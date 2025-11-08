El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fer Llorente y Josep Jaume tratan de recuperar el balón ante un jugador del Rayo Cantabria. Roberto Ruiz

La Sego duerme líder tras ganar a la ruleta en Santander

Los azulgranas remontan ante el filial de Racing en un partido sin red que cayó de su lado en una contra en el descuento

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:29

Comenta

Rayo Cantabria y Gimnástica Segoviana juegan en el descuento un partido roto. Ambos quieren más, por eso cada balón dividido es dinamita. Ahí llega el ... trabajo de un veterano como Fer Llorente para embolsar un esférico comprometido en campo azulgrana y desplegar la felicidad. Su balón en largo lo caza por el centro Juanma, que asiste a Ayán por la derecha. Velocidad pura para ganar línea de fondo y servir un envío tenso que atraviesa a la zaga y al portero para que Ivo solo tenga que empujarla a placer. Uno de esos goles que marcan la diferencia entre el aprobado y el sobresaliente cuando acaba la temporada. Así llegó en Santander el segundo triunfo a domicilio de los azulgranas, que duermen líderes del grupo I a la espera de lo que hagan este domingo los filiales de Oviedo y Deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  3. 3

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  4. 4

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  7. 7 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  10. 10

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Sego duerme líder tras ganar a la ruleta en Santander

La Sego duerme líder tras ganar a la ruleta en Santander