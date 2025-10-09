El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Francisco Vázquez, secretario general del PP de Castilla y León, ante la sede del partido en Segovia. De Torre

Vázquez contra Vázquez: «La mancha de sospecha de la corrupción se extiende por el PSOE»

Segovia ·

Francisco Vázquez, secretario general del PP de Castilla y León, carga contra los socialistas a raíz la causa abierta contra el exalcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:22

Comenta

La causa abierta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el que fuera alcalde del Real Sitio de San Ildefonso entre ... los años 2007 y 2019, José Luis Vázquez, ha dado munición al Partido Popular (PP) en la comunidad, que unas horas después de conocerse la noticia ha cargado contra el Partido Socialista Obrero Español, tanto regional como nacional, sacando a colación otros escándalos recientes que envuelven las siglas del puño y la rosa.

