Las noticias más leídas del miércoles 2 de marzo en El Norte de Castilla

1 La bebé de siete meses fallecida en Astudillo no iba con el sistema de retención

La investigación de la Guardia Civil determina que los otros cuatro ocupantes del vehículo siniestrado llevaban puesto el cinturón de seguridad.

2 Desahucio en un bar de copas de San Miguel por una deuda de 23.400 euros

Una comisión judicial, acompañada por agentes de la Policía Local de uniforme y de paisano, así como por un cerrajero, ha procedido a primera mañana de este miércoles al desahucio de la hostelera que regentaba la Chupitería Shots, situada en el número 5 de la calle Doctor Cazalla, en la zona de San Miguel. El lanzamiento se ha producido por una deuda acumulada de más de 23.400 euros en concepto de alquiler. La operación se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente, ya que no había nadie dentro, aunque la apertura de la puerta ha costado lo suyo.

3 La chica con autismo a la que despidieron cuatro veces en el primer mes de contrato

Sandra Álvarez narra su vida de culpabilidad hasta su diagnóstico a los 25 años: «Si todo el mundo puede trabajar, ¿por qué yo no iba a poder? Me tendré que esforzar más».

4 La tienda cuyo cierre denuncia la «extinción» del pequeño comercio: «No podemos vencer a las compras online»

Sonia Hernando llegó a Valladolid con un sueño. «Un comercio de barrio que tuviera el consumo consciente y sostenible como eje principal». Esto se materializó en junio de 2020 en MiGiraluna, una tienda de ropa infantil que tuvo su primera sede en la plaza del Salvador y desde hace dos años en la calle Santuario. El impulso de su sueño, que arranca con lanzarse y tener una tienda propia, quizá es el mismo que tuvieron los comerciantes de otros muchos pequeños negocios de la capital.

5 Este es el coche más robado en cada provincia de Castilla y León

Un estudio de Línea Directa desvela que Burgos es la provincia de la comunidad donde se registra una mayor proporción de sustracciones de vehículos.

6 Desaparición de Alejandro Aranda: su pista se perdió junto al Puente Mayor

Cámaras de negocios de San Quirce y de la plaza de la Trinidad captaron al joven zaragozano hasta media hora después de abandonar el hotel Olid.

7 ¿Cuánto recuerdas de los bares desaparecidos de Valladolid?

Decíamos en el anterior quiz que en Valladolid capital hay nada menos que 2089 bares. Pero hoy no nos vamos a fijar en los que están, sino en los que ya se fueron. En los locales donde vallisoletanos de las generaciones 'baby boom', 'X' e incluso en algunos casos 'Milennial' han vivido momentos inolvidables. Por supuesto que los pucelanos de la generación 'Z' también están invitados a responder a las preguntas de este test, aunque es muy probable que no acierten ninguna. Siempre se lo pueden tomar como una lección de historia vallisoletana... de la que no se aprende en los libros.

8 María López: «Lloré al ver el informe con el diagnóstico que decía Trastorno del Espectro Autista»

Es madre de dos hijos de 5 y 4 años con autismo, diagnóstico que supone un día a día lleno de retos, aprendizajes y, sobre todo, de amor incondicional.

9 Muere Val Kilmer a los 65 años

Val Kilmer murió este martes a los 65 años, según informa el 'New York Times'. Su hija Mercedes Kilmer ha revelado que la causa de la muerte ha sido una neumonía. El actor había superado un cáncer de garganta que le fue diagnosticado en 2014 y del que se había recuperado tras un prolongado tratamiento. La última vez que le vimos en cine fue hace apenas tres años en 'Top Gun: Maverick', donde retomaba el papel del piloto Tom 'Iceman' Kazansky.

10 La tienda de deportes de Segovia que cierra tras casi cuarenta años

El exportero de la Gimnástica Segoviana echa la persiana de la tienda de ropa y material deportivo que ha regentado durante casi treinta y ocho años.

