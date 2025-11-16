El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Silva celebra el gol que consiguió el pasado octubre frente al Salamanca UDS. J. Martín (G. Segoviana)

Juan Silva, defensa de la Gimnástica Segoviana

«Todos me ven como lateral ofensivo, pero soy mejor defensor que atacante»

El defensa que ha dado la talla en su estreno como central echa raíces en el club en apenas dos años: «Me siento uno de los veteranos, es un orgullo»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

En una temporada en la que la Gimnástica Segoviana ha cambiado media plantilla, Juan Silva ha asumido la tarea de legar a los recién llegados ... el vestuario que le enseñaron a él cuando llegó hace apenas dos temporadas y casi un tercio de la tercera, un lapso que en su caso parece mayor. «Me siento uno de los veteranos porque sé cómo funciona el club. Es un orgullo, la verdad». Es el siguiente capitán sin brazalete. El ejemplo de tanto jugador foráneo que echa raíces como Adrián Pérez o Javi Borrego, se repite en el lateral derecho que se ha destapado como central, una posición que solo había catado una vez. Hoy recibe a las 17:00 horas al Langreo.

