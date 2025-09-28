La agenda de la ministra: 38 actos en Valladolid… de 580
Ana Redondo mantiene su residencia en la ciudad y vuelve siempre que puede, pero oficialmente mantiene una actividad intensa lejos de aquí
Valladolid
Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:25
La ministra de Igualdad tomó posesión del cargo el 21 de noviembre de 2023. Seis días más tarde regresó al Ayuntamiento para decir adiós en ... el Pleno. Y ya no volvió hasta el 9 de febrero de 2024. Así lo muestra la agenda de los ministros que cada día se publica en la web de La Moncloa. Un escrutinio a todas las citas oficiales -al margen de los actos de partido y, por supuesto, personales- permite comprobar que Ana Redondo ha participado en 38 eventos como ministra de Igualdad en Valladolid. En algunos casos, con varias citas en un solo día o en viernes-sábado.
Actos de Ana Redondo en Valladolid como ministra
Año 2024
Año 2025
Enero
El primer acto como ministra en Valladolid es en febrero de 2024.
10
Febrero
Febrero
9
14
Marzo
Marzo
7
Abril
Abril
10
5
11
14
19
19
Mayo
Mayo
1
1
10
18
12
31
Junio
Junio
7
14
13
21
28
29
28
Julio
Julio
Agosto
Agosto
14
18
Septiembre
Septiembre
5
12
11
19
Octubre
26
27
Noviembre
16
19
Diciembre
21
Fuente: La Moncloa
Hay quien le echa en cara su excesiva presencia en su ciudad. Su alejamiento de Madrid y del politiqueo de la M-30 hacia adentro. Pero esa misma agenda muestra que ha habido otros 542 actos oficiales en los que ha participado fuera de la provincia de Valladolid desde que tomó posesión. Eso incluye desde comparecencias en el Congreso o en el Senado a varios eventos en una misma jornada durante un viaje a otra localidad.
Es cierto que algunas de esas citas 'vallisoletanas' las ha hecho coincidir con viernes y lunes. Especialmente en el segundo semestre de 2024. Aquí vive las manifestaciones del primero de mayo, festivo, por ejemplo. Pero también es verdad que se han espaciado en el tiempo. La última visita fue a iniciativa de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que pidió a los dos ministros de Valladolid que la acompañaran en su presentación de las viviendas que se construirán en el antiguo cuartel de La Rubia.
