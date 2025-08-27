El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tráfico en la A-62 en el tramo entre Simancas y Tordesillas. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas

El Gobierno da luz verde al proyecto de construcción para «mejorar la movilidad» en un tramo de 10,5 kilómetros, con un presupuesto de 116 millones

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:18

El proyecto para construir un tercer carril en la Autovía de Castilla (A-62) acaba de dar un paso más este verano con la aprobación ( ... de momento, de forma provisional) del proyecto para ampliar la capacidad de esta carretera entre Simancas y Tordesillas, por cuyo tramo circulan a diario una media de 38.683 vehículos. El Ministerio de Transportes ha dado luz verde al proyecto de construcción, que afectará a diez kilómetros y medio (entre los puntos 140,5 y 151), y en el que no solo estará implicada la mejora de la capacidad (con ese nuevo carril), sino también la remodelación de cuatro enlaces y la construcción de otros cuatro pasos superiores, uno inferior y un viaducto. Los primeros cálculos dicen que el presupuesto de esta obra rondará los 116 millones de euros (IVA incluido) y, una vez confirmada esta aprobación provisional, se someterá a información pública (para las expropiaciones que sean necesarias) con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

