Ana Redondo interviene en el Congreso, delante de toda la bancada del PP. Jesús Hellín-Europa Press

Ana Redondo, un perfil tranquilo enredado en el enésimo temporal del ministerio trampa

La ministra de Igualdad había logrado amortiguar el ruido de su predecesora, pero la crisis de las pulseras pone a prueba su resistencia

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:26

Cuando Ana Redondo llegó al Ministerio de Igualdad le esperaban los ecos de la fallida ley del solo sí es sí, una sede vacía con ... un traspaso de poderes complejo por parte de su ex socio de Gobierno, Podemos, y un mandato implícito en su designación: hay que bajar el soufflé. El Ministerio de Igualdad, con poca gestión en comparación con otros pero muy cargado ideológicamente, llevaba mucho tiempo bajo el foco. Con la ley del solo sí es sí, la ley trans, la fractura entre las diferentes corrientes del feminismo…

