros que, de acuerdo con este proyecto, pasará a tener tres carriles de circulación en cada sentido (seis en total). Además, se remodelarán los cuatro enlaces que ya existen aquí (los de Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y la conexión con la A-6). En este último, se contempla un nuevo diseño para el ramal de conexión entre la A-62 y la A-6 en sentido Madrid, a la altura de Tordesillas. Junto a estas intervenciones, está prevista también la construcción de cuatro nuevos pasos superiores, un viaducto, un paso superior para uso agropecuario y una nueva estructura para el paso inferior de fauna en el arroyo de la Reguera. Además, la inversión se completará con tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y de dos muros de contención de tierras.

Este anuncio de Transportes da un nuevo impulso a la reconversión de la A-62. El ministro Óscar Puente desveló el pasado mes de abril, durante un desayuno informativo de El Norte de Castilla, que esta inversión es una de las «más necesarias» en la provincia, ya que «es donde hay más necesidad de agilizar el tráfico». Entonces, Puente habló de 117,5 millones para este tramo Tordesillas-Simancas, que finalmente conllevará 116 millones. Además, anunció otros 250,98 millones para tramo el Simancas-Cigales, que incluye un falso túnel de 243 metros en Simancas para 'soterrar' la carretera justo en la zona de curvas que rompen la localidad en dos, lo que permitirá, además, ensalzar el monumento del Archivo. Sin embargo, el tercer carril llegaría, en principio, hasta Arroyo, porque a la altura de la capital se prevé una alternativa: completar el anillo de la ronda VA-30.

Así, en la conexión con la ronda exterior, ese arco norte permitiría una nueva conexión con la autovía de Villanubla por el páramo y descargar el tráfico por la A-62 a su paso por la capital, que según los técnicos presenta una maraña complicada de accesos (a Parquesol, los centros comerciales…) que complican ese tercer carril en ese tramo. El pasado 25 de junio, el Ministerio de Transportes licitó por 1,85 millones el contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de esta ronda exterior oeste (desde la A-62 y VA-30 hasta el enlace de la N-601 con la A-60). El presupuesto estimado de las obras asciende a 85 millones. En noviembre de 2023 aprobó además el proyecto de trazado del tercer carril para los 21,7 kilómetros entre Dueñas y Cigales, con un presupuesto estimado de 131,8 millones.

La A-62 entre Venta de Baños y Tordesillas es una de las autovías consideradas «de primera generación», que consistió en aprovechar y duplicar la carretera convencional preexistente. Los últimos mapas de tráfico del Ministerio de Transportes (con datos del año 2023) establece los flujos de tráfico que utilizan esta vía. La intensidad media diaria es de 37.009 vehículos en el entorno de Cigales (allí, el 18,37% son tráileres y camiones), 55.292 a la altura de Parquesol (el porcentaje de vehículos pesados baja al 13% por un mayor flujo de turismos en ese tramo de la capital), 40.386 en Simancas (19,04% de pesados) y 38.683 cerca de El Montico (17,87% de pesados).