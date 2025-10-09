Vázquez contra Vázquez: «La mancha de sospecha de la corrupción se extiende por el PSOE»

La causa abierta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el que fuera alcalde del Real Sitio de San Ildefonso entre ... los años 2007 y 2019, José Luis Vázquez, ha dado munición al Partido Popular (PP) en la comunidad, que unas horas después de conocerse la noticia ha cargado contra el Partido Socialista Obrero Español, tanto regional como nacional, sacando a colación otros escándalos recientes que envuelven las siglas del puño y la rosa.

El actual procurador del PSOE por Segovia en las Cortes regionales y exregidor granjeño está investigado por unos supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando era alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, el quinto padrón por tamaño de la provincia después de los de la capital, El Espinar, Cuéllar y Palazuelos de Eresma y un bastión de los socialistas donde llevan gobernando treinta y cuatro años.

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, el segoviano Francisco Vázquez, ha aprovechado la información la apertura de la causa por parte del Tribunal Superior de Justicia, que entiende ser competente para investigar y, en caso de que proceda y haya indicios sólidos, juzgar a José Luis Vázquez por asuntos relacionados con la gestión municipal que llevó a cabo el Real Sitio, a pesar de su aforamiento por la condición de procurador en las Cortes autonómicas. El también vicepresidente primero del Parlamento regional afirma que «la mancha de sospecha de las irregularidades, la corrupción y la utilización de recursos públicos en beneficio propio sigue extendiéndose por el Partido Socialista».

«Ensaladas, chistorras y sobres con billetes»

Francisco Vázquez afea al PSOE su «carta de presentación para intentar gobernar en Castilla y León». Y es que las críticas del Partido Popular y de la Junta tienen carga electoral a medio año de la cita con las urnas del 15 de marzo del año que viene en el que los ciudadanos de la comunidad elegirán a sus representantes para los siguientes cuatro años.

El secretario regional del PP les recuerda a los socialistas las «ensaladas, chistorras y sobres con billetes en sus sedes», en alusión, por ejemplo, a las revelaciones realizadas recientemente dentro de la investigación del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' en las que se apuntaba que el PSOE había reconocido ante el Tribunal Supremo reiterados «pagos en efectivo» a Santos Cerdán como «liquidaciones de gastos». El dirigente del PP castellano y leonés no ha dudado a la hora de añadir piedras a la mochila electoral de los socialistas en citar «el escándalo» vinculado a las pulseras antimaltrato y responsabilizar de ello a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

Otro dirigente socialista de la comunidad con trascendencia nacional, el ministro de Transportes Óscar Puente, también ha sido diana de los dardos críticos del vicepresidente primero de las Cortes regionales. Francisco Vázquez recuerda que es el responsable del «caos ferroviario al que ha condenado a esta tierra».

«Ahora el cerco se cierra aún más sobre Carlos Martínez. Menuda carta de presentación electoral». Francisco Vázquez Secretario general del PP en Castilla y León

La causa abierta contra el exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso supone cargar con otros kilos las espaldas del Partido Socialista de Castilla y León en su camino hacia conquistar el gobierno de la Junta. Así lo percibe el secretario general del PP regional. «Ahora el cerco se cierra aún más sobre Carlos Martínez», afirma Vázquez. El dirigente popular reclama al líder del PSOE autonómico «el cese inmediato de José Luis Vázquez» y le insta a que «le exija [al exalcalde del Real Sitio] el acta de procurador».

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE de Castilla y León, Patricia Gómez, ha comparecido este jueves, doce horas después de saltar a la palestra la investigación del Tribunal Superior de Justicia, para anunciar que la formación política había pedido a la dirección nacional de Ferraz la apertura de un expediente, lo que conllevaría la suspensión cautelar de militancia de José Luis Vázquez y su expulsión de la Ejecutiva. Asimismo, la procuradora socialista ha matizado que «el acta es personal», por lo que deja en manos del exregidor granjeño la renuncia a su escaño en las Cortes autonómicas.

«Nosotros no prejuzgamos, pero sí tomamos medidas y ante cualquier atisbo e indicio de corrupción, tolerancia cero. Somos firmes e implacables con la corrupción y no nos tiembla el pulso frente a otros que han mirado hacia otro lado durante meses y años con la corrupción dentro de su partido, pese a haber sesiones de juicio oral e incluso sentencias firmes», ha asegurado Gómez.