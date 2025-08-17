Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 17 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 08:32 Comenta Compartir

Hoy, domingo 17 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a San Eusebio, el que fue el obispo número 31 de Roma y el sucesor de San Pedro. Hay escasos datos de su vida antes de convertirse en presbítero, pero se cree que ejercía de médico.

Durante su mandato se comenzó a tratar la cuestión de si los cristianos que habían abandonado la religión durante la persecución del emperador Diocleciano podían volver a retomar el cristianismo. Tras esto, se causó un gran revuelo en Roma lo que hizo que el emperador Majecnio tomase la decisión de exiliar a Eusebio a la isla de Sicilia.

Ya en Italia, y poco tiempo después de llegar, acabó muriendo. Su mandato es uno de los más cortos ya que solo duró cuatro meses, desde que se llevó a cabo su elevación el 18 de abril, hasta su muerte el 17 de agosto.

Hoy también se celebra Santa Clara de la Cruz, monja agustina y abadesa que, con tan solo 6 años, entró en la Segunda Orden de San Agustín. Con 20 años decidió entrar en la vida monástica en de forma estricta junto a su hermana y se convirtió en religiosa agustina. Tras la muerte de su hermana, aceptó la imposición del obispo de Spoleto de que fuera abadesa.

Cuatro años después, hizo una confesión general frente a sus hijas durante la celebración de la Epifanía, lo que provocó que sintiese un éxtasis durante varias semanas. Imposibilitada de comer, las religiosas la mantuvieron a base de agua azucarada y durante ese periodo, San Clara reportó tener una visión en la que se vio siendo juzgada delante de Dios. Enfermó en 1308 y terminó muriendo en su convento de Montefalco.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Mamante de Cesárea

Beato Alberto de Siena

San Elísa el Joven

Santa Juana Delanoue

Beato Natal Hilario Le Conte

Beato Nicolás Politi

San Mirón de Cizico

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

