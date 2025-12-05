221 trenes circularán por la estación de trenes de Valladolid este puente Un total de 4.272 trenes de Renfe, Iryo y Ouigo operarán por la red ferroviaria española entre los días 5 y 8 de diciembre

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Un total de 4.272 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en España (Renfe, Iryo y Ouigo) circularán por toda la red ferroviaria del país durante el puente de diciembre, desde este viernes día 5 y hasta el lunes 8. Este viernes, con 1.280 trenes programados, es el día con más circulaciones, según datos de Adif, que cifra en 445 los trenes que saldrán o llegarán a lo largo del viernes a las dos grandes estaciones madrileñas. En concreto, 270 en Atocha y 175 en Chamartín, sumando un total de 1.500 circulaciones a lo largo de los cuatro días (903 en la estación al sur de la capital y 590 en la situada al norte). Por Toledo pasarán 91 trenes, 30 de ellos este viernes.

Por su parte, la estación de Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 512 trenes durante el puente, y la de Zaragoza Delicias, 298, en el corredor Noreste. En la línea a Andalucía, Sevilla Santa Justa será origen y destino de 323 trenes, Málaga María Zambrano de 235 trenes y Granada, de otros 96. En cuanto al corredor a Levante, de la estación de Alacant Terminal partirán o llegarán 226 trenes durante estos cuatro días, de València Joaquín Sorolla 211 y de Castellón, otros 86 trenes. Hacia el norte, la renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao tiene programados un total de 47 trenes, por la de Ourense pasarán 78 y por la de Oviedo, 38 trenes.

Valladolid-Campo Grande registrará la llegada y salida de 221 trenes, de los que 73 saldrán o llegarán a la terminal este viernes, y la de León, un total de 68 (22 este día 5).

Oferta de Renfe

Solo Renfe ofrecerá un total de dos millones de plazas en todos sus servicios, destacando los 668.000 asientos en trenes de alta velocidad y larga distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional).

En estos servicios, los trayectos más demandados para viajar se encuentran en el corredor Madrid-Barcelona, que lidera la oferta con más de 120.000 plazas, seguido del Madrid-Valencia-Castellón, con 68.500 plazas; Madrid-Málaga-Granada, con más de 67.800 plazas, y Madrid-Sevilla, que alcanza las 63.300.

También destacan los servicios entre Galicia y Madrid con más de 50.100 plazas disponibles en AVE y Avlo, cifra que duplica la registrada durante el mismo periodo festivo del año pasado, entre el 5 y el 10 de diciembre de 2024, cuando se contabilizaron 23.200. Además, el 8 de diciembre pondrá en servicio dos trenes adicionales de Avlo en esa línea. En Avant y Media Distancia habrá 1,2 millones de plazas, unos trenes destinados a vertebrar el territorio y facilitar el acceso a la oferta cultural y de ocio de las grandes ciudades.